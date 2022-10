Siete videojuegos del Steam Next Fest de octubre 2022 a los que seguir la pista

"Trombone Champ" conquista internet 1:07

(CNN Español) -- Steam, la plataforma reina de videojuegos de PC, ha celebrado una nueva edición de su Next Fest del 3 al 10 de octubre en la que celebra multitud de juegos que están por llegar. Los usuarios han tenido la posibilidad de descargar gratuitamente cientos de demos jugables para probar estos títulos, así como poder ver charlas y streams con los desarrolladores. Hemos recopilado 7 obras destacadas que hemos jugado en este Steam Next Fest, tras haber probado diversos títulos. Los hay de diversos estilos y géneros y muchos de ellos seguirán manteniendo sus demos para que los jugadores puedan probarlos.

'Decarnation'

Un juego que cita estar inspirado en películas como 'Perfect Blue' de Satoshi Kon y 'Mulholland Drive' de David Lynch puede generar fácilmente rechazo por pretencioso o mucho interés como en nuestro caso. Desde el comienzo, 'Decarnation' muestra sus cartas: un thriller psicológico con elementos de terror con una fuerte carga narrativa y elementos paranormales. La protagonista, Gloria, es bailarina de cabaret y ve cómo su mundo se viene abajo cuando es víctima de abuso y pierde su pareja y su trabajo. Empieza entonces su descenso a los infiernos y es cuando 'Decarnation' empieza a jugar con elementos de terror a través de lo onírico (algunos recuerdan también a la obra de Junji Ito y otras iconografías del terror japonés) . Y se nota, de forma positiva, la influencia de Kon y Lynch en tanto al usar una mujer como protagonista, contar una historia sobre la sexualización de las mujeres y el jugar con el plano de qué es real y qué es sueño. Uno de los imprescindibles del Steam Next Fest.

'Inkulinati'

'Inkulinati' llegaba con el prestigio de haber ganado los premios a mejor videojuego indie y juego más original de Gamescom 2022 y su demo confirma que merece los galardones. El título derrocha originalidad por su estilo artístico, su humor y la forma en la que se juega. 'Inkulinati' imita los manuscritos medievales escritos y pintados con tinta y es un juego de estrategia en el que tienen que enfrentarse escribas que pintan bestias de la Edad Media. El jugador escoge cuál será su escriba y las bestias a usar. Hay zorros arqueros, burros con cornetas, gatos sacerdotes y más que se pueden desbloquear al progresar. Y el combate, el protagonista del título, funciona realmente bien y resulta desafiante. Fundamental para los fans de la estrategia táctica y el humor.

'Wildfrost'

Siguiendo la estela de juegos de cartas como 'Slay the Spire' que combinan el ser un roguelike con la construcción de mazos, Wildfrost se ha presentado como un título con personalidad, desafiante y gratificante. Las mecánicas son sencillas: escoge un líder que determinará qué cartas tendrás y avanza a través de combate realmente desafiantes. Superar estos permitirá escoger nuevas cartas y recompensas con los que formar la baraja de juego. Si el líder muere, se acabó esa run y tocará volver a empezar de cero. Es por ello que resulta clave comprender el sistema de turnos y contadores. Es sencillo de entender pero exigente a la hora de crear estrategias contra los jefazos. Imperdible para los fans de los videojuegos de cartas roguelike o aquellos que busquen un desafío.

publicidad

'Friends vs Friends'

'Friends vs Friends' es la nueva obra del estudio español Brainwash Gang. Fresca, divertida y con mucho estilo gracias a su diseño artístico. La demo confirma que es tan especial como anticipaba su primer tráiler oficial. El título es sencillo: es un juego de disparos online con combates 1vs1 o 2vs2. Cada jugador tiene un mazo de cartas y estas modifican las armas usadas, la salud o velocidad personaje... O también permiten hacer gigante a tu personaje y exponer el cerebro de tu rival para eliminarle más fácilmente, lo que da lugar a partidas muy cambiantes. Es rápido, divertido y original. Solo le falta tener una banda sonora durante las partidas como la del tráiler de presentación.

'Storyteller'

Bajo el sello de la distribuidora Annapurna Interactive, 'Storyteller' es un juego de puzles con bastante encanto gracias a su buen diseño jugable y diseño artístico. La premisa es sencilla: contar historias conocidas (y reinvenciones de las mismas) combinando diversos elementos. Por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta. O el mito de Adán y Eva. Tienes que colocar a los personajes en el escenario que les corresponde para formar la historia original, pero ¿y si Eva se atiborrase de manzanas y en lugar de ser expulsada del paraíso y muriese por una indigestión? Ese es el tipo de situaciones cómicas que muestran su afilado humor y una sencillez bien entendida.

'Gunbrella'

De la mano de Devolver llega 'Gunbrella', un metroidvania lleno de acción en scroll lateral con gráficos pixel art. La premisa es simple: el protagonista porta un paraguas que funciona como escopeta, escudo deflector y artefacto con el que impulsarse y realizar dashes. Y es el uso de dicha escopeta-paraguas lo que permite al jugador hacer uso de una excelente movilidad con la que saltar y desplazarse por el escenario para hacer frente a los enemigos que atacan desde todo tipo de posiciones. Esto, sumado a un interés por hacer un juego con una historia y unos personajes bien escritos, hacen de 'Gunbrella' un título con mucho que ofrecer.

'SEASON: A letter to the future'

'SEASON: A letter to the future' es un viaje especial. Uno que invita a la calma y a la curiosidad para conocer a Estelle, la protagonista, y su mundo mediante los recuerdos de su vida: de su madre, de la ciudad donde nació... Un juego diferente, de los que prescinden de la violencia, que arma al jugador de una cámara de fotos, una grabadora y un diario en el que registrar y admirar incluso los pequeños detalles de la vida. Tomar una imagen de la plaza, grabar el sonido del agua que transporta el río y juntarlos en el diario para conformar así un recuerdo palpable de esa ciudad. Y tras esto, partir en bicicleta y continuar el viaje. Pese al aire melancólico que lo rodea, 'SEASON: A letter to the future' deja una impresión profundamente positiva.