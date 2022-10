ANÁLISIS | La "revolución de las mujeres" de Irán podría ser un momento como la caída del Muro de Berlín

Un grupo de mujeres se revela en contra de las “fuerzas morales” de Irán 0:58

(CNN) -- El régimen islámico de Irán ha gobernado durante décadas con miedo e intimidación.

La indignación por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral iraní, supuestamente por llevar indebidamente su hiyab, desencadenó protestas en todo el país que se han prolongado durante semanas.

El hecho de que los iraníes arriesguen sus vidas y su libertad para enfrentarse a su gobierno ha despertado la esperanza de muchos de que se produzca un cambio.

Hablé por teléfono con Masih Alinejad, una iraní exiliada en Estados Unidos que trabaja como periodista y activista.

Puntos clave:

Utiliza las redes sociales, 8 millones de seguidores tan solo en Instagram, para amplificar y ayudar a las protestas dentro de Irán.

Las autoridades estadounidenses acusaron a cuatro ciudadanos iraníes de intentar secuestrarla el año pasado.

Para Alinejad, el hecho de que las mujeres de Irán se quiten el velo como acto de protesta equivale a la caída del Muro de Berlín.

Se solidariza con las disidentes de otras autocracias ricas en petróleo, como Rusia y Venezuela, y tiene un mensaje severo para las feministas de Occidente.

Nuestra conversación, editada para mayor claridad y extensión, se encuentra a continuación. También he añadido algo de contexto y enlaces entre paréntesis cuando es necesario.

Una revolución de las mujeres contra un régimen de apartheid de género

Este boletín no suele centrarse en Irán. ¿Puedes explicar primero lo que está ocurriendo?

Alinejad: Mahsa Amini solo tenía 22 años. ... Vino de Saqqez a Teherán para pasar unas vacaciones. Entonces fue detenida por la llamada policía de la moral, porque yo la llamo la policía del hiyab.

Y para su audiencia, si no saben lo que significa la policía de la moral, son un grupo de policías que andan por las calles, diciéndole a la gente si su forma de llevar el hiyab es apropiada o no.

Mahsa fue arrestada por llevar un hiyab inapropiado. Por tanto, no es que iba sin velo.

(Aquí hay un informe de CNN en el que la policía de Irán niega la acusación de que fue golpeada).

Alinejad: Eso creó una enorme ira entre los iraníes. Y por eso las mujeres de todo Irán empezaron a cortarse el pelo. Luego salieron a la calle y empezaron a quemar sus velos. Y ahora, junto a los hombres, hombro con hombro, en todo Irán no solo dicen no al hiyab obligatorio, sino que corean mensajes contra el dictador y dicen que queremos el fin de la República Islámica.

Esto es una revolución.

Para mí, esto es una revolución de las mujeres contra un régimen de apartheid de género.

La represión de Irán no ha frenado las protestas

El gobierno de Irán ha intentado reprimirlo. Vemos los videos que salen de Irán de estas protestas. ¿Cómo han cambiado las cosas en las semanas transcurridas desde la muerte de Mahsa?

Alinejad: Desde el principio, el nivel de represión fue muy brutal. Abrieron fuego, realmente abrieron fuego contra adolescentes, líderes estudiantiles, estudiantes universitarios, abrieron fuego contra personas desarmadas.

Ahora algunos informes dicen que más de 130 personas han muerto. Pero se cree firmemente que el número es mucho mayor. Tan solo en Zahedan, en un solo día, abrieron fuego contra los que estaban rezando. Que estaban rezando. Mataron a más de 80 personas en Zahedan.

(CNN no ha verificado todas estas afirmaciones. Informe de CNN relacionado: Las fuerzas de seguridad iraníes golpean, disparan y detienen a estudiantes de la universidad de élite de Teherán, según los testigos.

Amnistía Internacional informó sobre la muerte de 66 personas en Zahedan junto con otras muertes registradas en otros lugares.

En cuanto al número de muertos, CNN no puede verificar de forma independiente el número, una cifra precisa es imposible de confirmar para cualquier persona ajena al gobierno de Irán y los grupos de la oposición, las organizaciones internacionales de derechos y los periodistas locales han dado diferentes estimaciones).

Alinejad: El régimen iraní cortó el Internet en algunas ciudades para evitar que el resto del mundo se enterara de la represión, para conocer el número de muertos.

Pero de nuevo. Eso no detuvo a la gente. En realidad, cambió el tono de los manifestantes. Se enojaron más.

Llevaban los nombres y las fotos de los asesinados y el lema principal era este: “Estamos dispuestos a morir, pero no vamos a vivir bajo la humillación”.

Una de las jóvenes, que se llamaba Hadis Najafi, solo tenía 20 años. Hizo un video en el que aparecía caminando por la calle y diciendo: "Me uno a las protestas. En el futuro, si veo que Irán ha cambiado, que ha llegado el cambio, entonces me sentiré orgullosa de haber formado parte de esta manifestación”. La mataron. Hay muchas historias como esta.

(CNN informó que la familia de Najafi dijo que le dispararon seis veces y que nunca llegó a casa después de una protesta. Tenía 23 años. Hay informes de múltiples mujeres jóvenes asesinadas. Aquí hay un reportaje de CNN sobre Nika Shahkarami, cuya familia encontró su cuerpo en una morgue después de no poder encontrarla durante 10 días tras una historia de Instagram en la que quemaba su velo).

Las estudiantes se grabaron quemando sus velos, pero fueron asesinadas. Pero los asesinatos y las muertes no detuvieron las protestas. Por el contrario, se volvieron más airadas. Ahora salieron niñas, profesoras universitarias, maestras, exigiendo una huelga.

Nika Shakarami, otra joven manifestante que aparece muerta en Irán 2:35

Las mujeres llevan años haciendo presión en menor escala

La gota que colmó el vaso fue la muerte de una mujer que desencadenó todas estas protestas. Pero es un movimiento que se ha estado construyendo durante meses.

Alinejad: No digas desde hace meses. No lo acepto. Se ha estado construyendo durante años. Años de mujeres empujando los límites de las leyes antimujeres, especialmente las leyes de hiyab obligatorio.

Durante años y años, estas mujeres que se ven en las calles, han estado luchando solas contra el hiyab obligatorio. Como soldados solitarios. Yo misma he publicado videos de mujeres golpeadas por la policía de la moral bajo el hashtag #mycameraismyweapon. Quiero que vayas a ver este hashtag. Mujeres valientes que se graban a sí mismas mientras son acosadas por la policía de la moral y miran a la policía de la moral y dicen que no pueden decirles cómo vestir.

La esclavitud solía ser legal. No voy a respetar la mala ley en Irán.

Esto se está construyendo gracias a las mujeres de la sociedad que practican su desobediencia civil al decir valientemente no al hiyab forzado y al régimen de apartheid de género durante años y años. Esta es mi opinión. El nombre de Mahsa se convirtió en un símbolo de resistencia para que las mujeres salieran a la calle en gran número.

Eso es lo nuevo.

¿Qué sigue para estas protestas? ¿Pueden mantenerse?

¿Cómo se transformará esto en un cambio permanente? ¿Cómo evolucionará a partir de ahora?

Alinejad: Mira, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto es el principio de un fin. Se necesita tiempo. Me recuerda a la revolución de hace 40 años. La gente salía a la calle durante un mes y volvía a casa y luego salía de nuevo. La huelga nacional ayudó mucho. Para mí y para millones de personas, esto es apenas el principio del fin.

El hiyab obligatorio no es solo un pequeño trozo de tela para los iraníes. Es como el muro de Berlín. Lo sigo diciendo. Si las mujeres consiguen derribar este muro, la República Islámica no existirá.

Puede que en Occidente la gente me ignore y no se tome esto en serio. Pero el Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, sabe de lo que hablo. Por eso, hace solo dos días, se refirió a mi declaración en la que comparaba el hiyab con el Muro de Berlín, diciendo que "es una agente estadounidense y hemos tomado medidas contra ella".

(Alinejad compartió este video de Jamenei en Twitter, en el que se refiere a los elementos políticos estadounidenses que hacen la comparación con el Muro de Berlín).

Alinejad: Pero no soy yo. Son millones de personas las que creen que el hiyab obligatorio es como el pilar principal de la dictadura religiosa. Es como el pilar principal de la República Islámica.

Por eso creo que ahora la gente no tiene miedo y tiene claro que queremos romper este pilar más débil de la República Islámica... Creo firmemente que la mayor amenaza para la República Islámica son las mujeres que lideran la revolución, que se enfrentan a las armas y a las balas y que dicen que queremos acabar con este régimen de apartheid de género.

La importancia de las redes sociales y el fracaso de las empresas de redes sociales

En Irán, y también hemos visto esto en Rusia, las redes sociales están ayudando a correr la voz y son esenciales para organizar protestas. Aquí en EE.UU., a menudo se les ve como una amenaza para nuestra democracia porque ahí es donde se difunde la información errónea. Me pregunto si tuviste alguna idea sobre esa dicotomía.

Alinejad: Déjame ser muy clara contigo. En este momento, las empresas de tecnología están ayudando a la República Islámica. En primer lugar, los iraníes tienen prohibido el uso de las redes sociales: se filtran Instagram, Facebook y Twitter. Los líderes como Khamenei y otros funcionarios que prohíben a 80 millones de personas usar las redes sociales, todos tienen cuentas verificadas. Tienen varias cuentas en las redes sociales. Básicamente, el régimen iraní cortó Internet para su propio pueblo, pero están siendo más que bienvenidos en las redes sociales para difundir información falsa, información errónea, desinformación.

(Las cuentas que parecen estar asociadas con Khamenei están en Twitter e Instagram y tienen muchos seguidores. Ni Instagram ni Twitter las verifican. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Meta dijo esto en un correo electrónico: “Iraníes usan aplicaciones como Instagram para estar cerca de sus seres queridos, encontrar información y arrojar luz sobre eventos importantes, y esperamos que las autoridades iraníes restablezcan su acceso pronto. Mientras tanto, nuestros equipos están siguiendo de cerca la situación y se centran solo en eliminar contenido que infrinja nuestras reglas, mientras se solucionan los errores de aplicación lo más rápido posible”).

La administración de Biden expresó su apoyo a los manifestantes... y también está tratando de hacer un trato con el régimen.

El gobierno de EE. UU. ha tratado de aumentar el acceso de los iraníes a Internet. ¿Está funcionando?

Alinejad: Oh, por supuesto, esto es fenomenal. Pero necesitamos más. Necesitamos más.

La cuestión es que, al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. nos complace que estén brindando acceso a Internet a los iraníes. Esto es bueno. Nosotros apreciamos eso.

Pero al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. se concentra en lograr un trato con este régimen, el mismo régimen.

Condenan la brutalidad, condenan al gobierno iraní por los asesinatos, pero al mismo tiempo intentan dar dinero, miles de millones de dólares, a los mismos asesinos. Y no entiendo esta contradicción.

(El gobierno de EE.UU. podría dar acceso al gobierno de Irán a miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados si vuelve a unirse a un acuerdo por el cual Irán puede vender petróleo a cambio de abandonar la capacidad de armas nucleares. Sin embargo, las conversaciones recientes no han ido bien.)

Una súplica para aislar aún más a Irán

Alinejad: Muchas personas en las calles ahora están arriesgando sus vidas y quieren el fin del mismo régimen. No están pidiendo que el gobierno de EE.UU. vaya allí y los salve en absoluto. Son lo suficientemente valientes como para hacerlo ellos mismos. Pero claramente le están pidiendo al gobierno de EE.UU. que no salve al régimen iraní.

La gente cree que el dinero va en beneficio de la gente. No va a la gente. El dinero va a Siria, Líbano, Hamás, Hezbolá, organizaciones terroristas.

Para millones de iraníes ahora, este es el momento en que quieren que el gobierno de EE.UU. pida a sus aliados, los países europeos, que retiren a sus embajadores y corten sus vínculos con los asesinos hasta el día en que estén seguros de que el régimen iraní deja de matar. su propia gente.

(CNN no puede confirmar que todo el dinero vaya a organizaciones terroristas o que nada vaya al pueblo iraní. Irán financia grupos terroristas fuera de sus fronteras, según el gobierno de EE.UU., y su propia Guardia Revolucionaria Islámica es un terror grupo, según el gobierno de EE.UU.).

El feminismo occidental comparado con el nuevo feminismo de Irán

Quiero hablar de otra dicotomía que has señalado. Escribiste en The Washington Post que las feministas de todo el mundo deben prestar atención y salir a la calle.

Alinejad: No puedes llamarte feminista en Occidente, en Estados Unidos, y no actuar en una de las revoluciones feministas más importantes, en Irán.

Al decir eso, no quiero decir que quiero que las feministas solo aparezcan en la televisión y se corten el pelo para mostrar su solidaridad.

Quiero, especialmente las mujeres políticas, cortar sus lazos... y en su lugar salir a las calles para mostrar su solidaridad con las mujeres de Irán. Cuando la Marcha de las Mujeres ocurrió aquí en Estados Unidos, como todas las feministas del mundo, mostraron solidaridad. Fui parte de la Marcha de Mujeres en Nueva York. El lema principal era "mi cuerpo mi elección".

Pero al mismo tiempo soy testigo de que cuando se trata de Irán y Afganistán, parece que mi cuerpo, mi elección, no es tan importante como lo es en Occidente.

(Aquí Alinejad dijo que las mujeres que representan a los gobiernos occidentales que se reúnen con funcionarios iraníes y afganos deben abstenerse de usar pañuelos en la cabeza).

Una unión de disidentes para luchar contra los autócratas

Participaste esta semana en un evento del Foro de la Libertad de Oslo en Nueva York con otros disidentes de Rusia y Venezuela. Esos son dos lugares que son represivos y también están financiados en gran parte por el petróleo. Estados Unidos quiere más petróleo en el mercado. Me preguntaba si tenía algún comentario más amplio que hacer sobre esta pregunta.

Alinejad: Esto es lo que falta aquí. Los dictadores están más unidos que nuestros luchadores por la libertad.

Déjame darte un ejemplo. Hace apenas dos meses, (Vladimir) Putin fue a Irán. (Nicolás) Maduro de Venezuela se fue a Irán… de China a Rusia a Venezuela a Nicaragua, a todos lados. Los líderes de las autocracias y las dictaduras están unidos. Se están ayudando unos a otros. Se están apoyando mutuamente para reprimir las protestas que tienen lugar en cada país. Pero nosotros, los luchadores por la libertad, nosotros, la oposición a estos dictadores, también debemos estar unidos, porque cuando luchamos solos contra la autocracia o la dictadura, no vamos a tener éxito.

(Alinejad dijo que ha hablado con disidentes de Rusia y Venezuela sobre la convocatoria de un Congreso Mundial por la Libertad para líderes de la oposición y activistas).

Alinejad: Si no nos unimos para acabar con la dictadura, entonces los dictadores se unirán para acabar con la democracia. No estamos luchando solo por nosotros mismos. No estoy luchando solo por Irán. Garry Kasparov no lucha solo por Rusia. Leopoldo López no está luchando solo por Venezuela. Estamos luchando por la democracia. Estamos tratando de proteger al resto del mundo de estos dictadores.

(Nuestra conversación continuó desde aquí y Alinejad argumentó que "Naciones Unidas es inútil". Es cierto que Naciones Unidas prioriza la inclusión de la mayoría de los países sobre la acción. Y es incómodo, en el mejor de los casos, que Irán se siente en la Comisión de Derechos de la Mujer de la ONU y Rusia se siente en el Consejo de Seguridad.)

Alinejad: Necesitamos tener nuestras propias Naciones Unidas alternativas, donde toda la gente buena se una, no los malos. Ahora los malos están ganando porque se ayudan unos a otros. Así que este es el momento en que todas las buenas personas que se preocupan por la libertad y la democracia se unan y tengan su propia sociedad.