¿Quiénes no son elegibles al indulto de Joe Biden por posesión de marihuana?

¿Qué acciones políticas tienen que ocurrir para despenalizar la marihuana en EE.UU.? 2:22

(CNN) -- El presidente Joe Biden anunció el jueves que indultará a las personas acusadas por simple posesión de marihuana a nivel federal, pero su decisión no afecta a amplios grupos de estadounidenses y no ciudadanos acusados ​​del mismo delito.

Existe un precedente histórico para la aplicación masiva del poder del indulto presidencial, pero el tamaño de la lista de indultos de Biden se destaca de sus predecesores más recientes. La Casa Blanca estima que “6.500 personas con condenas federales previas” y “miles con esas condenas bajo la ley (de Washington) podrían beneficiarse con este indulto”.

Si bien Biden está emitiendo un indulto por cargos federales de simple posesión de marihuana, su medida del jueves no despenalizó la droga y sigue siendo un delito federal poseer pequeñas cantidades de marihuana en tierras federales. Biden sí anunció una revisión acelerada de cómo se aborda el tema la marihuana según la ley federal, una medida que podría cambiar la forma en que se regula la droga en Estados Unidos y podría ayudar a guiar leyes penales.

En el video en el que anuncia el decreto Biden dijo que “nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”.

“Es legal en muchos estados, y los antecedentes penales por posesión de marihuana también han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”, continuó. “Y eso sin abordar las disparidades raciales entre quienes sufren las consecuencias. Y aunque las personas blancas, negras y morenas consumen marihuana a tasas similares, las personas negras y morenas han sido arrestadas, procesadas y condenadas a tasas desproporcionadas”.

Pero a pesar de esas palabras, todavía hay un amplio grupo de personas que no se verán beneficiadas por las acciones recientes de Biden: algunas a las que podría haber perdonado y otras a las que no tiene el poder de perdonar.

Estudio explica beneficios de legalizar el cannabis en EE.UU. 0:47

Individuos que enfrentan cargos estatales por marihuana

Entre aquellos a quienes Biden no tiene el poder para perdonar se encuentran miles de personas que enfrentan cargos estatales por simple posesión de marihuana.

Si bien la conducta de los estadounidenses sobre el consumo de marihuana está cambiando (fumar marihuana se está volviendo más popular que fumar tabaco, y 19 estados, dos territorios de EE.UU. y la ciudad de Washington han legalizado pequeñas cantidades de marihuana), todavía hay leyes en la mayoría de los estados que penalizan la posesión de pequeñas cantidades de marihuana.

Aún no está claro el alcance total de quienes podrían ser indultadas como resultado de la clemencia estatal por simple posesión de marihuana, pero los datos policiales disponibles analizados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) encontraron que en 2018, por ejemplo, hubo casi 700.000 arrestos por marihuana, lo que representó más del 43% de todos los arrestos por drogas informados. Sin embargo, no todos los arrestos por drogas conducen a cargos ni se clasifican como simple posesión de marihuana.

El poder de indulto presidencial del presidente se limita a los casos penales federales y no se extiende a los cargos penales estatales. Como parte de su decisión del jueves, Biden pidió a los gobernadores que emitieran indultos similares a aquellos con condenas estatales por delitos relacionados con la marihuana.

No ciudadanos acusados ​​federalmente de simple posesión de marihuana

El decreto de Biden establece que su indulto “no se aplica a personas que no son ciudadanos y no se encuentran legalmente en Estados Unidos en el momento de su ofensa”.

Esto sugiere que los inmigrantes indocumentados no serán indultados por los cargos federales existentes por simple posesión de marihuana.

Pero un alto funcionario del gobierno señaló el jueves que, como resultado del decreto de Biden, “nadie que haya cometido ese delito podría ser procesado federalmente, en este momento, en función de esa conducta”.

El funcionario no hizo distinción entre ciudadanos y no ciudadanos.

Los datos de la Comisión de Sentencias de EE.UU. indican que durante el año fiscal 2021, alrededor del 72% de los delincuentes federales en casos de posesión de marihuana eran no ciudadanos. Pero no está claro cuántos no ciudadanos cuentan como presentes “legalmente” o “ilegalmente” en el país.

Matt Cameron, un abogado especializado en inmigración de Boston que también enseña política inmigratoria en la Universidad Northeastern, le dijo a CNN que la decisión de no incluir a los no ciudadanos que no estaban presentes legalmente podría tener graves consecuencias para algunas personas.

“Si alguien está en proceso de deportación o solicitando una visa o una Green Card, y es acusado por posesión, la misma se le será negada. Y no será elegible para una exención”, dijo.

Agregó: “Se le podría negar una Green Card y eso sería de por vida”.

Personas acusadas en el futuro de delitos federales simples por posesión de marihuana

El Departamento de Justicia dice que los delitos federales de posesión de marihuana que ocurran después del 6 de octubre de 2022, la fecha de la proclamación presidencial, no están exentos de convertirse en acusaciones en el futuro.

“El decreto indulta solo a aquellos que cometieron delitos el 6 de octubre de 2022 o antes. No tiene ningún efecto sobre los delitos de posesión de marihuana que ocurran después del 6 de octubre de 2022”, dice el Departamento de Justicia.

Sin embargo, el indulto se aplica a los cargos federales que están pendientes por posesión simple de marihuana, incluidos aquellos en los que no se hubo una condena antes del 6 de octubre.

Individuos acusados ​​de otros delitos

En una declaración sobre su decreto, Biden enfatizó que “incluso si cambia la regulación federal y estatal sobre la marihuana, deben mantenerse importantes limitaciones al tráfico, a la comercialización y a la venta a menores de edad”.

Si bien los indultos de Biden afectarán a miles de personas que enfrentan cargos simples por posesión, el acto de clemencia no se aplicará a todos los tipos de delitos federales relacionados con la marihuana.

“La conspiración, la distribución, la posesión con la intención de distribuir y otros cargos relacionados con la marihuana no están perdonados por la el decreto”, dice el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia también dice que el indulto no se aplica a las personas que fueron condenadas por poseer múltiples sustancias diferentes en el mismo delito, incluido un cargo relacionado con la posesión de marihuana y otra sustancia controlada en un solo delito.

“Por ejemplo, si fue condenado por posesión de marihuana y cocaína en un solo delito, no califica para el indulto según los términos de la proclamación del presidente Biden”, explicó el Departamento de Justicia. “Si fue condenado por un cargo de posesión simple de marihuana y un segundo cargo de posesión de cocaína, la proclamación del presidente Biden se aplica solo al cargo de posesión simple de marihuana, no al cargo de posesión de cocaína”.

Tampoco se espera que la medida saque a ninguna persona de prisión.

El funcionario de la administración que habló con los periodistas el jueves dijo que “actualmente no hay personas en una prisión federal únicamente por simple posesión de marihuana”.

Las personas que busquen orientación adicional sobre la elegibilidad y los procedimientos para el indulto federal deben visitar https://www.justice.gov/pardon para obtener más información.