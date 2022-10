El plástico de un solo uso causa estragos en el planeta. Esto puedes hacer para minimizar su impacto

Preocupa el aumento de residuos plásticos en el mundo 1:54

(CNN) -- El ciclo de vida del plástico comienza en el subsuelo, donde el petróleo y el gas se extraen de las profundidades bajo la superficie del planeta. Estos combustibles fósiles se refinan después en instalaciones, utilizando temperaturas extremas y una cantidad importante de agua y energía, donde se transforman en pellets que finalmente se funden y moldean en cosas como botellas de agua, envases, bolsas de basura y ropa.

Y el uso generalizado del plástico de un solo uso -el que usamos una vez y luego tiramos- no hace más que empeorar su eliminación. Los plásticos no se descomponen una vez arrojados a la naturaleza. Y, de forma alarmante, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), solo se recicla un 9% de los plásticos en EE.UU., incluso los que se tiran al contenedor de reciclaje.

Lo que quizá no sepas es que esto no es solo un problema de contaminación. Es un problema climático. Y cuando empezamos a hablar de reciclaje, el daño ya está hecho.

El proceso de fabricación del plástico es tan intenso desde el punto de vista energético que, si la industria del plástico fuera un país, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, según un informe de 2021 de Beyond Plastics.

Los plásticos son el "nuevo carbón", dijo Judith Enck, ex administradora regional de la EPA y ahora presidenta de Beyond Plastics. La generación de energía a partir del carbón -el combustible fósil más contaminante- ya se está difuminando. Pero Enck dijo que es probable que los plásticos se mantengan por un tiempo más, a menos que los consumidores reduzcan significativamente su uso.

publicidad

"Es un asesino del clima", dijo Enck a CNN. "Por fin estamos viendo un aumento de las energías renovables y de la eficiencia energética. Y la industria de los combustibles fósiles sabía que estaba perdiendo cuota de mercado en el transporte y la generación de electricidad, así que la producción de plástico es el plan B para la industria de los combustibles fósiles".

Desde su producción hasta el final de su vida útil, el plástico emite gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de vida. A continuación te explicamos por qué los expertos dicen que la comodidad del plástico tiene un coste terrible para el clima, y qué puedes hacer para ayudar a reducir su impacto.

Cuantificando el impacto

La industria del plástico es responsable de al menos 232 millones de toneladas de emisiones que calientan el planeta cada año, según el informe Beyond Plastics.

Esa cantidad es la misma que la media de emisiones emitidas por 116 centrales eléctricas de carbón en 2020, según los autores del informe. También es la misma cantidad de emisiones anuales que unos 50 millones de autos, según la EPA. Y siguen apareciendo más instalaciones de fabricación de plástico.

"Hay que tener en cuenta que, cuando se fabrica plástico, se emiten gases de efecto invernadero, pero estas instalaciones también emiten grandes cantidades de toxinas y partículas en el aire", añadió Enck. "Es realmente una amenaza para la salud".

Las refinerías y las instalaciones de producción también tienden a establecerse en comunidades marginadas de color, dijo Enck.

"Si se observa dónde se libera más del 90% de la contaminación climática por parte de la industria del plástico, es en 18 comunidades de todo el país, y todas son comunidades de bajos ingresos y los residentes tienen más probabilidades de ser personas de color", explicó Enck, esbozando otras conclusiones del informe. "La producción de plástico es un problema de justicia medioambiental".

Y el reciclaje de plásticos no funciona, según Enck, porque la mayor parte de lo que creemos que estamos reciclando acaba en el vertedero. Además, no tiene en cuenta las emisiones que calientan el planeta que se derivan de su fabricación.

Jacqueline Savitz, directora de políticas de Oceana en Norteamérica, dijo que la gente debería pensar en la crisis del plástico como en una bañera desbordada.

"Cuando la bañera se desborda, no hay que ir corriendo por la mopa; primero hay que cerrar el grifo", dijo Savitz. "El reciclaje es la mopa. No vas a llegar muy lejos si el grifo sigue abierto. Así que lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de plásticos que estamos produciendo en la fuente, y eso es cerrar el grifo".

Lo que puedes hacer al respecto

El reciclaje por sí solo no resolverá este enorme problema, dijo Enck, pero aun así deberíamos hacerlo, teniendo en cuenta lo que se puede reciclar y lo que no.

El sistema de números que aparece en la parte inferior de los artículos de plástico no garantiza que se vayan a reciclar. Solo las cosas marcadas con el 1 y el 2 -y en raras ocasiones, el 5- son apuestas seguras, dependiendo de lo que pueda manejar tu localidad.

Por eso es tan importante centrarse en la reducción del uso del plástico en primer lugar, dijo Enck, y nuestros cambios individuales pueden sumar.

"No se va a resolver el problema a menos que cambiemos la ley", dijo Enck. "Pero, con las acciones individuales, lo que insto a la gente a hacer es mirar su propia casa o su lugar de trabajo: ¿cuál es su mayor uso de plástico?".

No sabrás lo que puedes cambiar hasta que hagas balance. Anota todos los plásticos que hay en tu casa. La mayoría de los materiales de un solo uso los encontrarás en la cocina y el baño. Después, con una lista de los lugares en los que utilizas más plásticos de un solo uso, puedes empezar a sustituirlos.

Aquí tienes algunos ejemplos:

Di no al agua embotellada - Consigue un par de cantimploras y elimina una importante fuente de plástico de tu vida.

Bolsas de supermercado reutilizables - Puedes ir fácilmente un paso más allá si no utilizas las bolsas de plástico que te proporciona la tienda para tus manzanas y brócoli. Si no te sientes cómodo poniendo los productos directamente en el carrito, ten una bolsa especial para llevarlos hasta la caja. No hay ninguna norma que diga que tienes que envolver tus frutas y verduras en la tienda.

Elige los envases de papel (o no) en lugar de los de plástico - Si ves dos versiones del mismo producto y una está envasada en papel o cartón y la otra en plástico, la elección es obvia. Y busca opciones sin plástico, como el champú en barra.

Compra a granel para reducir los residuos de plástico - Los frutos secos, el arroz y las legumbres son cosas que vienen en bolsas de plástico, pero no es necesario. Lleva tus propios recipientes reutilizables para llenarlos con tus alimentos favoritos a granel. (Solo asegúrate de poner a cero la báscula antes de empezar a llenarlos, para no pagar por el peso de tu recipiente).

Rechaza los cubiertos de plástico - Lleva tus propios utensilios a los restaurantes que suelen ofrecer plásticos. O, si pides comida para llevar, dile al restaurante que no hace falta añadirlos a tu bolsa.

Y el grupo de Enck tiene más sugerencias para reducir tu uso personal de plástico.

Piensa en grande

En última instancia, el mundo necesita un cambio a gran escala para hacer frente al impacto climático de las industrias de los combustibles fósiles y los plásticos, dijo Savitz. Oceana, por ejemplo, está trabajando con voluntarios locales de ciudades y condados de todo el país para ayudar a aprobar nuevas leyes que reduzcan los plásticos de un solo uso, con la esperanza de provocar un cambio a nivel nacional.

"Creemos que si podemos empezar a reducir los plásticos de un solo uso a nivel local con ordenanzas locales, eso puede empezar a convertirse en la norma", dijo. "Luego podemos empezar a llevarlo a niveles más altos de gobierno, incluso llegando al punto de conseguir políticas nacionales que impulsen la reducción del uso de plásticos".

Por último, Savitz dijo que los consumidores deben seguir instando a las grandes empresas a que ofrezcan soluciones sin plástico y ayuden a apoyar los programas de rellenado y reutilización para animar a la sociedad a alejarse del uso del plástico y evitar los peores impactos de la crisis climática.

"Nuestro país arde y se inunda y los huracanes llegan cada vez más temprano", dijo a CNN. "Realmente creo que es impactante que una de las cosas que realmente está conduciendo a eso es el plástico, y nos está perjudicando de otras maneras, también. Así que si pudiéramos encontrar una manera de reducir nuestra producción de plásticos como país y como sociedad global, estaríamos dando un golpe al cambio climático".