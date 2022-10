¿Qué abre y qué cierra durante el Día de Colón en EE.UU.? Horarios de supermercados, bancos y más

(CNN) -- El Día de Colón, y ahora el Día de los Pueblos Indígenas, se celebrará el lunes 10 de octubre de este año, y mientras algunos tendrán el día libre en el trabajo o la escuela, otros pueden preguntarse qué mandados pueden hacer o qué películas ver.

El feriado federal siempre se celebra el segundo lunes de octubre.

El presidente Joe Biden reconoció formalmente el Día de los Pueblos Indígenas el año pasado al firmar una proclamación que establece que las políticas federales “buscaron sistemáticamente asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas”.

Esto es lo que estará abierto y cerrado el lunes.

Instituciones financieras

Aunque muchos bancos estarán cerrados, algunos, en particular TD Bank, permanecerán abiertos. Los dos bancos más grandes del país, Bank of America y JPMorgan Chase no abrirán el lunes.

publicidad

La Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq estarán operando. Los bancos de la Reserva Federal estarán cerrados.

Oficinas de correo

El Servicio Postal de Estados Unidos estará cerrado y no entregará correo ni paquetes.

Sin embargo, todos los servicios de FedEx estarán operativos, incluidos los envíos Express y Ground. UPS también estará abierto como de costumbre.

Venta minorista

Los principales minoristas y tiendas de comestibles estarán abiertos mañana, incluidos Walmart, Target y otras cadenas importantes. Asegúrate de consultar con los minoristas locales para ver si tomarán el feriado.

Instituciones gubernamentales

Los edificios gubernamentales estarán cerrados el lunes debido al feriado federal, incluidos el DMV, las bibliotecas y las oficinas gubernamentales.