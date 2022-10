Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 10 de octubre

Finalizó la alerta aérea en Kyiv, según las autoridades ucranianas

La alerta antiaérea en Kyiv, la capital ucraniana, finalizó tras casi seis horas, según las autoridades ucranianas.

La alerta comenzó a las 6:47 a.m. hora local (11:47 p.m. ET), y terminó a las 12:25 p.m. (5:25 p.m. ET).

Este lunes por la mañana, enormes explosiones sorprendieron a Kyiv, en una serie de ataques con misiles rusos que mataron a varias personas y dañaron infraestructuras civiles críticas.