El último video de Madonna en TikTok da que hablar

(CNN) -- ¿Acaba de insinuar Madonna que es gay?

Ese es el debate después de que publicara un video en su cuenta verificada de TikTok.

En él, la legendaria cantante sostiene un par de lo que parecen ser bragas rosas con un escrito en el video que dice: "Si fallo, soy gay".

A continuación, Madonna lanza la ropa interior hacia una papelera, falla y luego hace un gesto de "Oh, bueno".

El video llega después de que la cantante de 64 años fuera vista besándose con el rapero dominicano y creador de contenidos Tokischa, de 26 años.

La pareja también se muestra muy cariñosa en el video musical de "Hung Up on Tokischa", que es una remezcla del single de Madonna de 2005 "Hung Up".

Madonna ha sido considerada durante mucho tiempo como una aliada de la comunidad LGBTQ+.

"Creo que todo el mundo tiene una naturaleza bisexual", dijo Madonna durante una entrevista con The Advocate en 1991.

CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para que hagan comentarios.