William Shatner sobre su viaje al espacio: "Todo lo que vi fue muerte"

(CNN) -- Durante décadas, los astronautas han descrito sus viajes al espacio como "impresionantes" y como lecciones de humildad, un recordatorio de la fragilidad de la Tierra y la necesidad de la humanidad de servir como administradores de nuestro planeta natal.

El actor William Shatner, quien se unió a un vuelo de turismo espacial suborbital el año pasado, experimentó el mismo fenómeno, pero tuvo una observación muy distinta cuando desvió la mirada de la Tierra a la extensión negra del cosmos: "Todo lo que vi fue muerte", escribió en un nuevo libro.

La biografía de Shatner, llamada "Boldly Go", que coescribió con el escritor de cine y televisión Joshua Brandon, está llena de anécdotas igualmente sombrías sobre la experiencia de Shatner al volar por encima de la atmósfera de la Tierra a bordo de un cohete de la vida real después de su memorable período interpretando al capitán de una nave espacial en el programa de televisión de la década de 1960 "Star Trek" y en varias películas de franquicia en las décadas siguientes.

“Vi un vacío frío, oscuro y negro. Era diferente a cualquier negrura que puedas ver o sentir en la Tierra. Era profundo, envolvente, que lo abarcaba todo. Me volví hacia la luz del hogar. Pude ver la curvatura de la Tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. Era la vida. Nutriendo, sustentando, vida. Madre Tierra. Gaia. Y la estaba dejando”, dice un extracto de “Boldly Go” que fue publicado por primera vez por Variety.

“Todo lo que había pensado estaba mal”, dice. “Todo lo que esperaba ver estaba mal”.

Si bien esperaba asombrarse con la visión del cosmos, visto sin el filtro de la atmósfera de la Tierra, en cambio, se sintió abrumado por la idea de que los humanos están destruyendo lentamente nuestro planeta natal. Sintió uno de los sentimientos de dolor más fuertes que jamás haya encontrado, escribió Shatner.

El libro de Shatner fue publicado el 4 de octubre por la editorial Simon & Schuster. CNN lo entrevistó en junio sobre el libro, su viaje al espacio con la compañía de turismo espacial respaldada por Jeff Bezos, Blue Origin, y lo que sigue para el hombre de 91 años. Una transcripción de la entrevista, editada por su extensión y claridad, se encuentra a continuación.

CNN: Todos vimos lo emocionado que estabas cuando saliste de la nave espacial Blue Origin después de aterrizar. ¿Cómo te cambió esa experiencia?

William Shatner: Hace cincuenta y cinco o sesenta años leí un libro llamado “Silent Spring” de Rachel Carson. Escribió sobre los problemas ambientales que todavía están sucediendo hoy. He sido un ecologista verbal desde entonces. He sido consciente de la Tierra cambiante y de mi aprensión por todos nosotros.

Es como alguien que debe dinero en una hipoteca y no tiene los pagos. Y piensan: "Oh, bueno, vamos a cenar y no pensar en eso".

¡Pero es tan omnipresente! Las posibilidades de un apocalipsis son muy reales. Es difícil convencer a la gente, y especialmente a ciertos políticos, de que esto ya no está a la vuelta de la esquina. Está en la casa.

Cuando llegué al espacio, quería llegar a la ventana para ver qué era lo que había ahí afuera. Observé la negrura del espacio. No había luces deslumbrantes. Era solo negrura palpable. Creí ver la muerte.

Y luego volví a mirar a la Tierra. Dada mi experiencia y habiendo leído muchas cosas sobre la evolución de la Tierra durante 5.000 millones de años y cómo ha evolucionado toda la belleza de la naturaleza, pensé en cómo lo estamos matando todo.

Sentí esta tristeza abrumadora por la Tierra.

No me di cuenta hasta que bajé. Cuando salí de la nave espacial, comencé a llorar. No sabía por qué. Me tomó horas entender por qué estaba llorando. Me di cuenta de que estaba en duelo por la Tierra.

No quiero olvidar nunca, ni he olvidado, la trascendencia de aquella ocasión.

CNN: ¿De qué más se ha dado cuenta acerca de la experiencia en los meses transcurridos desde que tomó su vuelo espacial?

William Shatner: Tenía conciencia de que los seres humanos pueden ser la única especie viva en este planeta que es consciente de la enormidad y la majestuosidad del universo.

Piensen en lo que hemos descubierto en los últimos 100 años dados los 200.000 años que los humanos han existido. Hemos descubierto cómo se formaron las montañas, el Big Bang. Y seguí pensando en cómo la humanidad está evolucionando rápidamente hacia una criatura bien informada al mismo tiempo que se suicida.

Es una carrera.

CNN: Las empresas de turismo espacial como Blue Origin también han recibido muchas críticas de personas que ven esos esfuerzos como un proyecto de vanidad para personas adineradas en lugar de algo que puede ser verdaderamente transformador. ¿Cómo respondes a esa crítica?

William Shatner: La idea general aquí es que la gente se acostumbre a ir al espacio, como si fuera como ir a la Riviera. No es solo una vanidad, es un negocio.

Pero lo que Jeff Bezos quiere hacer y lo que se está acumulando lentamente debido a nuestra familiaridad con el espacio es poner en órbita esas industrias contaminantes y hacer que la Tierra vuelva a ser lo que era. (Nota del editor: Bezos ha hablado habitualmente sobre poner en órbita industrias pesadas para ayudar a preservar la Tierra, y esa idea también tiene sus escépticos y críticos).

CNN: ¿Qué piensas sobre el título de 'astronauta'? ¿Las personas que pagan breves vuelos suborbitales al espacio son astronautas?

Shatner: Yo los llamo medio astronautas.

CNN: ¿Qué deberíamos hacer ahora en el espacio?

William Shatner: La capacidad de ir a Marte que está al acecho en el fondo, que creo que debería pasar a un segundo plano para ir a la Luna, configurar la Luna como base y extraer todo lo que la Luna tiene para ofrecer, en lugar de extraerlo aquí.

Esas son solo mis propias opiniones. El tipo como-se-llame estaría de acuerdo. Quiere ir a Marte. (Nota del editor: El CEO de SpaceX, Elon Musk, fundó su empresa con el objetivo de establecer una colonia en Marte).

CNN: ¿Estás ansioso por volver al espacio?

Shatner: Si tuviste una gran historia de amor, ¿podrías regresar? ¿O eso lo degradaría?

CNN: Mencionaste que tuviste la oportunidad de hablar con el famoso astrofísico Stephen Hawking antes de que muriera. ¿Cómo fue esa experiencia?

William Shatner: Nunca pude preguntarle sobre la teoría de cuerdas, cosa que quería hacer. Tuvimos que hacerle todas las preguntas por adelantado. Y él había dicho cuando hicimos el arreglo: "Quiero hacerle una pregunta a Shatner".

Finalmente, me inclino, ya sabes, estamos sentados uno al lado del otro mirando las cámaras.

Así que laboriosamente escribió: "¿Cuál es tu episodio favorito de Star Trek?", que es la pregunta que hacen todos los fanáticos, y comencé a reír. No tenía la capacidad de reír (debido a su enfermedad degenerativa, esclerosis lateral amiotrófica o ELA).

Pero su risa se mostró en el enrojecimiento de su rostro y se puso muy rojo. Luego me invitó a cenar. Tuve un hermoso momento con él.

CNN: ¿Qué vas a hacer ahora?

William Shatner: Debería aprovechar la oportunidad para decir que tengo un álbum llamado "Bill". Y seguí haciendo canciones con mis colaboradores. La canción "So Fragile, So Blue" tiene mucho que ver con mi experiencia en el espacio. Recientemente actué con (el músico) Ben Folds en el Kennedy Center. Podría ser un programa de televisión o un álbum.

También tengo un programa realmente maravilloso llamado "The UnXplained" en History Channel.

Y luego tengo mi libro, llamado “Boldly Go”, que saldrá en el otoño.