Dos de los 10 barrios más geniales del mundo de 2022 están en Latinoamérica, según la lista de Time Out

1 de 10 | Los barrios más geniales del mundo: Time Out ha seleccionado los mejores barrios del mundo. El Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara (MUSA), en la Colonia Americana, en Guadalajara, México. (Photo by ULISES RUIZ/AFP via Getty Images) Mira la galería completa 👉 2 de 10 | Cais do Sodré, en Lisboa, alberga esta colorida calle. (Pawel Pajor/Adobe Stock) 3 de 10 | Aldea de Wat Bo, Siem Reap, Camboya: este barrio genial recibe su nombre del templo de Wat Bo, en la foto. (Henning Marquardt/Adobe Stock) 4 de 10 | Ridgewood, Nueva York, EE.UU.: este rincón de Queens es famoso por sus bares, cafeterías y vistas del horizonte de Manhattan. (poloska25/Adobe Stock) 5 de 10 | Mile End, Montreal, Canadá: este barrio de Quebec es un paraíso para los amantes de la comida, con poutine, bagels y cerveza artesanal en oferta. (Hemis/Alamy) 6 de 10 | Barrio Logan, San Diego, EE.UU.: La pieza central de este barrio de California es Chicano Park (en la foto), que está lleno de coloridos murales. (Joseph S. Giacalone/Alamy) 7 de 10 | Shimokitazawa, Tokio, Japón: La moderna Shimokitazawa es conocida por tener algunas de las mejores tiendas vintage de la capital. (Wibowo Rusli/Alamy) 8 de 10 | Cliftonville, Margate, Reino Unido: la artística Margate, que alberga el Turner Contemporary y docenas de galerías exclusivas, es una escapada de fin de semana popular para los londinenses chic. (Ernie Jordan/Alamy) 9 de 10 | Barrio Yungay, Santiago, Chile: Aunque tiene la particularidad de ser el primer barrio planificado de la capital, el Barrio Yungay es todo menos aburrido. (Foto 593/Adobe Stock) 10 de 10 | Cours Julien, Marsella, Francia: Alguna vez el hogar de los mercados al aire libre de la ciudad, en estos días el barrio es un refugio para librerías usadas, locales de música en vivo y arte callejero. (cromoprisma/Adobe Stock)

(CNN) -- Es una de las mejores partes de unas vacaciones: ese momento en el que descubres esa parte de la ciudad que es claramente más popular entre los lugareños que entre los turistas.

Tal vez sea la cafetería fuera de lo común con el mejor café que jamás hayas probado, el bar subterráneo que no está señalizado en la calle o el restaurante que sirve deliciosos manjares locales de los que nunca has oído hablar.

Para ayudarte a descubrir más gemas ocultas en tu próxima escapada, la marca global de medios Time Out ha publicado su lista anual de los barrios más geniales del mundo.

Encabezando el resumen de 2022 está la bulliciosa Colonia Americana, ubicada en la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México. Time Out dice que la mezcla ecléctica de mansiones históricas Art Deco y lugares de música en almacenes fueron las principales razones para elegir este barrio.

"Guadalajara está emergiendo como una visita obligada, y Colonia Americana es el lugar para estar en este momento", dijo el editor de Time Out Travel, James Manning, en un comunicado. "Es el hogar de una comunidad creativa que supera los límites, de un número creciente de lugares increíbles para comer y de una de las mejores vidas nocturnas del hemisferio occidental. Y la vida en la calle es inigualable".

La lista de Time Out es el resultado de una extensa encuesta en la que miles de personas de todo el mundo fueron interrogadas sobre sus lugares favoritos en su ciudad. Los editores de Time Out también contribuyeron con su experiencia local con el objetivo de crear la guía definitiva, destacando 51 de los barrios más geniales del mundo. Los 20 principales son "en pocas palabras, lugares increíbles para estar ahora mismo", dice Time Out.

publicidad

Barrios eclécticos

Pisándole los talones a la Colonia Americana se encuentra el Cais do Sodré de Lisboa, junto al río, que ocupó el puesto número dos de la lista. Famoso durante mucho tiempo por su vibrante vida nocturna, el barrio portugués ahora se está haciendo un nombre como un punto de acceso para los amantes de la comida.

"Este es el barrio donde los chefs jóvenes más prometedores de Lisboa están abriendo nuevos restaurantes", dice Time Out, que coloca a Quiosque de São Paul y Tricky's como los mejores lugares para beber y cenar.

El tercero en el resumen de 2022 es Wat Bo Village, en Siem Reap, Camboya. Según Time Out, el área que rodea la espectacular pagoda de Wat Bo ha tenido un "resplandor serio" en el último año. Los hoteles boutique Viroth's y Treeline Urban Resort figuran como destacados, junto con el restaurante Tevy's Place, que sirve deliciosas comidas orgánicas y también funciona como una empresa social que empodera a las mujeres locales.

El barrio estadounidense con la calificación más alta quedó en el número cuatro: Ridgewood en la ciudad de Nueva York. Time Out dice que el equilibrio de nuevos bares y restaurantes próximos en esta área ubicada en Queens, junto con instituciones como la pastelería Rudy's Bakery, que abrió en 1934, le valió un lugar en la lista de 2022.

Mientras tanto, Mile End en Montreal, Canadá, completa los cinco primeros de Time Out, descrito como un "rincón transitable" que alberga "algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, librerías independientes, florerías, carnicerías, panaderías y fabricantes de velas".

Dave Calhoun, director de contenido de Time Out para América del Norte y el Reino Unido, dijo que el objetivo de la lista anual era resaltar áreas que no son "destinos corporativos homogeneizados", sino que "tienen un ambiente independiente y acogedor".

"Es posible que puedas caminar a través de ellos en media hora o menos, pero están repletos de experiencias suficientes para pasar días explorando", dijo.

Los 10 barrios más geniales según Time Out

1. Colonia Americana - Guadalajara, México

2. Cais do Sodré - Lisboa, Portugal

3. Wat Bo Village - Siem Reap, Camboya

4. Ridgewood - Ciudad de Nueva York, EE.UU.

5 Mile End - Montreal, Canadá

6. Barrio Logan - San Diego, EE.UU.

7. Shimokitazawa - Tokio, Japón

8. Cliftonville - Margate, Reino Unido

9. Barrio Yungay - Santiago, Chile

10. Cours Julien - Marsella, Francia