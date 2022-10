Cómo ser un comprador inteligente durante las ofertas de fin de año

Por qué no debo usar las tarjetas de crédito para mis gastos del hogar 6:37

Nueva York (CNN Business) -- Apenas es octubre, pero los descuentos de fin de año ya están aquí con los minoristas sacando los árboles de Navidad, encendiendo la música navideña y promocionando sus ofertas desde ahora hasta enero.

Solo este mes, hay "Deal Days" de Target, "Rollbacks and More" de Walmart, "Flash Sale" de Best Buy y un nuevo evento similar al Prime Day de Amazon. Las promociones del Black Friday llegarán mucho más temprano, semanas antes de las compras de fin de año, luego vendrán las ofertas de diciembre y por último, las liquidaciones.

Navegar por todas esas promociones puede ser confuso para los clientes.

Y eso es aún más cierto este año, con cadenas sumamente incentivadas para ofrecer promociones en estas fiestas dado que tienen un exceso de inventario y la inflación está golpeando las billeteras de los clientes.

Adobe predice que casi un tercio de la mercancía en línea en todas las categorías tendrán rebajas. La empresa utiliza una combinación de tendencias históricas de precios, su índice mensual de precios en línea y cambios en los precios previos a las festividades para pronosticar descuentos para la temporada.

Comprar de manera inteligente puede parecer más desafiante en este entorno, pero los analistas e investigadores minoristas tienen consejos para decidir cuándo y qué comprar.

Consultar el historial de precios

Primero, un consejo para todas las categorías de productos: la evidencia sugiere que algunos consumidores tienden a pensar que una promoción significa una gran caída en el precio, por lo que reaccionan y compran sin determinar el verdadero precio. A veces, las tiendas aumentan los precios de un producto brevemente antes de ponerlo en “oferta”.

“El hecho de que sea una oferta no significa que sea una buena oferta”, dijo Edgar Dworsky, un defensor del consumidor que fundó ConsumerWorld.org, un recurso para los compradores.

Dworsky y otros recomiendan usar sitios web como Camel Camel Camel o Honey, extensiones de navegador gratuitas que muestran historiales de precios en Amazon y permiten a los compradores configurar alertas de caída de precios para descubrir qué es realmente una oferta.

Espera en la ropa

Es más probable que la nueva chaqueta de plumas que tienes en la mira la encuentres más barata más tarde: la mercancía de invierno se vuelve más barata más adelante en la temporada, dijo Ashok Lalwani, profesor de mercadotecnia en la Universidad de Indiana que estudia precios.

Los minoristas de ropa ofrecen mayores descuentos cuando necesitan deshacerse de las cosas de una temporada para pasar a la siguiente, porque mantener el inventario es costoso y las tendencias de la moda pueden cambiar, dijo.

Se espera que las promociones en ropa sean particularmente fuertes en estas fiestas en comparación con hace un año. Gap, Kohl's, Nike y otras marcas tienen un excedente de ropa y lo están rebajando para atraer clientes.

“Esperamos que el mercado más amplio sea más promocional hasta el final de la temporada navideña”, dijo este jueves el jefe de finanzas de Levi, Harmit Singh.

Compra productos electrónicos y juguetes durante el Black Friday

La mejor época del año para comprar nuevos aparatos electrónicos y juguetes sigue siendo el período cercano al Black Friday, dicen los analistas.

Los minoristas han capacitado a los compradores a lo largo de los años para buscar grandes descuentos en televisores, consolas de videojuegos, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos durante el Black Friday y el Cyber ​​Monday. Entonces, si las ofertas de productos electrónicos no son fuertes en esos días, los minoristas corren el riesgo de decepcionar a los consumidores.

“Los consumidores ya no esperarán esas ofertas en los próximos años”, dijo Lalwani, y los minoristas tendrán dificultades para “atraer a los consumidores a sus tiendas en los futuros Black Fridays”.

Adobe dijo que el Día de Acción de Gracias será el mejor día para encontrar descuentos en productos electrónicos, mientras que el Black Friday ofrecerá las mejores ofertas en televisores. Si estás buscando comprar una computadora, dijo Adobe, compra en el Cyber ​​​​Monday.

Mira el precio después de comprar

Incluso después de haber comprado un producto, es posible que aún puedas obtener un descuento mayor.

Haz un seguimiento de los precios en línea, y si un artículo cae por debajo del monto por el que lo compraste, algunos minoristas reembolsarán la diferencia, dijo Dworsky.

Muchas tiendas importantes han ampliado sus políticas de igualación de precios de las fiestas de fin de año para cubrir un período de tiempo más largo.

Por ejemplo, para los artículos comprados en una tienda Target o en línea a partir del 6 de octubre, los consumidores pueden solicitar una igualación de precios si el precio baja el 24 de diciembre o antes. Las compras realizadas en Walmart el 1 de octubre o después pueden devolverse hasta el 31 de enero.

Así que asegúrate de ser un comprador inteligente incluso después de comprar.

La editora sénior de CNN Underscored, Chelsea Stone, contribuyó a este artículo.