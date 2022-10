OPINIÓN | ¿Nombres a recordar? Los nuevos diseñadores de origen hispano en EE.UU.

Elena Vélez

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- ¡Es impresionante la cantidad de jóvenes diseñadores hispanos que ya triunfan en Estados Unidos! Talentos emergentes –quizás no con la fama de los grandes nombres de los que siempre hablamos–, pero llenos de entusiasmo y originalidad. Y al hacer investigación para este artículo, me he quedado sorprendida de la vasta cantidad de diverso talento que existe.



De origen tanto puertorriqueño, como dominicano, ya sean mexicanos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos, chilenos o argentinos, es realmente impresionante cómo se ha desarrollado esta vocación, y ha triunfado el empuje, de estos nuevos diseñadores. Creadores que los hay tanto en el campo del diseño de ropa, como de zapatos, bolsos accesorios y una gran cantidad que se especializa en joyería.

Algunos ya son conocidos y muy famosos, como el caso de Edgardo Osorio, el colombiano fundador de los famosos y carísimos zapatos Aquazzura, y como es el caso de la joyera brasileña Ana Khouri, cuyos diseños los usan muchas celebridades. Estos son talentos ya establecidos, aunque algunas personas todavía no conozcan bien sus nombres.

Alejandra Alonso Rojas es graduada de Parsons y una madrileña que ha triunfado en Nueva York. Su ropa es lujosa, con bellos tejidos, muy sofisticada y carísima. Sus modelos desfilan en la Semana de la Moda de Nueva York y es otra hispanoamericana que triunfa y cuyo nombre deben recordar. Johanna Ortiz es otra triunfadora, nacida en Colombia y actualmente establecida con éxito en Nueva York. Graduada también de Parsons, su ropa es femenina y sexy, y refleja la alegría de América Latina. Celebridades como Aerin Lauder, Olivia Palermo y Lauren Santo Domingo adoran sus diseños.

Nombres como el del ya muy conocido y admirado mexicoestadounidense Willy Chavarría; Raúl López (criado en Brooklyn y ya muy popular su marca Luar, perfecta para la escena downtown neoyorquina), y el mexicano Víctor Barragán (veterano de la New York Fashion Week) ya tienen muchos seguidores, especialmente entre los jóvenes que buscan una moda nueva y audaz. La puertorriqueña Elena Vélez es otra de las llamadas creadoras “Latinx” que triunfa. De Honduras tenemos a Carlos Campos, conocido creador de ropa masculina. Desde Ecuador, las creaciones de Gustavo Moscoso se aprecian en Estados Unidos y su marca se distingue por una excelente confección y calidad.

En Miami triunfa la cubanoestadounidense Yaz González, que ya debutó en la Semana de la Moda de Dubai. El colombiano Juan Carlos Obando, basado en Estados Unidos, ganó el Vogue Fashion Fund de la CFDA y desfila en la New York Fashion Week. Clientas: Cate Blanchett y Kim Kardashian, entre muchas. Igual que triunfa Mónica Santos Gil. Todos forman parte de diversas culturas, crianzas y estilos multigeneracionales.

En Nueva York existe Innovators of Fashion Designers Latin America, una organización fundada por Albanian Rosado, quien ha creado un espacio donde mostrar al mundo de la moda este talento.

¿Otros nombres y marcas a recordar?

La Manso, las divertidas joyas de acrílico de Adriana Manso; la ropa sexy y muy popular de la marca N Agmandia, de la mexicanoestadounidense Alicia Plasencia; los funky, Mary Jane’s, y mocasines de Nicole Saldaña; los diseños de zapatos de Dante; la original joyería de la mexicana radicada en Los Ángeles,

Daniela Villegas –que llevan celebridades como Salma Hayek y Katy Perry– quien ha colaborado en proyectos con grandes marcas como Ferragamo.

Más accesorios fabulosos vienen de la ya famosa marca Anndra Neen, de las hermanas mexicanoestadounidenses Phoebe y Annette Stephens, establecidas en Nueva York. ¿Clientas? Jessica Alva, Cameron Diaz y Michelle Obama. La marca de zapatos Flor de Maria, de la peruana Flor de María Rivera, tiene un éxito arrollador entre las celebridades como Thalia, Carrie Underwood, Bebe Rexha y Kylie Jenner.

El mexicano Rolando Santana diseña zapatos con éxito desde hace años y ya lanzó su propia marca, colaborando en colecciones nada menos que con el genial Manolo Blahnik. El fabuloso creador argentino Pablo Coppola ha trabajado para marcas como Celine , Tom Ford, Dior y Burberry y, por varios años, fue director creativo de la marca suiza Bally.

Bailey Prado tiene mucho éxito por sus knits. The Line by K, de Karla Deras, también con piezas tejidas y ceñidas es muy cool. Igual que gusta muchísimo el knitwear de Krystal Paniagua. Roberto Sánchez –con su propia boutique Hi-BYE, en Ciudad de México– es muy admirado en EE.UU. por sus piezas únicas.

La marca Santos by MóSEV, de Abigail Silverio, y los diseños con profundo sentido ecológico de José Ventura son muy interesantes. Y la joyería de Indira & Isidro es casi como la esencia de la artesanía mexicana más perfecta.

Como ven, la lista del talento que emerge es interminable y finalizo con el muy admirado mexicano Ricardo Seco, quien lleva mostrando su ropa en la Semana de la Moda de Nueva York por más de 16 ediciones. Todo un profesional exitoso. ¡Bravo!

¿Mi sugerencia ante tantos nombres nuevos? Busquen en Internet y en Instagram sus diseños y creaciones y –tal como me ocurrió a mí– disfrutarán mucho conociendo la creatividad de estos nuevos talentos. Felicidades a todos, incluyendo a muchos que estoy segura faltan en este resumen.