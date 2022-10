Últimas noticias breves del mundo hoy, 11 de octubre

La vicepresidenta Kamala Harris dice que nadie debería ir a la cárcel por "fumar marihuana"

La vicepresidenta de Estados Undos, Kamala Harris, dijo este lunes en “Late Night with Seth Meyers”, dijo que “nadie debería tener que ir a la cárcel por fumar marihuana”.

Harris también instó a los gobernadores a indultar a “personas que han sido criminalizadas por posesión de marihuana” y agregó que el Congreso debe adoptar un “enfoque uniforme” sobre el tema.

La vicepresidenta alentó a los votantes a considerar el tema al decidir qué candidatos apoyar en las elecciones de mitad de período del próximo mes.

“Estamos a 29 días de las elecciones intermedias. Pregunten por quién está votando, cuál es su posición al respecto, y los animo a votar en consecuencia”, dijo Harris durante la entrevista pregrabada con Meyers que se transmitió en su programa del lunes por la noche.

El presidente Biden perdonó el jueves todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana.

Harris nuevamente enfatizó el tema de la votación cuando se discutió el derecho al aborto. “Si mantenemos nuestros números en el Senado y elegimos dos senadores más, entonces el presidente puede promulgar la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que incluiría las protecciones legales de Roe v. Wade”, dijo Harris.

“Hagan un plan para votar y realmente voten por este tema”, agregó.

Meyers también le preguntó a Harris sobre la inmigración y sus pensamientos sobre el gobernador Greg Abbott enviando inmigrantes en autobús a la residencia del vicepresidente en Washington. Harris dijo que era un “abandono del deber” no participar en una solución y calificó la medida de Abbott de “jugabilidad”. La vicepresidenta pidió un camino hacia la ciudadanía y “arreglar un sistema de inmigración que no funciona, que se rompió bajo la administración anterior”.

Meyers también le preguntó a Harris sobre sus intereses fuera de la política pública. Harris dijo que le gusta jugar al crucigrama de The New York Times, Wordle, y ver "House of the Dragon" con el segundo caballero Doug Emhoff.