Funcionario de Irán admite que las estudiantes que protestan son llevadas a instituciones psiquiátricas

(CNN) -- En un momento en que las mujeres de Irán queman sus velos y se cortan el pelo en medio de protestas nacionales, un funcionario de Irán afirmó este martes que las estudiantes que participan en las protestas están siendo detenidas y llevadas a instituciones de salud mental.



En una entrevista concedida a un periódico reformista independiente iraní, el ministro de Educación de Irán, Yousef Nouri, confirmó que algunas estudiantes han sido efectivamente detenidas y remitidas a lo que llamó "instituciones psicológicas".

Los establecimientos que retienen a las estudiantes, dijo, están destinados a reformar y reeducar a las alumnas para evitar comportamientos "antisociales".

"Es posible que estas estudiantes se hayan convertido en ‘personajes antisociales’ y queremos reformarlas", dijo al diario Shargh, añadiendo que las estudiantes "pueden volver a clase después de haber sido reformadas".

Hace casi un mes, Mahsa Amini, de 22 años, murió tras ser llevada a un "centro de reeducación" por la "policía de la moral" del estado por no respetar el código de vestimenta conservador del estado. La muerte de Amini ha desencadenado semanas de protestas contra el gobierno que se han extendido por todo el país.

El ministro de Educación no pudo dar una cifra exacta del número de estudiantes detenidos, diciendo que "el número no es mucho y no hay muchos".

Las niñas y las mujeres de todo Irán han desempeñado un papel fundamental en las manifestaciones, y en las últimas semanas han protestado en escuelas, campus universitarios y en las calles.

Las imágenes que han circulado por las redes sociales muestran a mujeres y niñas iraníes coreando "muerte al dictador" mientras se quitan el velo; en una ocasión, CNN fue testigo de cómo mujeres de un instituto de formación profesional de Teherán protestaban en una calle cercana a su escuela y coreaban "mujer, vida, libertad".

Las manifestaciones se han vuelto, en ocasiones, peligrosas. Este miércoles, la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes en Teherán, y las librerías y oficinas cercanas a la Universidad de Teherán cerraron sus puertas mientras la policía antidisturbios perseguía y disparaba balas de goma contra los manifestantes, según declaró un testigo presencial. En la plaza de Kaj, miembros de la organización paramilitar iraní Basij ordenaron a la gente que se moviera y evitaron que otros se quedaran en la calle, según el testigo.

Los videos obtenidos por el medio activista prorreforma IranWire publicados en las redes sociales este miércoles mostraban las manifestaciones en Teherán y otras ciudades iraníes.

La policía y los miembros del Basij dispararon gases lacrimógenos contra una reunión de abogados iraníes en Teherán, mientras que se vio a policías uniformados y de civil disparando armas al aire en el oeste de Teherán, dispersando a la gente del lugar. En una de las calles comerciales más concurridas de la ciudad se vio a la policía antidisturbios reunida. En otra, los manifestantes coreaban "Mulás, ¡piérdanse!".

Las imágenes de Rasht, al noroeste de Teherán, mostraban a la policía con equipo antidisturbios golpeando a la gente con porras y sacándola de la acera.

Este martes, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, pidió que se proteja a los niños y adolescentes en medio de los disturbios públicos en Irán, que ya están en su tercera semana.

"Estamos extremadamente preocupados por los continuos informes sobre niños y adolescentes que han sido asesinados, heridos y detenidos en el marco de los actuales disturbios públicos en Irán", decía el comunicado de UNICEF.