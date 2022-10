El tiroteo de un policía contra un joven de 17 años desarmado fue un "fracaso" del agente que ahora enfrenta cargos, dice el jefe de policía

Comía McDonald's en su auto y un policía le disparó repetidamente 1:29

(CNN) -- El tiroteo a un joven desarmado de 17 años que comía en su automóvil en un estacionamiento de McDonald's en San Antonio, Texas, fue un “fracaso individual para un agente de policía” que ahora está bajo custodia y enfrenta cargos de asalto agravado, dijo el jefe de policía este dijo el martes.

El tiroteo del policía, que dejó al adolescente en estado crítico, ocurrió el 2 de octubre, cuando el ahora exagente de San Antonio, James Brennand, respondió a una llamada de disturbios en el restaurante y vio un automóvil que creía que había evadido a la Policía el día anterior.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por la policía muestran que el agente se acercó al lado del conductor del automóvil, abrió la puerta y ordenó al conductor que saliera. El adolescente visiblemente sorprendido puso el auto en reversa y comenzó a retroceder.

El agente de policía luego abrió fuego cinco veces contra el automóvil, según el video. Cuando el conductor movió el vehículo para avanzar, el video de la cámara corporal mostró que el policía abrió fuego cinco veces más mientras el automóvil se alejaba.

El adolescente, identificado como Erik Cantú, recibió varios disparos y estaba conectado a un sistema de soporte vital, dijo su familia este lunes.

Brennand se entregó a la policía de San Antonio este martes por la noche por dos cargos de agresión agravada por parte de un servidor público, dijo el jefe de policía William McManus en una conferencia de prensa este martes.

El jefe dijo que se presentó un cargo de asalto agravado por cada persona que estaba en el automóvil: el adolescente en el asiento del conductor y un pasajero.

El tiroteo fue “injustificado, tanto administrativa como penalmente”, y fue en contra de las políticas del Departamento, dijo McManus.

“Esto fue un fracaso individual para un agente de policía. No tenía nada que ver con nuestras políticas. Las políticas no permitían eso, nuestra formación no enseñaba eso. Así que esto fue un fracaso para un oficial de policía en particular”, dijo el jefe.

Brennand no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN antes de su arresto. No estaba claro este martes por la noche si tenía un abogado.

El jefe ha dicho que los cargos de asalto agravado podrían convertirse en homicidio si el joven de 17 años no sobrevive.

El Departamento de Policía ha estado en contacto con la oficina del fiscal de distrito, que puede necesitar más información antes de llevar el caso al gran jurado, señaló el jefe.

“Trabajamos en esto durante varios días para llegar a este punto en el que pudiéramos enviar una orden de arresto a un juez para que la firme, y ahí es donde estamos ahora”, dijo McManus.

El video "horrible" muestra que el tiroteo fue injustificado, dice el jefe

Mirando los agujeros de bala en el auto mientras estaba en la escena del tiroteo, McManus reconoció un problema de inmediato, dijo.

Las imágenes de la cámara corporal también mostraron que las acciones de los agentes no estaban en línea con el entrenamiento, según el jefe.

“El video fue horrible”, dijo McManus a Brianna Keilar de CNN el martes por la mañana. “No hay duda en la mente de nadie que mire ese video de que el tiroteo no está justificado”.

McManus dijo que la política del departamento prohíbe que los policías disparen a vehículos en movimiento, a menos que su vida o la de otra persona esté en peligro inmediato.

“Al mirar los vehículos, se puede saber en qué dirección se está moviendo el vehículo cuando se hacen los disparos, y este vehículo, fue muy revelador para mí, que este vehículo se estaba alejando del agente y moviéndose en paralelo con él, así que en ese momento estaba bastante claro para mí que íbamos a tener un problema”, dijo McManus.

Brennand era un policía de prueba con siete meses de experiencia. Fue despedido por violar las tácticas, el entrenamiento y los procedimientos de la agencia luego del tiroteo, dijeron las autoridades.

Cantú, el adolescente fue inicialmente acusado de evadir la detención en un vehículo y agredir al oficial, después de que Brennand afirmara que fue golpeado por la puerta del automóvil cuando el adolescente retrocedía.

Pero el fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, dijo más tarde en un comunicado que “los hechos y las pruebas que hemos recibido hasta ahora nos llevaron a rechazar los cargos contra Erik Cantú para una mayor investigación”.

Después del tiroteo, el adolescente fue encontrado a una cuadra de distancia con múltiples heridas de bala, mientras que un pasajero en el automóvil resultó ileso, dijo la policía.

La familia del adolescente emitió un comunicado el lunes diciendo que estaba en estado crítico después de someterse a cirugías para reparar lesiones en los órganos principales por balas.