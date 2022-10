Exclusiva: SpaceX de Musk dice que ya no puede pagar los servicios satelitales críticos en Ucrania; le pide al Pentágono que asuma el costo

El plan de Musk para acabar con la guerra que irrita a Zelensky 0:44

(CNN) -- Desde que comenzaron a llegar a Ucrania la primavera pasada, las terminales de Internet satelital Starlink fabricadas por SpaceX de Elon Musk han sido una fuente vital de comunicación para las fuerzas armadas de Ucrania, permitiéndoles luchar y mantenerse conectados incluso cuando las redes de telefonía celular e Internet han sido destruidas durante la invasión rusa.

Hasta el momento, se han donado aproximadamente 20.000 unidades de satélite Starlink a Ucrania, y Musk tuiteó el viernes que "la operación le ha costado a SpaceX US$ 80 millones y superará los US$ 100 millones para fin de año".

Pero esas contribuciones caritativas podrían estar llegando a su fin, ya que SpaceX advirtió al Pentágono que puede dejar de financiar el servicio en Ucrania a menos que el ejército de EE.UU. aporte decenas de millones de dólares por mes.

Los documentos obtenidos por CNN muestran que el mes pasado, SpaceX de Musk envió una carta al Pentágono diciendo que ya no puede continuar financiando el servicio Starlink como lo ha hecho. La carta también solicitaba que el Pentágono se hiciera cargo de los fondos para el uso militar y del gobierno de Ucrania de Starlink, que según SpaceX costaría más de US$ 120 millones durante el resto del año y podría costar cerca de US$ 400 millones durante los próximos 12 meses.

“No estamos en posición de seguir donando terminales a Ucrania, o financiar las terminales existentes por un período de tiempo indefinido”, escribió el director de ventas gubernamentales de SpaceX al Pentágono en la carta de septiembre.

Entre los documentos de SpaceX enviados al Pentágono y vistos por CNN se encuentra una solicitud directa no reportada previamente hecha a Musk en julio por el comandante general del ejército ucraniano, el general Valerii Zaluzhniy, para casi 8.000 terminales Starlink más.

En una carta de presentación separada al Pentágono, un consultor externo que trabaja para SpaceX escribió: “SpaceX enfrenta decisiones terriblemente difíciles aquí. No creo que tengan la capacidad financiera para proporcionar terminales o servicios adicionales según lo solicitado por el general Zaluzhniy”.

Los documentos, que no se han reportado anteriormente, proporcionan un desglose inusual de los propios números internos de SpaceX en Starlink, que detalla los costos y pagos asociados con las miles de terminales en Ucrania. También arrojan nueva luz sobre las negociaciones tras bambalinas que han proporcionado millones de dólares en hardware y servicios de comunicaciones a Ucrania a un bajo costo para Kyiv.

Reportan cortes

Las cartas llegan en medio de reportes recientes de amplias interrupciones de Starlink cuando las tropas ucranianas intentan recuperar el terreno ocupado por Rusia en las partes este y sur del país.

Fuentes familiarizadas con los apagones dijeron que repentinamente afectaron a toda la línea del frente tal como estaba el 30 de septiembre. “Eso ha afectado todos los esfuerzos de los ucranianos para superar ese frente”, dijo una persona familiarizada con los cortes que habló con CNN bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas. “Starlink es la forma principal en que las unidades en el campo de batalla tienen que comunicarse”.

No hubo advertencia para las fuerzas ucranianas, dijo una segunda persona, y agregó que ahora, cuando Ucrania libera un área, se debe solicitar que se activen los servicios de Starlink.

El Financial Times fue el primero en reportar sobre las interrupciones que resultaron en una pérdida de comunicación "catastrófica", dijo un alto funcionario ucraniano. En un tuit en respuesta al artículo, Musk no cuestionó la interrupción y dijo que lo que sucede en el campo de batalla es clasificado.

La sugerencia de SpaceX de que dejará de financiar a Starlink también surge en medio de una creciente preocupación en Ucrania por la lealtad de Musk. Musk recientemente tuiteó un controvertido plan de paz que haría que Ucrania renunciara a Crimea y controlara las regiones del este de Lugansk y Donetsk.

Después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionó de lado de quién está Musk, respondió que "todavía apoya mucho a Ucrania", pero teme una "escalada masiva".

Musk también argumentó en privado el mes pasado que Ucrania no quiere negociaciones de paz en este momento y que si seguían su plan, “Rusia aceptaría esos términos”, según una persona que los escuchó.

“Ucrania sabe que su gobierno actual y los esfuerzos en tiempos de guerra dependen totalmente de Starlink”, dijo la persona familiarizada con las discusiones. “La decisión de mantener Starlink funcionando o no está completamente en manos de un hombre. Ese es Elon Musk. No ha sido elegido, nadie decidió darle ese poder. Lo tiene por la tecnología y la empresa que construyó”.

El martes, Musk negó un reporte de que habló directamente con Putin sobre Ucrania. El jueves, cuando un ministro ucraniano tuiteó que Starlink es esencial para la infraestructura de Ucrania, Musk respondió: “De nada. Encantado de apoyar a Ucrania”.

"El descaro de parecer héroes"

Tras más de siete meses de guerra, es difícil exagerar el impacto que Starlink ha tenido en Ucrania. El gobierno de Kyiv, las tropas ucranianas y las ONG y los civiles han confiado en las unidades ágiles, compactas y fáciles de usar creadas por SpaceX. No solo se utiliza para la comunicación de voz y electrónica, sino para ayudar a volar drones y enviar video para corregir el fuego de artillería.

CNN ha observado su uso en numerosas bases ucranianas.

"Starlink ha sido absolutamente esencial porque los rusos han apuntado a la infraestructura de comunicaciones ucraniana", dijo Dimitri Alperovitch, cofundador del Silverado Policy Accelerator, un grupo de reflexión. "Sin eso estarían operando realmente a ciegas en muchos casos".

Aunque Musk ha recibido elogios y agradecimientos generalizados por responder a las peticiones de servicio Starlink para Ucrania justo cuando empezaba la guerra, en realidad, la gran mayoría de las 20.000 terminales han recibido financiación total o parcial de fuentes externas, entre ellas el gobierno estadounidense, el Reino Unido y Polonia, según la carta de SpaceX al Pentágono.

La petición de SpaceX de que los militares estadounidenses paguen la factura ha irritado a los altos mandos del Pentágono, y un alto funcionario de defensa dijo a CNN que SpaceX tiene "el descaro de parecer héroes" mientras otros pagan tanto y ahora les presentan una factura de decenas de millones al mes.

Según las cifras de SpaceX compartidas con el Pentágono, alrededor del 85% de las 20.000 terminales de Ucrania fueron pagadas, total o parcialmente, por países como Estados Unidos y Polonia u otras entidades. Esas entidades también pagaron alrededor del 30% de la conectividad a Internet, que según SpaceX cuesta US$ 4.500 al mes por unidad para el servicio más avanzado. (Durante el fin de semana, Musk tuiteó que hay unas 25.000 terminales en Ucrania).

En su carta de julio a Musk, el comandante en jefe de Ucrania, el general Zaluzhniy, elogió la "excepcional utilidad" de las unidades Starlink y dijo que los militares habían desplegado unas 4.000 terminales. Sin embargo, unas 500 terminales al mes son destruidos en los combates, dijo Zaluzhniy, antes de pedir 6.200 terminales más para los servicios militares y de inteligencia ucranianos y 500 al mes en adelante para compensar las pérdidas.

SpaceX respondió pidiendo a Zaluzhniy que elevara su petición al Departamento de Defensa.

El 8 de septiembre, el director sénior de ventas al gobierno de SpaceX escribió al Pentágono diciendo que los costos se han vuelto demasiado altos, acercándose a los US$ 100 millones. El funcionario pidió al Departamento de Defensa que asumiera la nueva solicitud de Ucrania, así como los costos de servicio actuales, que ascienden a US$ 124 millones para lo que resta de 2022.

Esos costos, según el alto funcionario de defensa, alcanzarían casi US$ 380 millones para un año completo.

SpaceX declinó repetidas solicitudes de comentarios tanto sobre las interrupciones como sobre su reciente solicitud al Pentágono. Un abogado de Musk no respondió a una solicitud de comentarios. El portavoz del Departamento de Defensa, Bob Ditchey, dijo a CNN: "El Departamento sigue trabajando con la industria para explorar soluciones para las fuerzas armadas de Ucrania mientras repelen la agresión brutal y no provocada de Rusia. No tenemos nada más que añadir en este momento".

Desglosando los costos

El apoyo inicial de Estados Unidos a Starlink llegó a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que según el Washington Post gastó aproximadamente US$ 3 millones en hardware y servicios en Ucrania. El mayor contribuyente individual de terminales, según los documentos recién obtenidos, es Polonia con el pago de casi 9.000 terminales individuales.

Estados Unidos ha proporcionado casi 1.700 terminales. Otros contribuyentes incluyen el Reino Unido, las ONG y el crowdfunding.

Sin embargo, la parte mucho más costosa es la conectividad continua. SpaceX dice que ha pagado alrededor del 70% del servicio prestado a Ucrania y afirma haber ofrecido el nivel más alto (US$ 4.500 al mes) a todas las terminales en Ucrania, a pesar de que la mayoría solo se ha registrado para recibir el servicio más barato de US$ 500 al mes.

Los terminales en sí cuestan US$ 1.500 y US$ 2.500 para los dos modelos enviados a Ucrania, dicen los documentos, mientras que los modelos de consumo en el sitio web de Starlink son mucho más baratos y el servicio en Ucrania es de solo US$ 60 por mes.

Eso es solo el 1,3% de la tarifa de servicio que SpaceX dice que necesita que el Pentágono comience a pagar.

"Se podría decir que está tratando de obtener dinero del gobierno o simplemente tratando de decir 'Ya no quiero ser parte de esto'", dijo la persona familiarizada con las solicitudes de Ucrania para Starlink. Dadas las interrupciones recientes y la reputación de Musk de ser impredecible, "los sentimientos están muy altos en el lado ucraniano", dijo esta persona.

Musk es el mayor accionista de la empresa privada SpaceX. En mayo, SpaceX reveló que su valoración había aumentado a US$ 127.000 millones y ha recaudado US$ 2.000 millones este año, informó CNBC.

La semana pasada, Musk enfrentó un aluvión de críticas en Twitter, incluso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de presentar en una serie de tuits su plan de paz para poner fin a la guerra. Incluiría dar Crimea a Rusia y volver a hacer referendos, esta vez supervisados ​​por las Naciones Unidas, en las cuatro regiones que Rusia se anexó ilegalmente recientemente.

Se hizo eco de los comentarios que había hecho el mes pasado en una conferencia exclusiva a puertas cerradas en Aspen, Colorado, llamada "El fin de semana", en la que Musk dijo a una sala llena de asistentes que Ucrania debería buscar la paz ahora porque ha tenido victorias recientes.

"Este es el momento de hacerlo. No quieren hacerlo, eso es seguro. Pero este es el momento de hacerlo”, dijo, según una persona en la sala. “Todos quieren buscar la paz cuando están perdiendo, pero no quieren buscar la paz cuando están ganando. Por ahora."