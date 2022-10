Fiscal general de Nueva York busca bloquear el traslado de activos de la Organización Trump

¿Por qué la fiscal de Nueva York demandó a Trump y a sus hijos? 6:12

(CNN) -- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó a un juez que bloquee el traslado de activos de la Organización Trump y la continuación de lo que ella ha alegado como un fraude de una década, esto como parte de su demanda que sostiene que el expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores estuvieron involucrados en un fraude desenfrenado que los enriqueció.

James presentó este jueves una moción para una orden judicial preliminar, pidiendo a un juez que imponga varias medidas. La fiscal pide a un juez que impida que la Organización Trump presente estados financieros a prestamistas, aseguradoras y otros sin proporcionar información adicional sobre las técnicas que utilizó para valorar los activos.

Además, el Estado pide al juez que imponga un supervisor independiente para supervisar los estados financieros.

La oficina de la fiscal general también pide al juez que impida a la Organización Trump transferir activos a cualquier entidad sin la aprobación del tribunal.

El Estado dice que el mismo día que anunció su demanda de US$ 250 millones contra el expresidente y su compañía, la Organización Trump registró una nueva entidad, Trump Organization II LLC. El Estado señala que la Organización Trump no les ha dado ninguna garantía de que no trasladarán los activos fuera de Nueva York para evitar una posible responsabilidad.

publicidad

El Estado también pide permiso para notificar a Trump y Eric Trump por vía electrónica, señalando que ambas personas y sus abogados se han negado a aceptar la notificación de la demanda durante casi un mes.