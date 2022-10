¿Qué precauciones por el covid-19 deben tomarse ahora en los viajes internacionales?

México elimina el uso obligatorio de las mascarillas 0:43

(CNN) -- La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron que ya no mantendrían un aviso de riesgo de covid-19 por país. En lugar de evaluar el nivel de infección por covid-19 en cada país, los CDC publicarán avisos solo cuando haya nuevas variantes u otras situaciones que modifiquen sus recomendaciones de viaje.



¿Qué significa el cambio de los CDC y cómo debe evaluar la gente el riesgo de los viajes internacionales? ¿Qué precauciones deben tomar y cómo pueden prepararse mejor para un viaje? ¿Existen consideraciones específicas para aquellos que quieran reanudar sus viajes? ¿Y qué pasa con los viajes nacionales, especialmente a medida que llegan los meses más fríos?

Para responder a estas preguntas, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: ¿Qué significa que los CDC ya no mantienen las advertencias de covid-19 para los viajes por país?

Dra. Leana Wen: Los CDC han mantenido durante mucho tiempo avisos de viaje relacionados con la salud en su sitio web. Los CDC aconsejan a los viajeros que tengan cuidado con las zonas en las que se producen brotes de fiebre amarilla, dengue, cólera, ébola y otras enfermedades infecciosas.

Durante la pandemia, la agencia también estratificó los países en función de su nivel de infección por covid-19. Con ello se pretendía ayudar a las personas que planificaban viajes a entender hasta qué punto el covid-19 estaba circulando en diversas partes del mundo, y que los viajeros evitaran los viajes no esenciales en las zonas que estaban sufriendo oleadas de coronavirus.

Sin embargo, las advertencias de viaje suscitaron cierta preocupación. No todos los países mantenían cifras precisas o actualizadas. En diferentes momentos de los últimos dos años y medio, hubo muchas partes de Estados Unidos con tasas más altas de covid-19 que los países en la categoría de "evitar viajes no esenciales" de los CDC. Además, después de que las vacunas estuvieran disponibles de manera generalizada en Estados Unidos, ha crecido la sensación de que el principal determinante del riesgo ya no debería basarse principalmente en los niveles de coronavirus, siempre y cuando las vacunas estuvieran protegiendo a las personas de la hospitalización.

Esta decisión de los CDC no significa que la agencia vaya a dejar de hacer un seguimiento del covid-19 por completo. Los CDC alertarán al público si surge una nueva variante de preocupación. También avisará si los países se ven tan afectados por el coronavirus u otras enfermedades que su infraestructura sanitaria se vea desbordada. Pero los niveles de infección por sí solos no van a desencadenar un aumento de los niveles de alerta en el futuro.

CNN: ¿Cómo se puede evaluar el riesgo de los viajes internacionales?

Wen: La pregunta clave es si se está al día con la vacunación contra el covid-19, es decir, si se ha recibido el nuevo refuerzo bivalente. Si es así, está muy bien protegido contra la enfermedad grave por covid-19.

Es posible que algunas personas hayan decidido aplazar la actualización de la vacuna de refuerzo. Si has tenido recientemente covid-19, sería razonable esperar tres meses, ya que es poco probable que se produzca una reinfección durante este tiempo. Además, el refuerzo actualizado aún no está disponible para los niños menores de 12 años. En general, los niños son mucho menos propensos a enfermar gravemente que los adultos, y si están vacunados o han contraído recientemente el virus, es muy poco probable que enfermen gravemente incluso sin ningún refuerzo.

La edad y la presencia de condiciones médicas subyacentes también son factores. Las personas inmunocomprometidas deben preguntar a su médico si pueden recibir la vacuna preventiva Evusheld. Las personas de 65 años o más y las que padecen enfermedades crónicas también deben preguntar, antes de un viaje, si son candidatos para tratamientos como el Paxlovid y/o los anticuerpos monoclonales si contraen covid-19 en el extranjero. En caso afirmativo, se trata de consideraciones adicionales a la hora de planificar el viaje: ¿Tendrá el lugar al que va a ir estos tratamientos disponibles? Si enfermas gravemente y necesitas ser hospitalizado, ¿hay una buena asistencia sanitaria fácilmente accesible?

Por último, recuerda que el objetivo principal de las vacunas contra el coronavirus es proteger contra la enfermedad grave. También reducen el riesgo de infección en comparación con las personas no vacunadas o no reforzadas, pero no la evitan por completo. Quienes deseen reducir el riesgo de infección deben tomar precauciones adicionales, como el uso de mascarillas de alta calidad N95 o equivalentes en lugares cerrados como aeropuertos, estaciones de tren, restaurantes y otros lugares concurridos.

CNN: ¿Qué precauciones deben tomar las personas cuando viajan y cómo pueden preparar mejor su viaje?

Wen: De nuevo, vacunarse con el nuevo refuerzo contra el covid-19 es el primer y más importante paso. Asegúrate de recibir la vacuna al menos 10 días antes del viaje. También hay que vacunarse contra la gripe. La vacuna de la gripe puede administrarse al mismo tiempo que la vacuna contra el covid-19.

Lleva muchas pruebas de coronavirus, al menos dos por cada miembro de la familia que viaje. De este modo, podrás hacerte la prueba si desarrollas síntomas o tuviste una exposición importante.

También es importante conocer los tratamientos a los que puedes optar. Algunos médicos pueden estar dispuestos a recetarte Paxlovid por si contraes covid-19 en tu viaje. Otros puede que no, en cuyo caso, debes saber qué tratamientos recibirías si te contagias por coronavirus. Ten un plan para acceder a los tratamientos.

¿Necesitan las farmacias una receta médica, o puedes simplemente entrar y conseguir Paxlovid? ¿Existen hospitales fiables y de calidad en caso de que enfermes gravemente? ¿Y su seguro u otra cobertura cubrirá los costos de la atención sanitaria en otro país? El seguro de viaje suele ser una buena idea, aunque no todas las pólizas cubren los retrasos o cancelaciones debidos al covid-19, así que asegúrate de comprobarlo.

Además, averigua cuáles son las normas de cada país que visites. Muchos países ya eliminaros los requisitos de vacunas y pruebas, pero en algunos todavía están vigentes.

CNN: ¿Existen consideraciones específicas para aquellos que quieran volver a los cruceros?

Wen: Los CDC levantaron su advertencia de riesgo por covid-19 para los viajes en crucero en mayo. Algunas líneas de cruceros también han relajado los protocolos de vacunación y pruebas que se aplicaban anteriormente. Esto significa que las personas que viajan en cruceros deben estar preparadas para la posibilidad de encontrarse con el covid-19. Esto no significa que no debas viajar en un crucero, pero debes evaluar tu riesgo individual y el valor de unas vacaciones de este tipo. Muchas personas dirán que aceptan el riesgo de contraer el coronavirus por lo mucho que les importa estar a bordo. Si estás vacunado y al día con las vacunas, la posibilidad de contraer una enfermedad grave es probablemente muy baja, por lo que es una decisión razonable.

Otras personas podrían optar por otras modalidades de viaje internacional. Un crucero en el que miles de personas se relacionan libremente y sin mascarilla entre sí es muy diferente de, por ejemplo, unas vacaciones en la playa en un lugar en el que todas las comidas se realizan al aire libre, o un viaje en el que se ponen mascarillas en espacios cerrados como trenes y museos. Quienes deseen seguir evitando el coronavirus pueden optar por un enfoque más cauteloso sin dejar de viajar.

CNN: ¿Cuál es tu consejo para los viajes domésticos, especialmente ahora que llegan los meses más fríos?

Wen: La recomendación clave de estar al día con las vacunas sigue siendo válida, al igual que mi consejo de llevar muchas pruebas y saber qué tratamientos recibirías y dónde.

Hemos llegado a un punto con el covid-19 en el que hemos reconocido que este virus va a estar con nosotros durante muchos años. Eso significa aprovechar las muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición para protegernos, al tiempo que volvemos a las actividades anteriores a la pandemia que tanto nos gustan, incluidos los viajes.