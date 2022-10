Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 13 de octubre

Biden, sobre la votación de la ONU: "Rusia no puede cambiar las fronteras por la fuerza"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que "el mundo ha enviado un mensaje claro", después de que la Asamblea General de la ONU (AGNU) aprobara este miércoles por abrumadora mayoría una resolución que condena la anexión por parte de Rusia de cuatro zonas de Ucrania por considerarla ilegal.

"Rusia está desgarrando los fundamentos mismos de la paz y la seguridad internacionales. Lo que está en juego en este conflicto es evidente para todos, y el mundo ha enviado un mensaje claro como respuesta: Rusia no puede borrar del mapa a un Estado soberano. Rusia no puede cambiar las fronteras por la fuerza. Rusia no puede apoderarse del territorio de otro país como propio", dijo Biden en una declaración este miércoles.

"Casi ocho meses después de esta guerra, el mundo acaba de demostrar que está más unido y más decidido que nunca a hacer que Rusia rinda cuentas por sus violaciones".

Unos 143 miembros de las Naciones Unidas votaron para condenar el intento de anexión ilegal de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia por parte de Rusia, después de los referendos ridiculizados por los líderes occidentales como una farsa. Sólo cuatro miembros de la ONU se pusieron del lado de Moscú: Belarús, Corea del Norte, Nicaragua y Siria.