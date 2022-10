Biden dice que cree que el panel que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero conducirá a un "cambio real"

Trump será llamado a testificar ante la Comisión del 6 de enero 6:22

(CNN) -- Hablando en un evento de recaudación de fondos en Los Ángeles, el presidente Joe Biden, dijo que el mensaje al pueblo estadounidense de la comisión del 6 de enero de la Cámara está “viniendo claramente” y predijo que el trabajo del panel conduciría a “algún cambio real”, según un informe del evento.

Los comentarios de Biden se produjeron horas después de que el panel que investigaba el ataque al Capitolio de los EE.UU. realizara su última audiencia pública antes de las elecciones de mitad de período de manera dramática después de votar para citar al expresidente Donald Trump para testimonio y documentos.

“Creo que vamos a ver un cambio real como consecuencia del trabajo de la comisión”, dijo Biden a los donantes reunidos para la recepción del Comité de Campaña del Congreso Demócrata.

Biden ha mantenido intencionalmente su distancia del trabajo de la comisión, así como de las investigaciones federales en curso que rodean a Trump y sus socios, pero ha apoyado durante mucho tiempo las investigaciones sobre lo que él llama “una mancha en la historia de nuestra nación”. Biden ha visto partes de varias de las audiencias contra Trump hasta este momento.

Biden señaló a la comisión en el contexto de los comentarios instando a los donantes a ayudar a los demócratas a mantener su mayoría en la Cámara, que se considera actualmente en grave peligro. A la recepción se le unió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien llamó “la mejor líder de la Cámara en la historia del país”.

Biden expuso las principales victorias legislativas de sus primeros 19 meses en el cargo y dijo que si los demócratas mantienen la Cámara y agregan dos demócratas más en el Senado, “aprobaremos muchas cosas que marcarán la diferencia”. Pero también señaló el trabajo de Pelosi en la creación de la comisión del 6 de enero.

Biden, en aparente referencia a las audiencias y el trabajo del panel, dijo que “el mensaje al pueblo estadounidense se está transmitiendo claramente”.

La audiencia de la comisión este jueves fue diseñada para presentar el caso al público estadounidense, antes de las elecciones de mitad de período, de que Trump mintió sobre el resultado de las elecciones de 2020 e incitó a una multitud violenta de sus partidarios a atacar el Capitolio.

Trump se ha burlado previamente del panel como una “Comisión no seleccionada de matones y hackers políticos”.

Biden también hizo una breve referencia al tiroteo en Raleigh, Carolina del Norte el jueves, mientras continuaba presionando por más leyes sobre armas.

“Miren lo que pasó hoy en dos lugares diferentes con una AK-47”, dijo Biden. Son armas de guerra. No tienen lugar en la sociedad”.

El tipo de arma que usó el tirador para matar a cinco personas, incluido un oficial de policía fuera de servicio, aún no se ha hecho público.

La recepción para recaudar fondos se llevó a cabo en la casa de la productora de televisión Marcy Carsey, mejor conocida por Cosby Show, Grace Under Fire, Roseanne, A Different World, 3rd Rock From the Sun y alrededor de una docena de otras comedias que probablemente hayas visto. escuchado, de acuerdo con una revisión extensa de su página de IMDB.