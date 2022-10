Cinco muertos en un tiroteo en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte

(CNN) -- Cinco personas, incluido un agente de policía fuera de servicio, murieron después de un tiroteo este jueves en el este de Raleigh, Carolina del Norte, informó la policía.

Dos personas fueron llevadas al hospital, uno de los cuales era un agente de policía de Raleigh con lesiones que no amenazaban sa vida y luego fue dado de alta, dijeron las autoridades. La otra víctima se encuentra en estado crítico, dijo el portavoz de la policía de Raleigh, el teniente Jason Borneo, durante una conferencia de prensa el jueves por la noche.

"Esta noche, el terror ha llegado a nuestra puerta. La pesadilla de toda comunidad ha llegado a Raleigh", dijo el gobernador Roy Cooper en la conferencia de prensa. "Este es un acto de violencia sin sentido, horrible y exasperante que se ha cometido".

El sospechoso fue detenido poco después de las 9:30 p.m., dijo Borneo. El sospechoso es un joven blanco, dijo la policía, y no se ha identificado más.

“El Departamento de Policía de Raleigh se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. Se recomienda a los residentes del área que permanezcan en sus hogares”, escribió el Departamento de Policía de Raleigh.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.

Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022