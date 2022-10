Cómo solicitar una plaza en el nuevo programa migratorio de EE.UU. para venezolanos, cuánto podrás estar y otras preguntas clave

CNN conoce detalles del plan de EE.UU. para inmigrantes venezolanos 2:35

(CNN Español) -- Estados Unidos adelanta detalles de su plan para permitir el ingreso legal de venezolanos a su territorio a través de un programa similar al que creó para atender la situación de los ucranianos que salieron de su país escapando de la guerra. Aquí, la respuesta a ocho preguntas clave.

La administración de Joe Biden definió dos cambios clave a sus políticas con respecto a los venezolanos que viajan hacia el norte. Por un lado, decidió que aquellos que "ingresan irregularmente por la frontera serán inmediatamente devueltos a México", tal como explicó en diálogo con periodistas Blas Núñez-Neto, subsecretario interino para la Política de Fronteras e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Como contrapartida, habilitará un proceso para permitir el ingreso de "aquellos que están dispuestos a esperar y presentar una solicitud para venir a los Estados Unidos legalmente". Día a día se están conociendo más detalles de ese proceso, aunque todavía quedan preguntas sin responder.

1. ¿Cómo se deben hacer las solicitudes?

Tal como adelantó el DHS, para que un venezolano pueda solicitar el ingreso legal a través de este nuevo plan debe contar con el respaldo de una persona u organización en el país que tenga los medios financieros para apoyarlo.

Por eso, lo primero que harán las autoridades estadounidenses es corroborar que los patrocinadores que se comprometen a sostener a un venezolano que quiera ir hacia Estados Unidos tienen efectivamente la capacidad financiera para hacerlo.

Una vez que esto está confirmado, el beneficiario tendrá que hacer una aplicación propia en la que se incluirán datos personales y una foto. A partir de ahí se iniciará un proceso de revisión en las bases de datos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, así como de Salud, para definir las autorizaciones de viaje.

El proceso de aplicación no tiene costos ni para el patrocinador ni para el beneficiario, pero la persona que respalda la llegada del ciudadano venezolano "va a tener que comprobar que tiene los medios financieros para poder apoyar y sostener a la persona que se va a beneficiar durante su estadía en Estados Unidos", aclaró Núñez-Neto.

El proceso se hará íntegramente en línea y, de aprobarse su solicitud, la persona beneficiada deberá entrar por vía aérea.

2. ¿Qué NO debes hacer si quieres poder aplicar al plan?

No podrán aplicar al plan los venezolanos que hayan ingresado a Panamá o México de manera irregular después del anuncio de Estados Unidos del 12 de octubre, por lo que si quieres aplicar al plan y no has cruzado a uno de esos países, no lo hagas.

3. ¿Qué pasa si estás en México hace tiempo?

Si llegaste a México antes del anuncio del plan, puedes aplicar desde el lugar donde estés. El proceso es totalmente online, por lo que no es necesario que te traslades a una ciudad en específico o que busques acercarte a la frontera.

4. ¿Cuánto puede tardar el proceso?

El proceso puede ser "muy rápido", dijo Núñez-Neto, tomando como referencia el programa dirigido a los ucranianos. En ese caso, según el jerarca, hay aplicaciones que se han resuelto en menos de una semana. También dijo que la autorización de trabajo puede llegar "casi inmediatamente después de entrar en Estados Unidos" de manera legal.

5. ¿Cuánto tiempo podrás estar legalmente en Estados Unidos?

El programa prevé que los venezolanos aceptados puedan trabajar en Estados Unidos legalmente durante dos años.

6. ¿Qué pasará cuando se agoten los 24.000 cupos?

El programa prevé en un principio 24.000 plazas, que pueden considerarse pocas si se toman en cuenta las cifras brindadas por el propio DHS sobre la migración de venezolanos. En el año fiscal que terminó recientemente, que se extendió desde octubre de 2021 a octubre de 2022, se registraron más de 180.000 encuentros entre venezolanos y agentes en la frontera, lo que representó un aumento de casi cuatro veces.

Núñez-Neto explicó que se seguirá de cerca el proceso para determinar su eficacia y que si tiene el efecto que esperan, habrá un proceso para "aumentar y expandir" el plan. Sin embargo, no dio cifras ni fechas específicas.

7. ¿Qué pasa con el proceso de excepciones al título 42?

El Título 42, una norma creada por la administración de Donald Trump que permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres, seguirá vigente por el momento y por decisión judicial. Esa autoridad, que es de Salud Pública, "tiene prioridad" por encima de las autoridades de migración, explicó el jerarca del DHS.

Lo que también seguirá vigente es la posibilidad de aplicar a una excepción al Título 42 prevista para personas en situaciones vulnerables, que ya ha estado funcionando en la frontera durante muchos meses.

8. ¿Qué pasa si te deportan a México?

El jerarca estadounidense insistió en que las preguntas vinculadas a la situación de los venezolanos en territorio mexicano debían ser dirigidas a las autoridades del país. No obstante, dijo que funcionarios del Departamento de Estado están en contacto estrecho con organizaciones internacionales para el establecimiento de albergues y otras instalaciones que puedan recibir a los venezolanos.

Este viernes, uno de los puentes internacionales en la frontera entre Tamaulipas, México, y Texas, Estados Unidos, fue cerrado en el marco de una protesta de decenas de migrantes venezolanos que habían sido deportados a México el jueves y reclamaban por ser sacados del país, según dijo uno de ellos a un equipo de CNN en la zona.

Con información de Fidel Gutiérrez de CNN.