¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar por los beneficios del Seguro Social?

¿Se afecta mi pensión si cobro la de mi país de origen? 5:18

(CNN Español) -- El monto máximo que puedes recibir por los beneficios del Seguro Social en 2022 es de US$ 4.194 mensuales, cifra que te corresponde si decidiste retirarte a la mayor edad prevista, es decir con 70 años, y te encuentras en la categoría de mayores ganancias.

La edad de retiro es un factor clave para determinar cuánto cobrarás por los beneficios del Seguro Social. Puedes retirarte a partir de los 62 y hasta los 70. Si decides hacerlo antes de la edad plena de jubilación, que es entre los 66 y 67 años dependiendo de la fecha en que hayas nacido, el monto mensual que recibirá será menor del que te tocaría según tus ganancias. Si te retiras después de esa edad, el monto tendrá un aumento por cada mes más que tardes en solicitar el beneficio.

Para entender las distintas posibilidades, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) pone el siguiente ejemplo: imagina que, por tus ganancias, el beneficio que te corresponde si te retiras a la edad plena de jubilación es de US$ 1.000. Si decides retirarte antes, por ejemplo a los 62, cobrarás US$ 750. En cambio, si atrasas el retiro hasta los 70, la cifra aumentará a US$ 1.320 por mes. En el caso de que estés en pareja, esto no solo te beneficia a ti sino también a tu cónyuge en caso de que fallezcas primero.

Si decidiste retirarte a los 62, el monto máximo que podrías recibir este 2022 es de US$ 3.345. Si, por el contrario, optaste por esperar a la edad plena de jubilación, el máximo sería de US$ 3.345.

La edad es un factor fundamental, pero no el único que impacta en el monto a cobrar. Para la mayoría de los trabajadores el cálculo se realiza de la misma manera, pero hay normas especiales en los casos de trabajadores del Gobierno federal, de granjas, de organizaciones religiosas o sin fines de lucro y de empleados domésticos, entre otras categorías que puedes consultar en esta página de la SSA.

publicidad

Además, si eres beneficiario de pensiones tus beneficios por el Seguro Social pueden verse afectados, así como si te toca pagar impuestos por este concepto.

Cambios en los beneficiarios de la Seguridad Social para 2023

Muchas personas mayores dependen en gran medida del Seguro Social. Alrededor del 42% de las mujeres mayores y el 37% de los hombres mayores dependen de los pagos mensuales de al menos la mitad de sus ingresos, según la Administración del Seguro Social.

Los beneficiarios de la Seguridad Social recibirán el próximo año un ajuste anual por el coste de la vida del 8,7%, el mayor aumento desde 1981, según anunció la SSA.

La medida aumentará los pagos mensuales de los jubilados en US$ 146 a un promedio estimado de US$ 1.827 para 2023.

El fuerte aumento, que sigue a un ajuste del 5,9% para este año, tiene como objetivo ayudar a los beneficiarios a hacer frente a la alta inflación que azota a Estados Unidos desde el año pasado.