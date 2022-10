Publican extractos de declaraciones de Trump y Trump Jr. en la investigación por fraude en Nueva York. Trump Jr. se distancia de los estados financieros de la organización

Corte rechaza intervenir en caso de Trump y documentos incautados 1:06

(CNN) -- Donald Trump Jr., uno de los principales ejecutivos de la Organización Trump, dijo a los investigadores de Nueva York que no participó en la preparación de los estados financieros de la empresa inmobiliaria que es el centro de una demanda de US$ 250 millones, y que su conocimiento de las normas de contabilidad se limita a un curso que tomó en la universidad, según extractos de su declaración publicados este jueves.



Los extractos del testimonio de Trump Jr., del expresidente Donald Trump y de otras personas se incluyeron en la moción de la fiscal general de Nueva York, este jueves, pidiendo a un juez del estado que conceda una orden judicial preliminar para evitar que la Organización Trump siga utilizando lo que los investigadores han alegado que son estados financieros fraudulentos a menos que se añadan avisos y se prohíba a la empresa trasladar sus activos sin aprobación del tribunal.

CNN informó anteriormente que el expresidente hizo valer su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoinculpación y se enfrentó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al comienzo de la reunión. Los extractos revelan las preguntas específicas que se le hicieron a Trump, y que se negó a responder, durante sus cuatro horas de testimonio.

Trump dijo que se preparó "muy poco" para la declaración y luego leyó una larga declaración, que dio a conocer públicamente ese mismo día, criticando a James por llevar a cabo una "investigación falaz".

Un fiscal adjunto del estado hizo a Trump preguntas que iban desde si era actualmente el presidente de la Organización Trump, hasta si tenía un acuerdo con su entonces director financiero para preparar años de estados financieros sobrevalorados intencionadamente. Se le preguntó si aprobaba personalmente los métodos de tasación utilizados para valorar las propiedades. A cada pregunta Trump respondió: "la misma respuesta".

El mes pasado, James demandó a Trump, Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump y la Organización Trump por haber utilizado supuestamente estados financieros inflados para obtener condiciones favorables en préstamos, seguros y beneficios fiscales en un esquema de fraude de décadas. La fiscal busca restringir su capacidad de hacer negocios en Nueva York y recuperar US$ 250 millones en ganancias mal habidas. Los Trump han negado cualquier infracción y han argumentado que la demanda tiene una motivación política.

La negativa de Trump a responder a las preguntas puede ser utilizada en su contra en la demanda civil. Dijo que se negó a responderlas debido a una investigación penal en curso sobre la misma conducta dirigida por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Eric Trump y Allen Weisselberg, durante mucho tiempo director financiero de la Organización Trump, también se negaron a responder a la mayoría de las preguntas.

Trump Jr., que fue obligado por un juez a prestar declaración, no ha descrito públicamente su papel en la preparación de los estados financieros de la empresa. Sus respuestas arrojan luz sobre su posible defensa ante las acusaciones, distanciándose tanto de la preparación de los documentos como de su exactitud. En su testimonio, basado en los extractos, su tono era sencillo, y su comportamiento parecía casual.

Una fuente familiar dice a CNN que Trump Jr. respondió a todas las preguntas.

Ivanka Trump también respondió a preguntas cuando fue llamada a declarar este verano, pero no se hizo público ningún extracto de su testimonio.

Trump Jr. dijo que comenzó a trabajar en la Organización Trump en 2001 después de tomarse un año sabático tras su graduación en la Escuela Wharton, de la Universidad de Pensilvania, con una licenciatura en Economía. Comenzó en un puesto de bajo nivel en obras de construcción, se expandió para negociar numerosos proyectos de construcción de alto perfil, y en 2017 fue nombrado uno de los tres administradores que supervisan la empresa cuando su padre se convirtió en presidente. Trump Jr. dijo que ahora trabaja en Florida.

A pesar de su alto cargo, Trump Jr. testificó que desde 2010 hasta julio de 2022, cuando compareció para su declaración, tuvo una participación limitada en la preparación de los estados financieros de la empresa.

"No tuve ninguna participación real en la preparación del estado de situación financiera y realmente no recuerdo haber trabajado en él con nadie", dijo Trump Jr. "Una vez más, la gente puede haberme preguntado sobre cosas tangencialmente a las que les di una respuesta que luego pueden haber utilizado como base de conocimiento para llegar a lo que sea, pero, no, no específicamente en lo que se refiere a, ya sabes, el conocimiento sobre el estado financiero", agregó.

Dijo que su conocimiento de las normas contables estadounidenses, los Principios Contables Generalmente Aceptados (US GAAP, por sus siglas en inglés), se limita a lo que aprendió en un curso universitario de "Contabilidad 101".

"Bueno, no soy contador, pero sé que son generalmente aceptados", dijo cuando se le preguntó qué sabía sobre los US GAAP. "Eso es más o menos lo que recuerdo de Contabilidad 101, así que... Ya sabes, estoy seguro de que podría inventar algunas cosas creativas para pasar el tiempo, pero no nos estaría haciendo un favor a ninguno de los dos en términos de educación".

Trump Jr. sugirió que la empresa de contabilidad de la Organización Trump, Mazars USA, que terminó su relación con Trump a principios de este año, incluyó un texto de exención de responsabilidad en su carta de compromiso para protegerse contra posibles responsabilidades futuras. En la carta de compromiso, Mazars dijo que el cliente, Trump, era responsable de la exactitud de la información en los estados financieros.

"Parece una cosa extraña de repente, después de 30 años de hacer todas y cada una de las declaraciones de impuestos, probablemente hacer eso", declaró Trump Jr. "La semántica del lenguaje en la carta, no puedo decir si ese fue siempre el lenguaje de las cartas de compromiso a partir de 2011 y en adelante, o se convirtió en una especie de, llamémoslo, ya sabes, lenguaje de cubrirse las espaldas después de 30 años de hacer una declaración de impuestos".

Trump Jr. también se distanció de la exactitud de los estados financieros, testificando que firmó con su nombre las certificaciones bancarias y los estados financieros solo después de consultar con gente de los Departamentos de Contabilidad y Legal.

"Esas personas tendrían un conocimiento más íntimo de los detalles de esas cosas. Y quien me traía un documento, si era más contable, probablemente era de contabilidad. Si era más legal, sería del Departamento Legal. Y, [preguntaba] 'Oye, ¿estamos de acuerdo en firmar este documento? ¿Creen que es honesto y exacto?' Y si les parecía bien, pues ellos tendrían muchos más conocimientos de los que yo podría acumular, así que lo firmaría", declaró.

Añadió que, una vez que su padre se convirtió en presidente, dejaron de discutir sobre los negocios de la Organización Trump.

Cuando se le preguntó sobre una referencia específica en una hoja de cálculo relacionada con el 40 de Wall Street, un edificio alquilado por Trump a la vuelta de la esquina de la oficina de la fiscal general de Nueva York donde tuvo lugar la declaración, Trump Jr. cambió al modo negociador.

"Hice todo el arrendamiento del precioso edificio que puede ver por encima de su hombro derecho. Y sería negligente, como Trump, no señalar los encantadores bienes inmuebles que se encuentran justo ahí y que puedo contemplar todo el día", dijo.

Colleen Faherty, la fiscal general adjunta del estado de Nueva York que interrogó a Trump Jr. señaló para que constase en acta que las persianas de las ventanas estaban abajo.

"No están tan abajo", respondió Trump Jr. "Ya sabes, todavía puedo ver probablemente unos 30.000 pies cuadrados de un entrepiso que, ya sabes, ¿no has pensado en cambiar tu oficina de edificio?”.

Faherty respondió: "Siempre un negociador".

"Mira, hay algunas que no puedes apagar, ¿sabes?", respondió Trump Jr.