Sacerdotes y el Centro Nicaragüense de DD.HH. denuncian la detención de otro sacerdote en Nicaragua

Daniel Ortega dice que la Iglesia católica es una "dictadura perfecta" 1:10

(CNN Español) -- El Padre Uriel Vallejos, sacerdote de la Diócesis de Matagalpa, denunció este viernes desde el exilio y a través de sus redes sociales la detención del sacerdote Enrique Martínez Gamboa, quien se suma a otros ministros católicos detenidos este año por la Policía Nacional de Nicaragua, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Alvarez Lagos.

"El día se ayer a la 5:00 P.M. fue secuestrado el Sacerdote Párroco de la Parroquia Santa Martha, Managua. El Padre Enrique Martínez G", expresó Vallejos en su cuenta de Twitter.

"Los Sacerdotes y la Iglesia Católica, exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia", exigió el religioso.

Vallejos agregó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve al padre Martínez Gamboa dirigiendo un mensaje a los participantes de la marcha autoconvocada en solidaridad con las Madres de Abril, el 30 de mayo de 2018. Aquella protesta finalizó en el centro de Managua con un ataque armado en el que murieron más de una decena de estudiantes, según informes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

"Aquí tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros, No se acobarden. Viva Nicaragua, vivan las madres de los caídos del 19, vivan los médicos, los periodistas decentes", expresaba Martínez en esa oportunidad.

publicidad

Nicaragüenses solo pueden ver la señal de CNN en Español en internet 2:21

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter: “Con él ya son 10 los sacerdotes encarcelados más los que han tenido que salir del país, huyendo de la criminalización y la cárcel".

La Iglesia Católica no se ha expresado sobre la detención de Martínez Gamboa. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Managua que pidió no ser identificado, dijo a CNN que el sacerdote fue detenido en Managua pero que está incardinado en la Diócesis de León, aunque el obispo Sándigo no se ha referido al tema.

La Policía Nacional no ha informado oficialmente la detención del sacerdote hasta el momento.

El arresto del obispo Álvarez y otros ocho sacerdotes, incluido Martínez Gamboa, es parte de un contexto complejo para la Iglesia católica, enfrentada con el gobierno de Ortega, que ha llamado "golpistas" y "terroristas" a los obispos que han denunciado violaciones a los derechos humanos desde el inicio de las protestas de 2018.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que una jueza de Managua programó para el 1 de diciembre el juicio oral y público en contra de 6 religiosos y un laico que, junto a Monseñor Rolando Alvarez, cumplieron este viernes 72 días de detención bajo cargos por supuesta conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas.