Las ciudades más espeluznantes de Estados Unidos (y por qué todavía nos asustan)

(CNN) — Varios lugares en Estados Unidos afirman ser los reyes cuando se trata de Halloween. Pero tres en particular — Savannah, Georgia; Nueva Orleans y Salem, Massachusetts — tienen historias hechizantes para realmente ganar el título.

Estas ciudades históricas, cada una de ellas con al menos un par de siglos de antigüedad, son encantadoras y acogedoras a la luz, con sus calles empedradas, estructuras centenarias bien conservadas y otros guiños a la antigüedad.

Pero cuando cae la noche y el viento aúlla por las calles vacías, estas ciudades lanzan un hechizo más oscuro. Para muchos visitantes y residentes de estas tres ciudades durante todo el año, su macabra historia es parte del atractivo.

"Familiarizarse con los seres sobrenaturales de un lugar y convertirse en un transmisor de la tradición sobrenatural de un lugar... es una forma de entrelazarnos aún más con sus historias y proclamar nuestra propia pertenencia dentro de él", dijo Lowell Brower, profesor del programa de folclore de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde imparte, entre otros cursos, "Lo sobrenatural en el mundo moderno".

Cada uno es inquietante a su manera, aunque tanto Savannah como Nueva Orleans afirman ser la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Dejaremos esa decisión en manos de quienes conocen mejor estas ciudades: fantasmas, tal vez.

"Hay un gran valor en compartir (y estudiar) lo que nos persigue", afirmó Brower. "Podría ser la mejor manera de entender qué temen las personas, qué desean, qué eligen recordar o no pueden olvidar, de qué son capaces y en qué podrían transformarse".

Savannah, Georgia

El gótico sureño personificado

Establecida en: 1733

Espeluznantemente famosa por: el libro de 1994 "Midnight in the Garden of Good and Evil" puso la espeluznante buena fe de Savannah en el mapa nacional, pero los lugareños han visto fantasmas y se han encontrado con entidades paranormales en su histórica ciudad. En casi cualquier edificio de más de 100 años se puede afirmar que un patrón alguna vez sintió una presencia fantasmal allí.

Algunos lugares embrujados:

La Casa Mercer-Williams es conocida por los lectores y espectadores de películas de "Midnight" como el hogar en el que murieron Danny Hansford y Jim Williams. Pero incluso antes de su muerte, los visitantes informaron haber visto a un niño pequeño en sus ventanas; tal vez, creen, el niño que murió allí en 1969. La casa ahora es un museo, donde los visitantes pueden probar las presencias fantasmales ellos mismos.

Hay varios hoteles y B&B supuestamente embrujados repartidos por el centro histórico, incluido Marshall House, un antiguo hospital de la Guerra Civil, y el Hamilton-Turner Inn, que se rumorea que fue la inspiración para la Mansión Embrujada de Disneyland. Si no te importan los gritos de los niños fantasmales que corren por los pasillos o los encuentros con la aparición de un hombre fumando un cigarro, puedes reservar una (costosa) estadía.

En el antiguo cementerio Colonial Park, establecido en la década de 1750, se estima que están enterradas 12.000 personas, aunque solo quedan 700 lápidas; según Savannah Morning News, se pavimentaron muchas tumbas para construir lo que ahora es Abercorn Street. El cementerio se llenó en el siglo XIX después de que la fiebre amarilla arrasara la ciudad, y hoy en día, los invitados afirman haber visto "figuras sombrías" revoloteando por los terrenos. (Y Abercorn Street es, naturalmente, el hogar de lo que varios tours de fantasmas promocionan como una de las mansiones más embrujadas de la ciudad).

Pero gran parte de la reputación embrujada de Savannah se basa en el racismo y el legado de la esclavitud: se dice que dos de las muchas plazas de la ciudad, Calhoun y Whitfield, se construyeron sobre tumbas anónimas para personas esclavizadas. Los activistas han pedido cambiar el nombre de las plazas en honor a las personas enterradas allí.

Brower dijo que es valioso enfrentar las historias perturbadoras y violentas de algunos puntos de referencia "embrujados": "Las apariciones nos permiten hablar historias indescriptibles de vuelta a la presencia: nos invitan y, a veces, nos obligan a ver no solo el lugar y las personas que están aquí hoy, sino también el lugar como fue una vez y las personas que estuvieron aquí antes que nosotros".

Salem, Massachusetts

Donde las brujas fueron cazadas y ahora son honradas.

Establecida en: 1626

Espeluznantemente famosa por: todas esas "brujas". En la década de 1690 en Salem, más de 200 personas, muchas de ellas mujeres, fueron acusadas de "brujería" y lealtad al diablo. Los acusadores tenían poca evidencia de estos cargos, pero tenían el testimonio de varios habitantes del pueblo, en su mayoría impulsados ​​por la histeria y la paranoia religiosa que había infectado al pueblo. De los condenados por brujería, 19 fueron ahorcados y otros 4 murieron en prisión.

Es un episodio extraño de la historia de Estados Unidos, uno que la ciudad de Salem honra hoy al conmemorar a los inocentes asesinados durante los juicios y educar a los visitantes, con una buena dosis de entretenimiento e intriga oculta.

Algunos lugares espeluznantes:

The Witch House es el hogar del juez Jonathan Corwin, quien presidió algunos exámenes de las "brujas" acusadas y, según el Museo de las Brujas de Salem, "no mostró remordimiento" por su participación en los juicios. Es la única estructura que queda en Salem con vínculos directos con los juicios de brujas y está abierta para los visitantes que quieran probar cómo era la Salem colonial.

El libro de Nathaniel Hawthorne, "The House of the Seven Gables", se inspiró en una casa real en Salem, que también puedes visitar. La novela de Hawthorne destaca sucesos sospechosos en la casa que involucran brujería, aunque si deseas una descripción más completa de las "brujas" de Salem, el Museo de Brujas de Salem y el Museo Peabody Essex ofrecen recorridos y exhibiciones durante todo el año.

También hay varias recreaciones de los juicios en la ciudad, incluida una que presenta a su audiencia como el jurado que decide el destino de Bridget Bishop, la primera persona ejecutada en los juicios de brujas de Salem.

Hay dos monumentos para las víctimas de los juicios: el monumento conmemorativo de los juicios de brujas de Salem, que conmemora a las víctimas con bancos de granito que anotan sus nombres y medios de ejecución, y el Proctor's Ledge Memorial, que se cree que es el sitio donde se ahorcó a las 19 "brujas" condenadas.

Nueva Orleans, Louisiana

Donde los fantasmas caminan entre los vivos en (relativa) armonía.

Establecida en: 1718

Espeluznantemente famosa por: The Big Easy se apoya fuertemente en su historia embrujada. La ciudad tiene su propia marca de vudú, traído a Louisiana en el siglo XVIII por esclavos de África Occidental, cuyos practicantes alguna vez fueron vistos como miembros de la realeza, como la legendaria Marie Laveau y el Dr. "Bayou" John. Aunque tiene una reputación malévola, la religión "vudú de Nueva Orleans" es principalmente un intento de conectar a los creyentes con el plano espiritual y también se pliega en las prácticas católicas romanas.

Nueva Orleans también es el hogar de vampiros y brujas autoproclamadas y, según muchos residentes e invitados, muchos espíritus. Básicamente, si no te identificas estrictamente como un ser humano que vive y respira, encontrarás tu comunidad en NOLA. No es de extrañar que haya sido escenario de proyectos como "True Blood", "American Horror Story" e "Interview with the Vampire".

Algunos lugares espeluznantes:

Ni siquiera las leyendas fantasmales pueden impedir que la compañía de Le Petit Théâtre Du Vieux Carré de Nueva Orleans monte producciones regulares. Según la ciudad, hay un fantasma llamado Caroline, una actriz que actuó en el teatro en la década de 1930 y supuestamente cayó y murió mientras vestía un vestido de novia, que frecuenta regularmente sus terrenos.

El cementerio de St. Louis alberga criptas elaboradas y tumbas sobre el suelo que albergan varias leyendas de Nueva Orleans, incluido Laveau. Sin embargo, algunos de los espíritus aparentemente nunca se asentaron, porque algunos de los fantasmas ahora son conocidos por su nombre, como el marinero Henry Vignes; sabrás que es él por su alta estatura y sus penetrantes ojos azules.

Para fantasmas más notables, visita la Old French Opera House, donde se dice que vive una señora llamada Marguerite que murió allí hace años, o la Old Absinthe House, un bar que ha estado abierto durante más de 200 años donde a los espíritus famosos les gusta beber un trago. Incluso el mundialmente famoso Cafe du Monde aparentemente está atendido por alguna aparición ocasional.