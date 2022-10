Gala del Balón de Oro 2022 en vivo y en directo: ganadores, nominados y más

Karim Benzema, futbolista francés del Real Madrid, dio algunas palabras al llegar este lunes a la alfombra roja del Balón de Oro 2022.

El jugador destacó que es su primera vez en un Balón de Oro y que estaba feliz por ello.

Benzema es el favorito para ganar el premio de este año y, si bien no habló directamente de ello, comentó que espera una buena noticia esta noche en la gala de París.

"Feliz de estar aquí, es mi primera vez. Espero tener una gran noticia esta noche", comentó Benzema, quien en la temporada 2021/2022 guió al Real Madrid a ganar su Champions League 14 y la LaLiga.

💬 Karim Benzema : « Happy to be here, it's my first time. Hope to have a great news tonight ! »#ballondor pic.twitter.com/9nhkZCWJai

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022