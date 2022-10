El incendio Nakia Creek se expande por fuertes vientos en el área, lo que obliga a miles de evacuaciones en el estado de Washington

(CNN) -- Impulsado por fuertes vientos y temperaturas inusualmente altas, un incendio forestal en el estado de Washington quemó unas 810 hectáreas este domingo, lo que obligó a miles de evacuaciones.

El incendio, denominado Nakia Creek Fire, comenzó el 9 de octubre en Larch Mountain, al noreste de Camas en el condado de Clark, cerca de la frontera con Oregón, ardiendo y arrastrándose a través de un terreno rocoso y empinado en el bosque estatal Yacolt Burn.

El fuego creció en tamaño de 63 a 810 hectáreas en cuestión de horas este domingo en medio de condiciones climáticas severas, con temperaturas extremadamente cálidas, baja humedad y fuertes vientos, según el Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.

Los bomberos informaron un buen progreso en la lucha contra el incendio a principios de semana, luego las condiciones climáticas empeoraron, con vientos que avivaron las llamas mientras arrasaban la madera seca, la maleza y la hierba. El incendio de Nakia Creek estaba contenido en un 5% el domingo por la noche.

“Los vientos del este fueron tan fuertes hoy que los activos aéreos fueron puestos a tierra en ocasiones por seguridad”, dijeron funcionarios de la Agencia Regional de Servicios de Emergencia de Clark en una actualización vespertina.

Final update for the evening on #NakiaCreekFire and we have an additional area that is now under a "Level 1 Be Ready" notice. All updates are at https://t.co/1fAeXKC9b4 #Clarkwa #vanwa pic.twitter.com/Bk7Wo5tbbd

— CRESA Talk (@CRESATalk) October 17, 2022