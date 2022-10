Kevin Spacey declarará en el juicio por conducta sexual inapropiada en su contra

Kevin Spacey se declara inocente de agresión sexual en Londres 0:42

(CNN) -- El actor Kevin Spacey declarará en el juicio en su contra por conducta sexual inapropiada, dijo su abogado en una audiencia pública.

El abogado Chase Scolnick dijo esto cuando el jurado no se encontraba en el tribunal. No está claro cuándo subirá exactamente al estrado.

A primera hora de este lunes, los abogados del actor Anthony Rapp, quien acusa a Spacey de haberle tocado sin su consentimiento cuando era un niño en la década de 1980, dijeron que ya habían concluido la presentación de su caso.

La acusación contra Kevin Spacey

Rapp, más conocido por su papel en "Star Trek: Discovery", alega que en 1986, cuando tenía 14, Spacey —que entonces tenía 26 años— lo invitó a su casa de Manhattan, donde lo agarró, lo tumbó en su cama, le agarró las nalgas y presionó su ingle contra el cuerpo de Rapp sin su consentimiento. Rapp demandó a Spacey por asalto y agresión, y por haberle infligido angustia emocional de manera intencionada.

Los abogados de Spacey han intentado desmentir las afirmaciones de Rapp señalando discrepancias, como las fechas en las que Rapp afirma haberse encontrado con Spacey en eventos de la industria.

publicidad

Antes de terminar su presentación en el estrado, el abogado de Rapp, Peter Saghir, preguntó al actor si había estado mintiendo sobre sus acusaciones contra Spacey.

"No lo he hecho. Fue algo que me ocurrió y que no estuvo bien", respondió Rapp en el estrado la semana pasada.