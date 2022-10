Exclusiva: Bob Woodward lanzará el audiolibro "The Trump Tapes" con ocho horas de entrevistas grabadas

Departamento de Justicia de EE.UU. avanza contra Trump 3:25

Washington (CNN) -- Durante una entrevista en el Despacho Oval en diciembre de 2019 con el entonces presidente Donald Trump, el periodista del Washington Post Bob Woodward le preguntó si su retórica belicosa hacia el líder norcoreano Kim Jong Un había tenido la intención de llevar a Kim a la mesa de negociaciones.



"No. No. Fue diseñada por cualquier razón, fue diseñada. ¿Quién sabe? Instintivamente. Hablemos de instinto, ¿de acuerdo?". dijo Trump. "Porque en realidad se trata de que no sabes lo que va a pasar. Pero fue una retórica muy áspera. La más áspera".

A continuación, Trump ordenó a sus asesores que le mostraran a Woodward sus fotos con Kim en la zona desmilitarizada. "Este soy yo y él. Esa es la línea, ¿verdad? Entonces pasé por encima de la línea. Muy bien. ¿Saben? Bastante bien. ¿Verdad?", dijo el entonces presidente.

La opinión de Trump sobre su relación con Kim, y su admisión de que no tenía una estrategia más amplia detrás de las amenazas que hizo sobre tener un botón nuclear "mucho más grande", son parte de un nuevo audiolibro de Woodward titulado, "The Trump Tapes", que contiene las 20 entrevistas que el periodista realizó a Trump desde 2016 hasta 2020.

CNN obtuvo una copia del audiolibro antes de su lanzamiento el 25 de octubre, que incluye más de ocho horas de entrevistas sin editar del periodista con Trump intercaladas con los comentarios de Woodward.

Las entrevistas ofrecen un vistazo sin tapujos de la cosmovisión del expresidente y son las grabaciones más extensas de Trump hablando sobre su presidencia, incluyendo una explicación de sus motivos para reunirse con Kim, su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y las opiniones detalladas de Trump sobre el arsenal nuclear estadounidense.

El audio también muestra cómo Trump decidió compartir con Woodward las cartas que Kim le escribió, las cartas que ayudaron a desencadenar la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados que Trump llevó a Mar-a-Lago: "Y no digas que te las enseñé, ¿vale?". le dijo Trump a Woodward.

Woodward dice en la introducción del libro que publica las grabaciones en parte porque "escuchar a Trump hablar es una experiencia completamente diferente a leer las transcripciones o escuchar fragmentos de entrevistas en la televisión o en Internet".

Describe a Trump como "crudo, profano, divisivo y engañoso. Su lenguaje es a menudo vengativo".

"Sin embargo, también se le escucha simpático y entretenido, riéndose, siempre como anfitrión. Está tratando de ganarme, de venderme su presidencia. El vendedor a tiempo completo", dijo Woodward. "Quería poner la mayor parte de la voz de Trump, sus propias palabras, para el registro histórico y para que la gente pudiera escuchar y juzgar y hacer sus propias evaluaciones".

La mayoría de las entrevistas se realizaron para el segundo libro de Woodward sobre Trump, "Rage", que reveló que Trump le dijo a Woodward el 7 de febrero de 2020 que el covid-19 era "algo mortal", pero aún así lo minimizó públicamente.

Aunque las revelaciones más importantes se publicaron en el libro de Woodward, los clips de audio de las entrevistas son un duro recordatorio de cómo actuaba Trump como presidente y proporcionan una mirada sincera al pensamiento y las motivaciones de Trump mientras se prepara para otra posible candidatura a la Casa Blanca en 2024.

"Todo es mío"

En las entrevistas, Trump comparte sus opiniones sobre los hombres fuertes que admira, incluyendo a Kim, Putin y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y revela su convicción general de que es la persona más inteligente de la sala.

En una entrevista de junio de 2020, que siguió a las protestas nacionales por George Floyd, Woodward le preguntó a Trump si tuvo ayuda para escribir su discurso en el que se declaró "presidente de la ley y el orden".

"Entiendo, entiendo a la gente. Ellos vienen con ideas. Pero las ideas son mías, Bob. Las ideas son mías", dijo Trump a Woodward en una entrevista de junio de 2020. "¿Quieres saber algo? Todo es mío. Ya sabes, todo. Cada parte".

Las 20 entrevistas contenidas en el audiolibro comienzan en marzo de 2016, cuando Woodward y su entonces colega del diario The Washington Post, Robert Costa, entrevistaron a Trump cuando era candidato presidencial. El resto de las entrevistas se realizaron en 2019 y 2020.

En la entrevista de diciembre de 2019, Woodward interrogó a Trump sobre el programa nuclear de Corea del Norte, lo que provocó que el presidente presumiera de la capacidad armamentística nuclear de EE.UU. al tiempo que parecía revelar un nuevo, y probablemente altamente clasificado, sistema de armas, lo que supuso uno de los episodios más llamativos del libro "Rage".

Woodward dice que nunca pudo establecer a qué se refería Trump, aunque señala que el comentario de Trump reafirmó la "forma casual y peligrosa" en que el expresidente trataba la información clasificada.

"He construido un sistema de armas que nadie ha tenido nunca en este país", dijo Trump a Woodward. "Tenemos cosas que ni siquiera has visto ni oído hablar. Tenemos cosas de las que Putin y Xi nunca han oído hablar".

A lo largo de las entrevistas, Trump hace referencia a su relación con Putin, culpando a la investigación del FBI sobre la interferencia electoral rusa de arruinar sus posibilidades de mejorar la relación entre ambos países.

"Me agrada Putin. Nuestra relación debería ser muy buena. Hice campaña para llevarme bien con Rusia, China y todos los demás", dijo Trump en una entrevista en enero de 2020. "Llevarse bien con Rusia es algo bueno, no malo, ¿de acuerdo? Especialmente porque tienen 1.332 j*****s cabezas nucleares".

En un momento de rara autorreflexión, Trump señaló que tenía mejores relaciones con los líderes "cuanto más duros y malos son".

"Me llevo muy bien con Erdogan, a pesar de que se supone que no se puede porque todo el mundo dice que es un tipo horrible. Pero sabes que para mí funciona bien", dijo Trump en una entrevista en enero de 2020.

"Es curioso, las relaciones que tengo, cuanto más duras y malas son, mejor me llevo con ellas. ¿Sabes?", continuó.

"Explícame eso algún día, vale. Pero tal vez no sea algo malo. Los fáciles son los que a lo mejor no me agradan tanto o no me llevo tan bien".

Nuevo audio del círculo íntimo de Trump

El audiolibro de Woodward también incluye entrevistas nunca antes escuchadas con el entonces asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, su adjunto Matthew Pottinger, así como un audio tras bambalinas con el yerno de Trump, Jared Kushner.

Durante una llamada con Woodward en febrero de 2020, Trump le pasa el teléfono a Kushner para concertar entrevistas con otros asesores de Trump.

"Lo que escuché del presidente es básicamente que ahora trabajo para usted, así que me pondré a su disposición en torno a ese horario y me aseguraré de conseguirle una buena lista", dijo Kushner.

"Quiero que sepas que no me hago ilusiones de que trabajes para mí. Sé que trabajas para Ivanka, ¿verdad?". bromeó Woodward.

Kushner se rió. "Vale, bien, lo entiendes. Lo entiendes. Probablemente por eso eres Bob Woodward. Es cierto".

A lo largo de las grabaciones, se puede escuchar de fondo a una serie de asesores, aliados y familiares de Trump, como Donald Trump Jr., Melania Trump, el senador Lindsey Graham, Hope Hicks y otros. El audio ofrece una visión interna del círculo íntimo de Trump, como un intercambio de 2016 cuando se le preguntó a Trump si espera que los empleados del gobierno firmen acuerdos de no divulgación, y su hijo intervino.

"No voy a recibir la paga de la semana que viene hasta que no firme uno", bromeó Donald Trump Jr.

En el epílogo de "The Trump Tapes", Woodward declara que sus propias evaluaciones pasadas críticas con la presidencia de Trump no fueron lo suficientemente fuertes. En "Rage", Woodward escribió: "Trump es el hombre equivocado para el trabajo".

Ahora, Woodward dice: "Trump es un peligro sin comparación. Los datos muestran ahora que Trump lideró, y sigue liderando, una conspiración sediciosa para anular las elecciones de 2020, que en efecto es un esfuerzo para destruir la democracia".