El auto volador XPeng realiza una prueba exitosa en Dubái

(CNN) -- Hacia el final del clásico de ciencia ficción de 1985 "Back to the Future", el arquetípico inventor loco Doc Brown anuncia "hacia dónde vamos, no necesitamos carreteras" mientras el DeLorean que viaja en el tiempo se eleva en el aire. Aunque los autos voladores aún no llenan nuestros cielos, hay varios en desarrollo.

La semana pasada, la empresa china XPeng X2 realizó con éxito el primer vuelo de prueba público de su auto volador de dos asientos en la feria tecnológica GITEX de Dubái, e incluso comparte el famoso diseño de las puertas de ala de gaviota del DeLorean.

El XPeng X2 se eleva verticalmente del suelo mediante ocho hélices, sin necesidad de una pista de aterrizaje, por lo que es adecuado para zonas urbanas. El vehículo, diseñado para transportar a dos pasajeros, es totalmente eléctrico y sus creadores afirman que puede elevarse en el aire a unos dos metros por segundo y alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.

Aunque el vuelo de prueba solo duró 90 segundos, según Liu Xinyin, especialista jefe en aviación de XPeng Aeroht, la tecnología está cerca de estar lista para su uso público, pero la normativa sobre los autos voladores aún está lejos.

XPeng planea trabajar con los gobiernos para establecer una infraestructura física reguladora para los autos voladores en las zonas urbanas, y Liu cree que la gente podrá utilizar los autos voladores dentro de espacios regulados limitados en solo cinco años. Esto coincide con los ambiciosos planes del gobierno de China de lanzar taxis voladores en 2025.

Por si volar no fuera lo suficientemente futurista, el XPeng X2 está equipado con automatización por inteligencia artificial: se puede conducir manualmente o se puede configurar para la conducción autónoma. "Aprende a evitar el tráfico, los edificios y las personas", dice Liu.

Los elementos de conducción autónoma plantean más dificultades en cuanto a la regulación, y también ponen en duda la aceptación del público. A mucha gente le siguen preocupando los problemas de seguridad en torno a los vehículos de conducción autónoma de autoconducción en tierra, por no hablar de los vehículos que circulan a toda velocidad por encima de sus cabezas. Sin embargo, XPeng afirma que es más seguro que su auto volador conduzca de manera autónoma a que sea conducido por un humano.

Hay docenas de autos voladores en desarrollo en todo el mundo, y muchos de ellos vuelan realmente, como el "BlackFly" de la empresa canadiense Opener, el "SD-03" de SkyDrive Inc y el prototipo "AirCar" de Klein Vision, que el año pasado realizó con éxito un vuelo de prueba de 35 minutos entre dos ciudades de Eslovaquia.

Los beneficios de los autos voladores como el XPeng X2 van más allá de la realización de los sueños de la cultura pop. Sus defensores afirman que los autos voladores podrían revolucionar el transporte urbano, haciendo que las carreteras estén menos congestionadas y, por tanto, sean más seguras para los peatones y los ciclistas, y, en el caso de los vehículos eléctricos como el XPeng X2, también reducirían las emisiones de carbono.