La carretera elevada que une la isla de Sanibel con Florida vuelve a estar abierta para los residentes

Sanibel: de paraíso turístico a ''zona de guerra'' 0:55

(CNN) -- Los residentes de la isla de Sanibel cruzaron el miércoles la carretera elevada por primera vez desde que el huracán Ian dañó la única vía terrestre de acceso a este popular destino de la costa del Golfo.

"La carretera elevada es nuestro salvavidas, y sin ella no tenemos la oportunidad de volver a la isla, de volver a nuestras casas", dijo el Troy Thompson, un antiguo residente que gestiona los restaurantes Lazy Flamingo. "Llevamos tres semanas varados en la ciudad y volver significa todo".

La carretera elevada, que consta de tres puentes y una calle sobre dos pequeñas islas artificiales, se abrió semanas antes de lo que se había previsto inicialmente e incluso dos días antes de lo que decían los últimos cálculos.

"Teníamos una agenda ambiciosa y una hoja de ruta ambiciosa para conseguirlo", dijo el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa en Fort Myers, señalando que 100 equipos hicieron unas 36.000 horas de trabajo en la carretera.

Al menos cinco tramos de la carretera, que conecta Sanibel con el territorio continental, fueron arrastrados por el huracán Ian, dijeron las autoridades del condado de Lee.

El secretario del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), Jared Perdue, dijo que los puentes no sufrieron daños en su mayor parte, pero que algunas "porciones de la carretera que conectan las estructuras de los puentes habían sido arrastradas (por el huracán)".

"Un proyecto como este, en circunstancias normales, podría llevar meses. Sin embargo, el FDOT, junto con nuestros socios de la policía de la Patrulla de Carreteras de Florida, el condado de Lee y el Departamento de Gestión de Emergencias de Florida hicieron uso de técnicas estratégicas e innovadoras para reconstruir la carretera elevada rápidamente", dijo Perdue.

Sin embargo, De Santis dijo que las reparaciones actuales son una solución temporal. "Vamos a seguir trabajando con el condado en los planes para reparaciones permanentes de la carretera elevada (...) pero estamos contentos de poder tomar la iniciativa en la restauración", dijo.

Hace dos semanas, los residentes de la isla pudieron visitarla en barco por primera vez desde que el ciclón de categoría 4 tocó tierra el 29 de septiembre. El huracán Ian causó la muerte de al menos 115 personas en Florida, 55 de ellas en el condado de Lee, según las autoridades estatales.

El retorno de los residentes de Sanibel a sus hogares

Julie Emig —que regresó a Sanibel con su esposa, Vicki Paskaly, el 5 de octubre— dijo a CNN ese día que no podían creer la destrucción.

"Es incomprensible que una tormenta, un huracán, pueda arrasar así en unas pocas horas", dijo.

Hasta el miércoles solo se había permitido el paso de una caravana de cientos de camiones de servicios públicos por la carretera elevada.

Alrededor del 25% de la isla de Sanibel debería volver a tener electricidad esta semana, mientras que las zonas del norte de la vecina isla de Captiva podrían no recuperar la energía hasta noviembre, según el gobernador.

En una escuela, una planta de agua y las estaciones de bomberos podría restaurarse la energía el jueves, dijo la Cooperativa Eléctrica del Condado de Lee el sábado en su sitio web.

La alcaldesa de Sanibel, Holly Smith, dijo a la filial de CNN WBBH que los residentes que regresen deben hacerlo con expectativas razonables.

"Todavía no tenemos agua. No tenemos alcantarillado. No tenemos energía", dijo la alcaldesa. "Así que pensar que se puede venir a vivir aquí como se hacía normalmente antes es realmente un tema con el que quiero que la gente sea muy cautelosa".

En la isla sigue en vigor un toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana.