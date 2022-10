Tom Brady compara el esfuerzo de la temporada de la NFL con un despliegue militar

¿Por qué la NFL multó a Tom Brady? 0:54

(CNN) -- Tom Brady comparó el esfuerzo de jugar en una temporada de la NFL con "irse de despliegue en el ejército".



En su podcast "Let's Go!" de este lunes, Brady, de 45 años, habló con el copresentador Jim Gray y la superestrella de la NBA Kevin Durant sobre la mentalidad que deben adoptar los deportistas de alto nivel para hacer frente a los rigores del deporte profesional.

Al hablar del equilibrio entre su trabajo y su vida, Brady dijo: "Casi veo la temporada de fútbol americano como si me fuera a desplegar en el ejército. Y es como: 'Hombre, aquí voy de nuevo'.

"Y, solo hay una manera de hacerlo, y Jim, hemos hablado de vez en cuando sobre, ¿cómo disfrutar de ciertos momentos de ella?", dijo el siete veces ganador del Super Bowl.

"Y la realidad es que solo puedes ser auténtico contigo mismo. Digas lo que digas, 'Ah, quiero asegurarme de pasar un poco más de tiempo haciendo esto durante la temporada', la realidad es que cuando llega el momento, tu competitividad se impone y por mucho que quieras tener este equilibrio lúdico con el equilibrio laboral, vas a terminar haciendo exactamente lo que siempre has hecho, que es lo que te hace ser quien eres”.

"Vas a decir: 'Cómo c****o lo consigo, qué tengo que hacer para que mis compañeros de equipo lo consigan'".

publicidad

Los comentarios de Brady llegan un día después de que se le viera en la banda de la derrota de los Tampa Bay Buccaneers ante los Pittsburgh Steelers soltando un montón de improperios a su línea ofensiva.

Durante el segundo cuarto y con su equipo perdiendo 10-6, se vio a Brady decir: "Son mucho mejores que como están jugando”.

Cuando Gray le preguntó sobre el incidente, Brady admitió que era un "mal día cuando hay más insultos que touchdowns".

"Así que no fue uno de mis mejores días. Pero los insulto ... ahora están ahí para que el mundo vea. Así que así son las cosas".

Y añadió: "Creo que tengo una gran relación con todos mis compañeros de equipo y ellos saben que la única razón por la que lo hago es para intentar motivarlos y tratar de llevarnos a un nivel superior. No hay nada que no diga si siento que no estamos cumpliendo con las expectativas y jugando a la altura de lo que somos capaces, entonces ese es mi trabajo. Soy un mariscal de campo”.

"No espero que el tacle derecho lo haga. No espero que el corredor lo haga. No espero que el receptor lo haga. ¡Espero hacerlo yo!", dijo.

"Yo soy el que habla en el grupo, el que dirige las jugadas. Ese es mi trabajo, intentar que nos pongamos en marcha y tratar de reunirnos. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y a veces es un poco de estímulo positivo, lo que se hace mucho”.

"A veces es, ya sabes, estar encima de ellos y tratar de elevar el nivel, el sentido de urgencia, y levantar la voz y tratar de crear una vibración diferente para toda la ofensiva. Y eso es, en última instancia, lo que intentas hacer", añadió.

Los comentarios de Brady llegan después de una turbulenta temporada baja para el mariscal de campo, incluyendo un retiro fuera de temporada, una licencia de 11 días para "atender asuntos personales" y reportes de problemas maritales.

Una fuente dijo a CNN a principios de este mes que Brady y su esposa Gisele Bündchen, que han estado viviendo separados en las últimas semanas, han contratado cada uno abogados de divorcio y están "explorando sus opciones" con respecto a su matrimonio.

Cuando se le preguntó cómo es capaz de "ignorar el microscopio" al que está sometido, Brady dijo: "Bueno, creo que la cuestión es que todo el mundo debería ser auténtico con lo que es. Ya sabes, algunas personas lo abordan de diferentes maneras y solo tiene que funcionar para ellos como parte de su personalidad".