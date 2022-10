"Migrar es morir un poco", dijo Alejandro González Iñárritu a Carmen Aristegui

(CNN Español) -- Carmen Aristegui habló con el director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu sobre su nueva película “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, pero también acerca de lo que es ser un inmigrante y vivir en Estados Unidos.

“La naturaleza del migrante es esa, como decía Facundo Cabral o Alberto Cortés en la canción: 'No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir…' Esa sensación de no estar allá ni aquí en realidad cuando emigras, y todos los inmigrantes que están escuchando esto creo que compartirán conmigo que migrar es morir un poco, es dejar algo, requiere integración y esa reintegración demanda integración, o sea tienes que dejar ciertas cosas y Estados Unidos es un país que demanda eso y donde el idioma español no se promueve, de hecho se castiga, se ve como algo menor”, explicó el también ganador de cuatro premios Oscar.

Iñárritu se refirió a su más reciente filme “Bardo” como algo difícil de definir: “La película es difícil definirla con palabras porque es un filme que no reafirma las convenciones de cine. Creo que las rompí en ese momento, el tipo de estructura que había trabajado antes. El tipo de película cuyo centro de gravedad es más emocional, no hay primer, segundo o tercer acto, no hay quién mató a quién. Creo que es una película cuya materia está hecha de sueños, sentimientos, sensaciones, memorias, recuerdos, reflexiones y miedos”.

Al hablar de Silverio Gama, personaje central de la historia, el director explicó su complejidad: “El personaje de esta película es Silverio Gama, interpretado por Daniel Giménez Cacho magistralmente. Es un personaje que está en medio de esa reinversión y sus propias narrativas están siendo cuestionadas. Está reconstruyendo esas memorias y la memoria no tiene verdad, tiene convicción emocional y las narrativas de un país que son eventos independientes”.

“Sabemos que todo este evento de los Niños Héroes es una masacre, la guerra de México y Estados Unidos no fue guerra, fue una invasión como la de Ucrania, la razón es que querían establecer la esclavitud en Texas y México no aceptaba eso, era nuestro país y esa invasión terminó en el Castillo de Chapultepec con este Colegio Militar, con estos chicos, pero seguimos dándole esta narrativa de estos niños héroes y a veces hacemos una de una derrota que fue trágica una especie de mito, de victoria, que es metafórico”, concluyó.

