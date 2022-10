Así es la vida de Liz Truss, ex primer ministra del Reino Unido: familia, estudios, carrera y más

"No puedo cumplir el mandato": Liz Truss renuncia como primera ministra

(CNN) -- Liz Truss renunció este jueves 20 de octubre de 2022 a su cargo como primera ministra del Reino Unido, después de gobernar apenas 45 días. Aquí, un vistazo a su vida.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1975

Lugar de nacimiento: Oxford, Inglaterra

Nombre de nacimiento: Mary Elizabeth Truss

Padre: John Kenneth Truss, profesor de matemáticas

Madre: Priscilla (Grasby) Truss, enfermera y profesora

Matrimonio: Hugh O'Leary (2000-actualidad)

Hijos: Frances, Liberty

Formación: Merton College, Universidad de Oxford, B.A., 1993-1996

Otros datos

Fue la primera ministra más joven de la historia del Reino Unido.

Nombró el gabinete con mayor diversidad étnica de la historia del Reino Unido.

Expresidenta de los Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford.

Conoció a su marido en la conferencia del Partido Conservador de 1997.

De niña, se unió a sus padres en las protestas contra las armas nucleares y la Primera Ministra Margaret Thatcher.

Su renuncia la convirtió en la persona que menos tiempo estuvo en el cargo de primer ministro en el Reino Unido

Cronología

1994 - Siendo estudiante universitaria, Truss pide la abolición de la monarquía en una conferencia de los Liberal Demócratas: "No creemos que la gente nazca para gobernar".

1996 - Truss se afilia al Partido Conservador.

1996-2000 - Trabaja para Shell, llegando a ser directora comercial.

2000-2005 - Directora económica en Cable & Wireless.

2006-2010 - Concejala en el distrito londinense de Greenwich.

Mayo de 2006 - Un artículo del Daily Mail expone una relación extramatrimonial entre Truss y el diputado Mark Field, que le había sido asignado como mentor político. Se cree que el romance terminó en junio de 2005.

2008-2010 - Subdirectora de Reform, un grupo de reflexión.

2009 - Truss es seleccionada para ser la candidata a diputada conservadora por el suroeste de Norfolk. Tras la petición de algunos miembros locales del partido de que ponga fin a su candidatura, alegando su pasado affaire con Field, Truss sobrevive a una votación y sigue siendo la candidata.

2010 - Es elegida diputada por el suroeste de Norfolk.

2012 - Coautora de "Britannia Unchained: Global Lessons for Growth and Prosperity", un libro que describe a los británicos como "entre los peores holgazanes del mundo", que "están más interesados en el fútbol y la música pop" que en trabajar duro.

Septiembre de 2012-julio de 2014 - Subsecretaria de Estado Parlamentaria de Educación y Atención a la Infancia.

Julio de 2014-julio de 2016 - Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.

20 de febrero de 2016 - En un post de Twitter, Truss anuncia que apoya la posición de "Remain" sobre el Brexit.

Julio de 2016-junio de 2017 - Canciller y secretaria de Estado de Justicia.

Junio de 2017 - Truss es degradada a secretaria jefe del Tesoro. Ocupa el cargo hasta julio de 2019.

11 de octubre de 2017 - Truss declara a la BBC2 que ahora votaría a favor de abandonar la Unión Europea si el referéndum del Brexit se celebrara de nuevo: "He cambiado de opinión.... Creía que habría grandes problemas económicos. Esos no se han producido y también he visto las oportunidades".

Julio de 2019-septiembre de 2021 - Secretario de Estado de Comercio Internacional y presidente de la Junta de Comercio

Septiembre de 2019 - Es nombrada ministra de la Mujer y la Igualdad.

Diciembre de 2019 - Es nombrado negociador jefe con la UE tras el Brexit, encargado de resolver el protocolo de Irlanda del Norte.

15 de septiembre de 2021 - Es nombrada ministra de Asuntos Exteriores.

17 de mayo de 2022 - En una declaración realizada en la Cámara de los Comunes, Truss anuncia que presentará legislación para realizar cambios en el Protocolo de Irlanda del Norte, una parte del acuerdo de retirada de Gran Bretaña de la UE.

10 de julio de 2022 - En un artículo de opinión publicado en The Telegraph, Truss anuncia que se une a la carrera para sustituir al primer ministro Boris Johnson como líder del Partido Conservador.

5 de septiembre de 2022 - Es elegida líder del Partido Conservador. En su discurso de victoria, Truss promete un "plan audaz" para reducir los impuestos y fomentar el crecimiento económico.

6 de septiembre de 2022 - Es nombrada primera ministra por la reina Isabel II en el castillo de Balmoral.

20-21 de septiembre de 2022 - En su primer viaje fuera del Reino Unido como primera ministra, Truss se reúne con líderes extranjeros en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el presidente de EE.UU., Joe Biden y el de Francia, Emmanuel Macron.

23 de septiembre de 2022 - El gobierno de Truss anuncia amplios recortes fiscales que eliminarían 45.000 millones de libras (US$ 50.000 millones) de los ingresos del gobierno en los próximos cinco años, lo que representa los mayores recortes en 50 años.

3 de octubre de 2022 - Truss cancela su plan de recortar el tipo máximo del impuesto sobre la renta, tras una rebelión entre los legisladores y una semana de agitación financiera y económica.

14 de octubre de 2022 - Truss dice que está desechando los planes para revertir un aumento en los impuestos a las empresas, una medida que ahorrará 18.000 millones de libras (US$ 20.000 millones), después de una rebelión de los inversores y los miembros de su propio Partido Conservador, preocupados por el impacto del aumento de los préstamos del gobierno en un momento de décadas de alta inflación. Truss también despide al ministro de Economía, Kwasi Kwarteng.

20 de octubre de 2022 - Dimite como primera ministra tras 45 días en funciones, lo que la hace la funcionaria que menos tiempo ocupó el cargo en el Reino Unido.