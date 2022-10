Exclusivo CNN: funcionario investigado por la respuesta de Uvalde dio la orden de retrasar la entrada en las aulas

Se retira el superintendente del distrito escolar Uvalde 1:59

(CNN) -- Un capitán de la policía estatal de Texas trató de retrasar la entrada de un equipo de las fuerzas del orden en las aulas para poner fin a la masacre de la Escuela Primaria Robb y ahora se encuentra entre los investigados después de un relato de alguien en el lugar de los hechos de que él ordenó a sus agentes que se mantuvieran fuera de la escuela en la respuesta inicial al tiroteo, dicen las fuentes a CNN.



CNN obtuvo una nueva grabación de audio en la que el capitán Joel Betancourt ordena a un equipo de ataque que espere, más de 70 minutos después del ataque. Betancourt dice que pensaba que un equipo más capacitado estaba en camino. Por otra parte, los memorandos de la policía destacan las críticas a Betancourt, un veterano de 15 años del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

Los memorandos redactados apenas dos días después de la masacre del 24 de mayo y revisados por CNN detallan parte de la participación del DPS en la vacilante pero caótica respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo en Uvalde, Texas. No se tomó ninguna medida contra el atacante, ni para ayudar a los que quedaron atrapados con él durante 77 minutos, aparte de un primer acercamiento que se abortó cuando empezó a disparar. Diecinueve niños y dos profesoras perdieron la vida en la masacre.

"Oí a alguien gritar, el capitán Betancourt dijo que todo el personal del DPS tiene que estar en el perímetro, no entrar en el edificio", declaró un teniente del DPS, después de escribir cómo había conducido desde unos 65 kilómetros de distancia a velocidades de hasta 200 km/h para llegar a la escena.

Un sargento del DPS añadió en su nota: "Como esto iba claramente en contra del entrenamiento establecido, ambos decidimos entrar en el edificio donde se encontraba el atacante".

El director del DPS, el coronel Steven McCraw, dijo a CNN: "Sí, absolutamente", cuando se le preguntó si Betancourt estaba siendo investigado por decir a los agentes que no entraran en el pasillo. "El IG está investigando eso", dijo McCraw durante una entrevista improvisada antes de una reunión el mes pasado.

Betancourt fue entrevistado en múltiples ocasiones inmediatamente después del evento y desde entonces se ha convertido en uno de los siete agentes actuales y anteriores del DPS referidos para una mayor investigación por el inspector general del DPS, según CNN ha sabido de fuentes cercanas a los acontecimientos que no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

publicidad

El funcionario dijo a los investigadores que llegó a la Escuela Primaria Robb alrededor de las 12:45 p.m., unos minutos antes de que el agresor adolescente fuera asesinado, dijeron las fuentes.

"Hola, soy el capitán Betancourt del DPS. El equipo que va a irrumpir necesita estar a la espera. El equipo que va a entrar tiene que estar preparado", ordenó a las 12:48 p.m. del 24 de mayo, según se escucha en el audio de una transmisión de radio de la policía capturada por las cámaras corporales de varios agentes.

En el curso de la investigación, Betancourt dijo a los investigadores que no tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba sucediendo, incluyendo que una unidad táctica especializada de la Patrulla Fronteriza, BORTAC, se estaba enfrentando al agresor, según fuentes familiarizadas con la investigación. Betancourt dijo que dio la orden de que el equipo se mantuviera a la espera porque pensaba que una unidad más avanzada estaba en camino, dijeron las fuentes.

El funcionario dijo a los agentes que nadie respondió o siguió su orden, dijeron las fuentes.

Los memorandos revisados por CNN y el audio ofrecen evidencia que contradice la narrativa oficial del DPS de que sus agentes nunca estuvieron en control o emitiendo órdenes sustantivas. El director del DPS, McCraw, ha criticado repetidamente al entonces jefe de la policía del distrito escolar, Pedro "Pete" Arredondo, por dirigir el "abyecto fracaso" de la respuesta. Arredondo ha dicho que no se veía a sí mismo como el comandante del incidente.

CNN dejó mensajes a Betancourt por teléfono, correo electrónico y texto, pero no ha respondido.

Betancourt sigue en servicio activo con el DPS.

El DPS se negó a comentar esta historia.

Perros dan consuelo a niños que regresan a clases en Uvalde tras tiroteo 1:23

Dos agentes han dado cuenta de la respuesta inicial al tiroteo en el que se les dijo que no entraran en la escuela. Los funcionarios no dijeron en sus notas cuándo recibieron ese mensaje. Betancourt dijo a los investigadores que recuerda haber dicho a los funcionarios del DPS que se mantuvieran fuera y formaran un perímetro, pero dice que eso fue después de llegar y de que el sheriff de Uvalde, Rubén Nolasco, le dijera que había demasiada gente dentro, según las fuentes. Nolasco no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Los nombres de los agentes del DPS investigados no se han hecho públicos. La participación de Betancourt ha sido confirmada a CNN por McCraw y otras fuentes. Otra de las siete, Crimson Elizondo, dejó el DPS para trabajar en el distrito escolar de Uvalde este verano y fue despedida después de que CNN revelara lo que dijo e hizo el día de la masacre.

Alertado por primera vez del tiroteo

Betancourt, el funcionario de más alto rango que se sabe que está siendo investigado por la fallida respuesta de las fuerzas del orden, dijo a los investigadores que tuvo poco que ver con la operación en la escuela primaria Robb hasta después de que el agresor fuera abatido, dijeron a CNN fuentes cercanas a la investigación.

Las entrevistas de los días inmediatamente posteriores al suceso, descritas a CNN por varias fuentes, ofrecen los primeros testimonios directos de los agentes que ahora están siendo examinados por el inspector general.

Betancourt dijo a los investigadores que tenía un claro recuerdo de estar en Eagle Pass, Texas, con otros agentes cuando se recibió la primera llamada de un tiroteo alrededor de las 11:50 a.m., dijo, pero no estaba claro cuán importante era la situación. Cuando se conocieron los detalles, se marcharon, Betancourt condujo solo los 96 kilómetros hasta Uvalde y se detuvo para cargar gasolina, dijo.

Betancourt dijo a los agentes que no tenía una cámara corporal o una cámara de conducción que le grabara, según las fuentes. Dijo que habló con Nolasco, el sheriff de Uvalde, por teléfono mientras conducía y que escuchó que un hombre armado estaba atrincherado en la escuela con "un AK47", dijeron las fuentes.

Betancourt dijo a los investigadores que llegó alrededor de las 12:45 p.m. y que primero asumió que Nolasco era el comandante en la escena, ya que estaba allí fuera de la escuela.

Más tarde, cuando vio al jefe de la policía del distrito escolar, Arredondo, en el interior después de que el agresor fuera abatido y habló con él, dijo a los investigadores que entonces pensó que Arredondo estaba al mando.

Arredondo fue despedido por la junta escolar de Uvalde en agosto, y ha argumentado que debería ser restituido.

Se le preguntó a Betancourt si había hablado con alguien sobre el motivo por el que no se entraba en las aulas y dijo que no lo había hecho, según dijeron las fuentes a CNN, recordando solo que se habló de negociar con el agresor.

El funcionario dijo a los investigadores que emitió la orden de "estar a la espera" basándose en la información de Nolasco y pensando que había un equipo SWAT mejor en camino a la escuela, dijeron las fuentes.

Después de que el adolescente que disparó fuera abatido por el equipo BORTAC, Betancourt dijo que se centró en despejar la escena del crimen y establecer un puesto de mando. Dijo a los investigadores que utilizó FaceTime para mostrar a sus superiores el estado de la escuela después de la masacre, dijeron las fuentes familiarizadas con las entrevistas.

En una entrevista de seguimiento, dijo que no sabía que había niños en el edificio hasta después de la irrupción, se dijo a CNN.

Primeros mensajes de Betancourt sobre el ataque

Al menos dos agentes dijeron que fue Betancourt quien les alertó del ataque en curso en la Escuela Primaria Robb, dijeron a CNN las fuentes familiarizadas con la investigación.

Un sargento dijo que había recibido un mensaje de texto sobre un incidente de "tiroteo activo" de Betancourt alrededor de las 11:37 a.m., lo que plantea preguntas sobre la afirmación de Betancourt de que solo se involucró más tarde.

¿Por qué le piden a los alumnos que vistan de rojo tras la masacre de Uvalde? 2:09

Y Víctor Escalón, el director regional del DPS para la región del sur de Texas que incluye a Uvalde, dijo que Betancourt le había enviado un mensaje de texto a las 12:09 p.m.. Ese texto decía: "Información inicial de una persona, posiblemente un profesor, con un disparo en la cabeza, un agente herido de bala, el chico tiene un AK 47, el CNU [equipo negociador especializado] ha sido activado, el sospechoso está atrincherado. Se han desplegado policías que son médicos. El equipo de drones está en camino", dijeron las fuentes.

McCraw y otros dirigentes del DPS se han negado a hablar de las investigaciones internas o a revelar información hasta que las investigaciones estén completas a petición de la fiscal local Christina Mitchell Busbee. Su investigación penal puede durar años y ella ha dicho que acusará a cualquiera que haya cometido un delito en la escuela primaria Robb, incluidos los agentes de la ley.

CNN forma parte de una coalición de organizaciones de noticias que han demandado al DPS por los registros relacionados con la investigación, incluidas las transmisiones de radio y las grabaciones de las cámaras corporales mencionadas en esta historia, que han sido ocultadas a los medios de comunicación y al público.