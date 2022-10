Una mujer de una guardería usó una máscara de 'Scream' y aterrorizó a niños pequeños a su cargo. Se presentaron cargos de abuso infantil

En el video, se ve a un adulto con una máscara estilo "Scream" gritando y persiguiendo a los niños.

(CNN) -- Cuatro exempleadas de una guardería de Mississippi enfrentan cargos de abuso infantil después de que apareciera un video viral que muestra a una de ellas usando una máscara de Halloween asustando a los niños que estaban a su cargo.

Este lunes, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y los fiscales “se reunieron con los padres de los niños involucrados en el incidente en el Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil' Blessings y les informaron sobre los posibles cargos penales que la ley les permitiría presentar", dice un comunicado de prensa de la oficina del sheriff.

“Admito que fue muy difícil ver estos videos”, escribió el sheriff Kevin Crook en las redes sociales sobre el incidente. “Me revolvió el estómago pensar en el terror que estaban soportando esos niños”.

En el video, se ve a las empleados usando una máscara similar a la del villano de la película “Scream”, gritando en la cara de los niños y persiguiéndolos por el salón. Se puede escuchar a los niños gritando y llorando angustiados.

Según documentos judiciales, los hechos ocurrieron a mediados de septiembre y principios de octubre.

Sierra McCandless, de 21 años; Oci-Anna Kilburn, de 28 años; Jennifer Newman, 25 años, y Misty Shyenne Mills, de 28 años, enfrentan cada una tres cargos de abuso infantil, según documentos judiciales.

Una quinta mujer, Traci Hutson, enfrenta cargos por no informar de manera obligatoria el abuso y cargos por agresión simple contra un menor, ambos delitos menores, según el comunicado.

La oficina del sheriff no especificó cuál de las mujeres usó la máscara o exactamente qué papel se le acusa a cada una de ellas.

The Monroe Journal habló con Sheila Sanders, la dueña de la guardería durante los últimos veinte años.

“Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidas. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que ha sido atendido”, dijo Sanders.

Newman publicó en su página de Facebook que ella era la que estaba detrás de la cámara y que no era la primera vez que esto sucedía.

“Grabé para obtener pruebas y luego se les envió el video a los padres para mostrarles cómo se trataban a sus hijos”, escribió. “No grabé esto en video por molestar. No fue gracioso para mí”.

Newman se negó a hablar con CNN cuando se le pidió un comentario.

Las sospechosas fueron arrestadas este miércoles, y las cuatro personas que enfrentan cargos por delitos graves hicieron sus comparecencias iniciales ante el tribunal este jueves, según el cronograma establecido en el comunicado.

Los registros judiciales muestran que la fianza se fijó en US$ 20.000 para McCandless y Kilburn y en US$ 15.000 para Newman y Mills. Un empleado de la oficina del sheriff del condado le dijo a CNN que todas salieron bajo fianza.

Los registros también indican que ninguna de las mujeres acusadas de delitos mayores está empleada en la guardería por más tiempo.

Melissa Parker, directora de la Oficina de Licencias del Departamento de Salud del Estado de Mississippi, dijo que hasta este jueves la guardería no ha vuelto a abrir.

CNN se ha comunicado con las exempleadas de la guardería para obtener comentarios.