(CNN Español) -- Solo 8 selecciones han ganado el Mundial de fútbol. Los equipos históricos son siempre protagonistas de las apuestas y los campeones internacionales recientes llegan como opcionados firmes. El ranking de la FIFA, que se actualiza con el desempeño reciente de todos los equipos, es un indicador, así como el resultado de las eliminatorias y de los amistosos y torneos en curso, que dan buenos elementos para pensar en preferidos.

En 2022 Latinoamérica tiene los ojos puestos en Brasil y Argentina, invictos en la clasificación a Qatar y dominantes por años en la Conmebol. En Europa, Francia —el campeón mundialista defensor— y Bélgica llegan a Qatar como candidatos.

Con base en su desempeño reciente, el ranking mundial, las plantillas actuales y los rivales de fase de grupos, estos son los principales favoritos para ganar el Mundial:

Brasil

En el papel, es el favorito absoluto: es primero en el ranking oficial de la FIFA, fue primero e invicto en la eliminatoria de la Conmebol al Mundial (y habiendo jugado un partido menos, junto con Argentina) con 14 partidos ganados y tres empatados y tiene una plantilla de lujo, con jugadores experimentados en la cita mundialista y de primer nivel en sus clubes, encabezados por Neymar, el delantero de 29 años del PSG y segundo máximo jugador histórico de la 'canarinha'. Casemiro, Vinícius Júnior, Gabriel Jesús, Fabinho, Éder Militao y Alisson Becker son solo algunos de una plantilla de estrellas. Tite tiene un historial muy bueno dirigiendo a Brasil y cuenta con la experiencia y las herramientas para salir campeón. Perdió en 2021 la final de la Copa América con Argentina, pero el equipo sigue siendo superior a sus rivales de turno y desde entonces no conoce la derrota.

En el Mundial estará en el Grupo G con Serbia, Suiza y Camerún, que parece ser una primera fase asequible para un equipo del peso y las figuras de Brasil.

Es la cuarta vez que la 'canarinha' jugará un Mundial como líder del listado de la FIFA, pero en ninguna ha salido campeón. ¿Maldición? En Francia 1998 perdió la final ante el local, en Alemania 2006 salió en cuartos de final y en Sudáfrica 2010 salió en cuartos de final.

Vale decir que el líder del ranking, que se registra desde 1994, nunca ha conseguido ganar la Copa del Mundo.

Antes de Rusia 2018, por ejemplo, el líder era Alemania, que salió en la primera fase como última de su grupo. Francia, que salió campeón, estaba en el puesto 7.

Argentina

La 'Scaloneta' llega con un invicto memorable —35 partidos sin perder—, una racha alegre y un equipo consolidado. Es tercera en el ranking mundial, solo detrás de Brasil y Bélgica, y también clasificó al Mundial con una eliminatoria invicta: 11 victorias y seis empates. Por primera vez en años, tras una seguidilla de finales con derrota (un Mundial y dos Copas Américas), se nota un equipo compacto, que aprovecha lo mejor del astro Lionel Messi (quien sonríe cada vez que está en la cancha con su selección) pero que a su vez hace brillar a un equipo de jugadores espléndidos, como Ángel DiMaría —autor del gol del título de la Copa América 2021—, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. Además, le ganó la Finalissima a Italia y cuenta con una afición apasionada.

Jugará en el Grupo C junto con Arabia Saudita, México y Polonia. Aunque México y Polonia son rivales que podrían complicar, se espera que Argentina supere sin mayores dificultades esa primera fase.

Francia

Son los campeones vigentes, buena parte de la plantilla del título de 2018 en Rusia sigue activa y llegan con varios jugadores en su mejor nivel. Las estrellas indiscutibles son Karim Benzema, ganador del Balón de Oro y que vuelve triunfal al equipo nacional, y Kylian Mbappé, el goleador del PSG y uno de los artífices del título hace cuatro años. Didier Deschamps sigue siendo el técnico y ya tiene la fórmula para salir campeón. Es difícil que en un equipo con Raphael Varane, Lucas Hernández, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté y Antoine Griezmann no tenga protagonismo de Francia en el Mundial.

Francia es el actual campeón de la Liga de Naciones —en la final de la edición de 2021 venció a España— pero en la presente edición es último en el Grupo A1 y llega con una serie de malos resultados.

Es cabeza del Grupo D en el Mundial, que completan Australia, Dinamarca y Túnez, uno de los grupos en teoría más fáciles para una selección favorita, aunque ya cayó vencido por Dinamarca en la Liga de Naciones este año.

Solo dos selecciones han ganado Mundiales consecutivos: Italia en los años 30 y Brasil en el 58 y 62 (de Pelé y Garrincha). ¿Lo logrará Francia 60 años después? No es fácil.

Francia es la cuarta en la lista de la FIFA.

Bélgica

Bélgica fue el primero del grupo E en la eliminatoria europea, invicto: 6 victorias y dos empates. Es segundo en el listado de la FIFA. A pesar de no brillar en la Eurocopa que se jugó en 2021 (eliminado en cuartos de final por el que sería campeón, Italia), viene de golear de perder con Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA, donde es segundo en el grupo A4, y cuenta con una plantilla estelar: Thibaut Courtois en el arco, Kevin de Bruyne como referente en el mediocampo y Romelo Lukaku como delantero (y a la espera de que Eden Hazard recupere su nivel este semestre en el Real Madrid).

En Qatar enfrentará a Canadá, Marruecos y a Croacia (subcampeones en 2018) en el Grupo F, del que se espera que pase en primer lugar.

Es el único favorito que no tiene un título mundial.

España

Después del papelón de 2014 con la llegada y destitución de Julen Lopetegui y tras la ausencia obligada por un tema personal de Luis Enrique, el seleccionador ha conseguido una nueva identidad para La Roja con jugadores jóvenes y una eliminatoria ideal (6 victorias, un empate y una derrota). España es séptima en el ranking de la FIFA. En la Eurocopa que se jugó en 2021 España fue semifinalista, eliminada por el eventual campeón Italia, y en la Liga de Naciones es líder del Grupo A2. En 2021 perdió la final de la edición pasada de esa Liga ante Francia, pero desde entonces solo ha perdido un partido (ante Suiza).

España encabeza del Grupo E en Qatar 2022 y tendrá un camino desafiante ante Alemania, Costa Rica y Japón.

Alemania

El campeón de 2014 llega con renovación. Después de la era exitosa de Joachim Löw, Hans-Dieter Flick tiene la tarea de replicar sus victorias en el Bayern de Múnich con un equipo que combina con los experimentados campeones mundialistas Manuel Neuer y Thomas Müller y con jugadores jóvenes como Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Timo Werner. Alemania es 11 en la clasificación de la FIFA (detrás de Italia, que no clasificó al Mundial), tercera en el Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA y tuvo una Eurocopa para olvidar el año pasado, siendo eliminada por Inglaterra en octavos. El desafío este año es mayúsculo, pero las credenciales y los jugadores de Alemania hacen que no se pueda obviar como favorito. Los germanos no pierden desde junio de 2021.

Estará en el que es quizás el grupo más competitivo, el E, con España, Costa Rica y Japón, y si consigue arrancar la fase de grupos con contundencia será un favorito en el resto del torneo.

Inglaterra

La quinta de la calificación mundial de la FIFA fue semifinalista en 2018 de la Copa del Mundo y finalista de la Eurocopa en 2021. Ha tenido una reinvención para volver a ser protagonista de campeonatos internacionales después de muchos años y tiene un equipo de estrellas jóvenes con buen nivel en clubes. El goleador es uno de los de más edad del seleccionado: Harry Kane, con 29 años aún, y llega en plena forma. Jack Grealish, Raheem Sterling, Mason Mount y Phil Foden son otros de los destacados. Inglaterra tuvo una clasificación mundialista fue notable: líder del Grupo I con ocho victorias y dos empates, sin derrotas.

Llega, no obstante, con mala racha: viene de empatar con Alemania, perder con Italia y caer goleada por Hungría en la Liga de Naciones, un torneo en que ya se fue al descenso como último en el grupo A3.

En el Mundial es cabeza del Grupo B y se enfrentará a Irán, Estados Unidos y Gales: una fase inicial interesante en la que los ingleses deben validar que en principio son superiores.

El último ranking de la FIFA antes del Mundial

1- 🇧🇷 Brasil: 1841,3 puntos

2. 🇧🇪 Bélgica: 1816,71

3. 🇦🇷 Argentina: 1773,88

4. 🇫🇷 Francia: 1759,78

5. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra: 1728,47

6. 🇮🇹 Italia: 1726,14

7. 🇪🇸 España: 1715,22

8. 🇳🇱 Países Bajos: 1694,51

9. 🇵🇹 Portugal: 1676,56

10. 🇩🇰 Dinamarca: 1666,57

En el ranking de la FIFA previo al comienzo de Qatar, Italia (que no irá al Mundial) subió un puesto, quitándole la sexta plaza a España. El resto del top 10 se mantuvo igual al listado anterior.