"Asegura las escotillas": Bezos y otros multimillonarios emiten advertencias de recesión

(CNN Business) -- Incluso los ultraricos están nerviosos ahora por la economía.

Elon Musk y Jeff Bezos, dos de las personas más ricas de todo el planeta (quienes generalmente no están de acuerdo en casi nada), indican cierta tensión sobre una recesión que se avecina.

Bezos comentó a principios de esta semana que es hora de "asegurar las escotillas", en un tuit que incluía un video del CEO de Goldman Sachs diciendo que había una buena posibilidad de una recesión en el horizonte.

Musk, por su parte, fue un poco más optimista cuando buscó (al final, sin éxito) aliviar las preocupaciones de Wall Street sobre las perspectivas de crecimiento de Tesla. En una llamada con analistas el miércoles por la noche, Musk se mostró confiado y dijo que la compañía tiene una demanda "excelente" para el próximo trimestre y que las fábricas están funcionando a toda velocidad.

