Una gran exposición sobre Modigliani arroja nueva luz sobre la forma de trabajar del artista

Una radiografía que muestra un dibujo inferior bajo la obra de 1917, "Desnudo recostado de espaldas (Nu couché de dos)". Crédito: The Barnes Foundation

(CNN) -- Más de un siglo después de la muerte de Amedeo Modigliani, un consorcio de historiadores del arte y expertos en conservación convocado por la Fundación Barnes de Filadelfia descubrió aspectos ocultos de las técnicas del artista gracias a nuevas investigaciones y tecnologías analíticas.



De formación clásica en su Italia natal, Modigliani fue uno de los muchos artistas jóvenes que convergieron en París a principios del siglo XX. Pero los logros vanguardistas de su corta carrera fueron eclipsados durante mucho tiempo por la historia de su vida bohemia. Apodado "Modi", un juego de palabras con "maudit", palabra francesa que significa "maldito", se vio envuelto en una serie de relaciones amorosas turbulentas, vivió en la pobreza, luchó contra el alcoholismo y el abuso de sustancias, y murió de tuberculosis con apenas 35 años.

Pero la caótica reputación de Modigliani oculta una obra estilísticamente contenida y de gran calidad. "Modigliani Up Close", una gran exposición que se inaugura este mes en la Fundación Barnes de Filadelfia, se propone deconstruir el mito y diseccionar los métodos de trabajo del artista. El fundador de la institución, Albert C. Barnes, fue uno de los primeros mecenas del artista, que coleccionó las primeras obras en 1922, año en que constituyó su fundación.

La muestra de más de 60 obras está organizada por historiadores del arte y conservadores que trabajan conjuntamente: la conservadora jefe del Barnes, Nancy Ireson, y la directora senior de conservación, Barbara Buckley, se unen a la conservadora consultora Simonetta Fraquelli y a la conservadora de pinturas de la Tate de Londres, Annette King.

El proyecto, en el que participan 28 instituciones y algunos prestamistas privados, se basa en un estudio más pequeño realizado originalmente entre 2017 y 2018 para la exposición de estudio de Modigliani de la Tate Modern, curada conjuntamente por Ireson y Fraquelli. También incorpora los hallazgos de un estudio de 2018-21 de todas las pinturas y esculturas del artista en las colecciones públicas francesas.

"Todavía hay mucho que aprender sobre Modigliani como artista", dijo Ireson, que encabezó la exposición después de trasladarse de la Tate al Barnes en 2018, en una entrevista con The Art Newspaper. No está claro qué pasó con el contenido de su estudio después de la muerte de Modigliani, y no dejó ningún escrito que describa su proceso creativo. "Hay muchas conjeturas y creación de mitos, pero en realidad, cuando empiezas a mirar las obras físicas en sí, desafían algunas de las narraciones".

publicidad

Un error común es que el estilo característico de Modigliani de figuras simplificadas y alargadas nunca cambió.

"Modigliani solo pintó cuatro paisajes", señaló King en una entrevista conjunta con Buckley. "Se especializó en retratos, pero en cierto modo es aún más fascinante ver cómo evoluciona como artista con este único tema".

Lo que hay debajo

La muestra abre con las obras que Modigliani creó tras su llegada a París, durante la cual utilizó a menudo lienzos viejos, pintando tanto sobre sus propias composiciones rechazadas como sobre el trabajo de otros. Un nuevo análisis de rayos X descubrió tres bocetos hasta ahora desconocidos debajo de la obra de doble cara de 1908 "Desnudo con sombrero/Maud Abrantès" en el Museo Hecht de la Universidad de Haifa. Los conservadores franceses también encontraron seis pinturas en "Antonia", realizada alrededor de 1915, lo que hizo surgir la teoría de que las limitaciones de los tiempos de guerra obligaron al empobrecido artista a reutilizar lienzos, en lugar de pintar sobre nuevos.

Pero esta nueva investigación sugiere que la indigencia de Modigliani no fue la única motivación. Modigliani ganó 500 francos por su primer encargo de un retrato, "Jean-Baptiste Alexandre con un crucifijo", de 1909, y sin embargo decidió componer la obra en un lienzo viejo. Para "La bella ama de casa/La Jolie ménagère", pintada seis años más tarde, trabajó en finas capas que fusionaban el tono de la piel de la modelo y la cesta de mimbre con los colores y texturas de las pinturas subyacentes. "Es un modo muy ingenioso de trabajo”, dijo Ireson.

Otras exposiciones profundizan en la técnica pictórica cuidadosa de Modigliani. "Se pensaba que su paleta de colores era bastante limitada", dijo Buckley. "Pero una vez que empiezas a mirar más de cerca, ves que utiliza el color con mucha habilidad". Exponía destellos del fondo del lienzo de color gris azulado para añadir profundidad a sus provocativos desnudos femeninos, "contrastando y complementando los tonos rosados y cálidos de la piel", añadió Buckley.

A veces utilizaba un trozo de tela o papel para suavizar la textura de la piel, añadió King. "Basándonos en la información de sus pinturas, no pensamos en él como un artista caótico, en absoluto".

En cuanto a las esculturas que dominaron la práctica de Modigliani entre 1911 y 1913, la ciencia parece apoyar al menos algunas de las historias sobre su estilo de vida bohemio.

El nuevo análisis de ocho cabezas de piedra tallada supuso "uno de los descubrimientos más hermosos", afirmó Ireson. Se encontraron acumulaciones de cera en la parte superior de varias cabezas, lo que concuerda con las anécdotas de que Modigliani quemaba velas sobre las esculturas en su estudio, creando la atmósfera de un templo antiguo. Las marcas de cepillado y albañilería también confirman que el artista recogía bloques de piedra de las obras de París.

Los conservadores esperan que este nuevo corpus de investigación técnica, acumulado durante años, sirva de "trampolín" para ampliar los estudios sobre Modigliani, dijo Buckley.

"Probablemente, en cierto modo, nuestro proyecto plantea más preguntas que respuestas, porque siempre hay que matizar los resultados", explicó Ireson. Sin embargo, en última instancia, el enfoque exhaustivo de la exposición revela una conclusión clara sobre el panorama general, dijo. "Muestra que Modigliani es un artista complejo".

"Modigliani Up Close" estará disponible en la Fundación Barnes de Filadelfia hasta el 29 de enero de 2023.