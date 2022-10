Xi Jinping ingresa al tercer mandato como el líder más poderoso de China en décadas y rodeado de leales

De Mao a Xi Jinping: la historia de los presidentes de China 4:01

(CNN) -- El líder de China, Xi Jinping, ingresó formalmente a su tercer mandato que rompe las normas y gobierna con un control férreo del poder, al revelar un nuevo equipo de liderazgo repleto de aliados leales.

El domingo, un día después de la clausura del Congreso quinquenal del Partido Comunista, Xi anunció a seis hombres (Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi) para que se unieran a él como miembros del Comité Permanente del Politburó, máximo órgano de gobierno de China.

El grupo, lleno de acérrimos leales a Xi, dejó en claro que Xi no solo rompió con los precedentes recientes para asumir un tercer mandato al frente del partido, sino que también concentró el poder en la parte superior del mismo en una medida que no se había visto en décadas.

Xi también reveló la alineación completa del Politburó de 24 miembros, que por primera vez en al menos 25 años no incluye mujeres, lo que subraya la escasez de representación femenina en los niveles más altos del partido.

Las cuatro caras nuevas en el Comité Permanente de siete miembros del Politburó son todos aliados y protegidos de Xi desde hace mucho tiempo: Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi. La nueva alineación despeja el camino para que gobierne por un tercer mandato con una mínima discordia interna y subraya que la afinidad por Xi supera todo lo demás en el panorama político actual de China.

Sin espacio para los moderados

La reorganización radical del Comité Permanente se produjo después de la partida de líderes clave del partido que no están en el círculo íntimo de Xi: el primer ministro Li Keqiang y Wang Yang, jefe del máximo órgano asesor de China. Ambos se han retirado del máximo órgano de gobierno a pesar de estar un año por debajo de la edad de jubilación no oficial del partido de 68 años y ser elegibles para cumplir otro mandato. Xi, a sus 69 años, está un año por encima de ese límite informal.

Ese cambio quedó claro el sábado al cierre del Congreso del Partido.

Los eventos del día fueron interrumpidos brevemente por una escena inesperada cuando el predecesor inmediato de Xi, Hu Jintao, que tiene 79 años y ha tenido una salud delicada en los últimos años, fue escoltado fuera del Gran Salón del Pueblo desde su asiento junto a Xi, por razones eso no quedaron claras de inmediato, aunque Hu parecía inicialmente reacio a irse.

También notable por su ausencia en la nueva alineación del Comité Permanente anunciada el domingo es Hu Chunhua, de 59 años, un viceprimer ministro visto como más dentro de la órbita de Li Keqiang y el anciano Hu.

Hu Chunhua había sido promocionado una vez como candidato a la máxima dirección, pero no fue ascendido del Politburó al Comité Permanente en el Congreso del Partido hace cinco años. Esta vez, Hu incluso abandonó el nuevo Politburó de 24 miembros, en una señal más de su futuro político sombrío y del poder inigualable de Xi.

También está ausente un claro sucesor de Xi. Las alineaciones del Comité Permanente antes de la era Xi han incluido a miembros más jóvenes como posibles sucesores. Pero dado que el miembro más joven ahora tiene 60 años, no hay un nombre destacado en la mezcla, una señal potencial de que Xi no planea renunciar en el corto plazo.

La eliminación de rivales y la elevación de aliados crea una situación "sin precedentes" para el organismo gobernante que impulsará la segunda economía más grande del mundo, según Chen Gang, investigador principal del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur.

“Esta nueva alineación no es producto de compartir el poder o regatear entre diferentes facciones, sino que básicamente es el resultado o la consecuencia de la autoridad de Xi”, dijo Chen.

“Hemos entrado en una nueva era, ya que Xi ahora controla casi todos los aspectos relacionados con la formulación de políticas y la toma de decisiones”, dijo. “Observamos una especie de burocracia centralizada en China, que definitivamente tendrá un impacto en la trayectoria económica y de política exterior de China en el futuro”.

Expansión del control

Si bien la alineación revelada el domingo es el nivel más alto del Partido Comunista, los seleccionados luego ocuparán los principales puestos gubernamentales, ya que los nombramientos se realizarán en los próximos meses antes de una reunión clave de la legislatura oficial del país en marzo.

La nueva alineación significa que Xi también obtendrá un mayor control sobre todos los aspectos del Estado chino, incluida la economía, que tradicionalmente es dominio del primer ministro, quien encabeza su Consejo de Estado.

Ahora se espera que ese puesto quede en manos del jefe del partido de Shanghái, Li Qiang, un leal a Xi desde hace mucho tiempo que ha sido designado para el puesto número dos en el partido, a pesar de las protestas de dos meses que siguieron a un caótico confinamiento por el covid-19 en Shanghái a principios de este año.

El nombramiento de Li es uno de varios elementos "que rompen las normas" de la reorganización del liderazgo de este año, según Victor Shih, experto en política china de élite de la Universidad de California en San Diego, quien señaló que el nombramiento de Li colocará a un líder sin ninguna experiencia en el Consejo de Estado, algo que no se había visto en décadas.

“La economía china y el propio Consejo de Estado son mucho más complejos hoy en día en comparación con la década de 1980. No tener esa experiencia hará que, al menos inicialmente, el trabajo de administrar la maquinaria estatal de China sea mucho más desafiante”, dijo Shih, autor de “Coalitions of the Weak”, un libro sobre la política de élite en China en las últimas décadas.

Mientras tanto, la concentración de poder “introduce una cierta dinámica poco saludable en la formulación de políticas en el sentido de que las personas cercanas a él son aquellas que, a lo largo de los años, han perfeccionado las habilidades de estar siempre de acuerdo y apoyar la opinión de Xi Jinping”, dijo.

Otros miembros nuevos incluyen a Cai, de 66 años, jefe del partido de Beijing y uno de los confidentes de mayor confianza de Xi; Li Xi, de 66 años, actual jefe del partido de la provincia de Guangdong, el motor económico del sur de China, y aliado de confianza de Xi, quien se espera que supervise la organización anticorrupción; y Ding, de 60 años, jefe de gabinete y asistente cercano de Xi.

Tercer mandato

La nueva dinámica de poder también presagia un triunfo para la agenda de Xi sobre cómo impulsar a China hacia adelante en los años venideros.

“La historia principal es obvia: Xi Jinping y su grupo consolidan su poder, la pregunta es con qué fin”, dijo David Goodman, director del Centro de Estudios de China de la Universidad de Sydney.

Señaló las probables discusiones entre los líderes en los últimos años sobre cómo promover el desarrollo económico, incluida la medida en que China tiene un sector estatal y privado y el debate sobre las necesidades económicas inmediatas frente a la "prosperidad común", una visión para reducir la brecha de riqueza de China.

“Lo que saco de esta conferencia es el (énfasis en) la prosperidad común, que ahora está consagrada en la constitución del partido”, dijo Goodman.

Además de la partida de Li y Wang, que están asociados con la muy disminuida facción de la Liga de la Juventud Comunista respaldada por Hu Jintao, otros que han sido conocidos por una postura más favorable al mercado, como los funcionarios financieros Liu He, Yi Gang y Guo Shuqing, tampoco serán parte de la élite del partido, el Comité Central de 205 miembros. Wang Yi, de 69 años y miembro del Comité Central, también indica apoyo a la postura agresiva de política exterior de China.

Pero a pesar del control sin precedentes de Xi en el poder, no necesariamente tendrá un camino fácil por delante, dados los desafíos económicos internos y las tensas relaciones internacionales, temas a los que Xi aludió en un discurso de apertura ante el Congreso del Partido el domingo pasado.

“El mundo de hoy enfrenta desafíos sin precedentes”, dijo Xi a los periodistas el domingo, luego de presentar a su nuevo equipo de liderazgo.

“En el camino por delante, sin importar los fuertes vientos, las aguas agitadas o incluso las tormentas peligrosas, la gente siempre será nuestro apoyo más sólido y nuestra mayor confianza”, afirmó.

Un Comité Permanente repleto de leales puede hacer que el organismo superior sea "un equipo de todos los hombres de Xi", pero "no significa necesariamente que Xi se convertirá en un líder supremo omnipotente y puede hacer cualquier cosa", dijo Yang Zhang, profesor asistente en la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana.

“Su poder se verá contenido por su capacidad limitada y la disminución de su energía a medida que envejece”, dijo.

Mientras tanto, los propios asociados de Xi se dividirán en diferentes bloques y competirán por el poder, mientras que el control total de Xi también significa que su equipo será completamente responsable de cualquier error de política y podría provocar un mayor rechazo internacional de los países occidentales liderados por Estados Unidos, según Zhang.

“Todos estos escenarios harán que su tercer mandato, y posiblemente el cuarto, no sea tan fácil como se esperaba”, señaló.