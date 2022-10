Los fans de "Doctor Who" se llevaron tremenda sorpresa con la regeneración del Doctor

Jodie Whittaker ha dejado de ser la Doctora. Crédito: Sophie Mutevelian/BBC/IMDB

Nota del editor: este artículo revela detalles importantes sobre el final de temporada de la serie "Doctor Who".

(CNN) -- Los fans de "Doctor Who" están nadando en nostalgia después de que David Tennant retomara su papel como el Señor del Tiempo en la dramática conclusión del especial del centenario de la serie de BBC.



El episodio de 90 minutos de la serie de ciencia ficción de larga duración, titulado "The Power of the Doctor", terminó con el personaje de Jodie Whittaker regenerándose inesperadamente en Tennant en su última aparición como el 13º Doctor.

"Conozco estos dientes", dijo Tennant, en referencia a las primeras palabras del décimo Doctor: "Dientes nuevos... eso es raro", en 2005.

El inesperado giro de la trama se produjo después de meses de especulaciones sobre cómo se manejaría la salida de Whittaker antes de que Ncuti Gatwa la sustituyera como protagonista, y los espectadores encantados acudieron a las redes sociales para expresar su emoción.

"Dios, David Tennant de vuelta como el doctor, la mejor regeneración de la historia", escribió una persona en Twitter.

Otro dijo: "Mi yo de 9 años, que lloró durante una semana después de que David Tennant se regeneró, está haciendo una j****a fiesta ahora mismo".

Un tercero escribió: "Ver a David Tennant de vuelta en la pantalla como el doctor ha curado ligeramente a mi niño interior".

Tennant dijo a BBC News: "Qué cosa más bonita, más bonita, volver a ver algo que fue una época tan maravillosa, feliz y significativa en mi vida".

Tras la transmisión del programa, la BBC publicó un teaser de los episodios del 60º aniversario que se estrenarán el próximo año, en los que aparece el actor escocés, que interpretó al Doctor entre 2005 y 2010, como la 14ª encarnación. El clip también confirmó que Catherine Tate retomará su papel como su antigua compañera, Donna Noble, en tres episodios especiales que se emitirán en noviembre del próximo año.

Ncuti Gatwa tomará entonces el control de la TARDIS como el 15º Doctor, y su primer episodio se emitirá durante el periodo festivo de 2023, según la BBC.

"Si pensabas que la aparición de David Tennant era un shock, tenemos muchas más sorpresas en camino", dijo el director de la serie, Russell T. Davies, en un comunicado. ¡"El camino hacia el Decimoquinto Doctor de Ncuti está cargado de misterio, horror, robots, marionetas, peligro y diversión! ¿Y cómo está conectado con el regreso de la maravillosa Donna Noble? ¿Cómo, qué, por qué? Te damos un año para especular, ¡y luego se desata el infierno!"

Whittaker, que hizo historia en 2017 cuando sucedió a Peter Capaldi para convertirse en la primera mujer en interpretar al Doctor, anunció su salida en julio del año pasado.

Al comentar su decisión de abandonar, Whittaker dijo que su tiempo en la serie fue "el mejor trabajo que he tenido".