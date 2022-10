Entre lágrimas, un conductor acusado de embestir un desfile navideño en Waukesha ofreció sus argumentos finales

Nuevo video muestra a camioneta en Waukesha derribar barreras del desfile 1:13

(CNN) — Darrell Brooks le dijo al jurado este martes durante los argumentos finales que él no embistió intencionalmente con una camioneta un desfile de Navidad en Waukesha, Wisconsin, el año pasado, que dejó seis muertos y decenas de heridos.

Brooks se ha estado representando a sí mismo durante este juicio de aproximadamente tres semanas. Con lágrimas en los ojos, pidió al jurado durante su alegato final de 50 minutos que consideraran si el automóvil podría haber fallado durante el incidente de noviembre pasado y los efectos que el juicio — junto con la prensa negativa — ha tenido en su familia.

"¿Qué pasa si el vehículo no pudo detenerse debido a un mal funcionamiento? ¿Qué pasa si el conductor del vehículo no pudo detener el vehículo? Por ese hecho, ¿qué pasa si el conductor pudo haber entrado en pánico? ¿Eso hace que el conductor se enfurezca y tenga la intención de matar gente?", preguntó Brooks, alegando que había un llamado a revisión del vehículo que condujo ese día. La jueza del condado de Waukesha, Jennifer Dorow, eliminó esos comentarios del registro.

"Nunca he oído hablar de alguien que pretenda lastimar intencionalmente a alguien mientras intenta tocar la bocina al mismo tiempo que intenta alertar a las personas de su presencia", dijo Brooks.

El acusado continuó alegando repetidamente que se habían dicho "conceptos erróneos" y "mentiras" sobre él durante el juicio. Después de decir que su conciencia está clara y que había hecho las paces con Dios, Brooks pasó gran parte de los últimos 10 minutos de sus comentarios finales diciéndole repetidamente al jurado que estuviera en paz con su veredicto y que no se arrepintiera.

publicidad

"Decidas lo que decidas, asegúrate de que puedas vivir con ello. Esa es la magnitud del poder que tienes", dijo Brooks. "Estar en paz con lo que decidas".

La fiscal de distrito del condado de Waukesha, Susan Opper, refutó las afirmaciones de Brooks y dijo que quiere que los miembros del jurado se preocupen por su familia cuando otras familias en esta tragedia nunca podrán volver a ver a sus seres queridos.

“Hay 68 víctimas en este caso, amigos. Eso no es un accidente”, dijo Opper.

A pesar de las afirmaciones de Brooks de que él no golpeó intencionalmente a las personas con una camioneta, Opper le dijo repetidamente al jurado que hay evidencia abrumadora que muestra que Brooks estaba completamente consciente de sus acciones cuando condujo su camioneta a través de una multitud de cientos de personas.

"Alcanzó velocidades de aproximadamente 30 mph (48 km/h). Eso es intencional. Se estrelló contra 68 personas diferentes, 68. ¿Cómo puedes chocar contra uno y seguir adelante? ¿Cómo puedes golpear a dos y seguir adelante?" preguntó Opper.

Opper también les dijo a los jurados que no se distrajeran en sus deliberaciones por la conducta de Brooks durante el juicio.

"No debe, no, considerar nada sobre Darrell Brooks que no sea su conducta en el centro de Waukesha la noche del 21 de noviembre de 2021", dijo Opper al jurado. "Nada que haya hecho antes de eso, nada que haya hecho desde entonces. Cuando regrese a la sala de deliberaciones, obedezca al juez Dorow. Limite sus comentarios a su conducta el 21 de noviembre".

Tragedia en Waukesha: camioneta arrolla a multitud en desfile de Navidad 0:49

Los miembros del jurado ahora deliberarán si condenan a Brooks quien se declaró inocente de más de 70 cargos, incluidos seis cargos de homicidio intencional en primer grado. Anteriormente se declaró inocente por locura, pero sus defensores públicos retiraron la declaración de locura en septiembre. Posteriormente, los abogados presentaron una moción para retirarse del caso y el juez decidió permitir que Brooks se representara a sí mismo en el juicio.

La decisión inusual de Brooks de representarse a sí mismo en la corte y sus persistentes interrupciones junto con su comportamiento extravagante han causado interrupciones constantes a lo largo del juicio. Habló sobre los fiscales y el juez, hizo preguntas vagas, desafió la jurisdicción de la corte y declaró que "Darrell Brooks" no es su nombre.

La jueza Dorow ha sacado repetidamente a Brooks de la corte por sus arrebatos y lo ha colocado en una sala cercana, donde puede comunicarse a través de un monitor y un micrófono que por lo general está silenciado.

Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.