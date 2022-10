El atacante de la escuela de St. Louis tenía un rifle AR-15, 600 rondas de munición y una nota que decía "No tengo amigos. No tengo familia", según la policía

Al menos 2 muertos y 8 heridos tras un tiroteo escolar en Saint Louis 2:48

(CNN) -- El hombre armado de 19 años que mató a dos personas e hirió a varias más en su antiguo instituto dejó una nota en la que decía que sus problemas lo dirigieron hacia "la tormenta perfecta para un tirador de masas", dijo la policía de St. Louis.



Orlando Harris se graduó el año pasado del Central Visual and Performing Arts High School y regresó este lunes con un rifle estilo AR-15, más de 600 cartuchos y más de una docena de cargadores de alta capacidad, dijo el comisario de la policía de Saint Louis, Michael Sack.

Harris murió en un hospital tras un tiroteo con los agentes.

Los investigadores encontraron una nota escrita a mano en el auto que Harris condujo hasta la escuela. Sack detalló algunos de los pasajes:

"No tengo amigos. No tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido una vida social. He sido un solitario aislado toda mi vida", decía la nota, según Sack. "Esta era la tormenta perfecta para un tirador de masas".

Dado el amplio arsenal del atacante, la tragedia podría haber sido "mucho peor", dijo el jefe de policía.

Las autoridades atribuyeron a las puertas cerradas con llave y a la rápida respuesta de las fuerzas del orden, incluso de agentes fuera de servicio, el haber evitado más muertes en la escuela.

Pero el atacante no entró por un puesto de control en el que había guardias de seguridad, dijo DeAndre Davis, director de seguridad de las escuelas públicas de Saint Louis.

Davis también dijo que los guardias de seguridad que están en las escuelas del distrito no están armados, pero los agentes que responden a las llamadas en las escuelas sí lo están.

"Para algunas personas eso causaría algún tipo de revuelo", dijo Davis este martes. "Para nosotros, pensamos que es mejor para nuestros agentes, para la normalidad de la escuela para los niños, no tener agentes armados en la escuela".

Una maestra heroína y una adolescente bailarina a punto de cumplir 16

La profesora Jean Kuczka y Alexandria Bell, de 15 años, perdieron la vida en el tiroteo.

Una de las colegas de Kuczka, Kristie Faulstich, dijo que la maestra asesinada murió protegiendo a sus estudiantes.

Durante las prisas por evacuar a los alumnos de la escuela, "una estudiante me miró y dijo: 'le dispararon a la señora Kuczka'. Y luego dijo que la Sra. Kuczka se había interpuesto entre el atacante y los estudiantes", dijo Faulstich.

Alexandria, de 15 años, estaba deseando viajar a Los Ángeles para celebrar su cumpleaños 16, dijo su padre Andre Bell a KSDK, afiliada de CNN.

"Es una pesadilla", dijo. "Estoy muy disgustado. Necesito que alguien, la policía, la gente de la comunidad, quien sea, haga que esto tenga sentido".

El padre de Bell se une a la creciente lista de padres que se enfrentan a la realidad de que su hijo sea asesinado en la escuela.

En todo el país se han producido al menos 67 tiroteos en centros escolares en lo que va de año.

Mientras se desarrollaba el tiroteo en St. Louis, una fiscal de Michigan que acaba de escuchar la declaración de culpabilidad de un adolescente que mató a cuatro estudiantes el pasado otoño dijo que ya no se escandalizaba al oír hablar de otro tiroteo en una escuela.

"El hecho de que haya otro tiroteo en una escuela no me sorprende, lo cual es horroroso", dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald.

"Tenemos que mantener al público e informar al público ... sobre cómo podemos prevenir la violencia armada. Es prevenible, y nunca deberíamos permitir que sea algo con lo que tengamos que vivir".

¿Cómo entró ese hombre en la escuela?

Bell, el padre de la adolescente que perdió la vida, dijo que está luchando por obtener respuestas sobre lo que sucedió.

"Realmente quiero saber: ¿Cómo entró ese hombre en la escuela?", dijo a KSDK.

Las autoridades han dicho que las puertas estaban cerradas. Pero el comisario de policía de Saint Louis declinó detallar cómo entró el atacante.

"No quiero facilitarle esto a nadie más", dijo Sack.

El atacante no ocultó su arma al entrar en la escuela, dijo Sack.

"Cuando entró, estaba fuera (...) no había ningún misterio sobre lo que iba a pasar", dijo el comisario. "La tenía fuera y entró de forma agresiva y violenta".

"Miles Davis está en el edificio"

Faulstich dijo que el director de la escuela anunció por el intercomunicador la frase clave "Miles Davis está en el edificio" para hacer saber al profesorado que había un hombre armado en el edificio.

"Al instante, pero con calma, fui a cerrar mi puerta y a apagar las luces", dijo la profesora. "Luego le dije a mis alumnos que se pusieran en el rincón".

Un minuto después de cerrar la puerta de su aula en el segundo piso, dijo Faulstich, alguien comenzó a "empujar violentamente el picaporte, tratando de entrar".

"Felicito absolutamente a mis alumnos por su respuesta", dijo Faulstich. "Incluso en los momentos en los que estaban oyendo los disparos alrededor se mantuvieron en silencio y sé que lo hicieron para mantenerse a salvo".

Adrianne Bolden, estudiante de primer año, le dijo a KSDK que los estudiantes pensaron que la escuela estaba realizando un simulacro, hasta que escucharon las sirenas y notaron que sus maestros estaban asustados.

“La maestra se arrastró y pidió que la ayudemos a mover los armarios contra la puerta para que no pudiera entrar”, dijo Bolden. “Y comenzamos a escuchar vidrios rompiéndose y disparos afuera”.

El estudiante de segundo año Brian Collins, de 15 años, sufrió heridas de bala en las manos y la mandíbula. Escapó saltando desde la ventana de un salón de clases a una cornisa, dijo su madre, VonDina Washington.

“Me dijo que escucharon un aviso sobre un tirador activo por el intercomunicador, por lo que todos en la clase se escondieron”, dijo Washington. Según su hijo, el atacante entró en el salón de clases y disparó varios tiros antes de irse.

Cuando salió del aula ubicada en el tercer piso, Washington dijo que otro estudiante abrió una ventana del aula y algunos de quienes estaban allí saltaron.

Brian tiene un entumecimiento en las manos y problemas para mover algunos de los dedos de la mano derecha.

“Es muy bueno dibujando”, dijo Washington. “Fue a CVPA para artes visuales, y esperamos que pueda volver a dibujar”.

El profesor de matemáticas David Williams le dijo a CNN que todos entraron en “modo de instrucción”: apagaron las luces, cerraron las puertas y se acurrucaron en las esquinas para no ser vistos.

Dijo que escuchó a alguien que intentaba abrir la puerta y gritaba: “Todos van a morir”.

Poco tiempo después, una bala atravesó una de las ventanas de su salón de clases, dijo Williams. El salón de clases está ubicado en el tercer piso, donde Sack dijo que la policía se enfrentó al atacante.

Los agentes llegaron unos 4 minutos después de que comenzara el tiroteo

El personal de seguridad estaba en la escuela cuando llegó el atacante, dijo el director de comunicaciones de las Escuelas Públicas de St. Louis, George Sells.

“Tuvimos a siete miembros del personal de seguridad trabajando en el edificio que hicieron un trabajo maravilloso para que la alarma sonara rápidamente”, dijo Sells.

El comisionado dijo que el hecho de que las puertas de la escuela estaban cerradas probablemente retrasó al atacante.

“La escuela estaba cerrada y las puertas estaban cerradas”, dijo Sack a KMOV, afiliada de CNN. “El personal de seguridad hizo un trabajo sobresaliente al identificar los intentos del sospechoso por ingresar e inmediatamente notificar a otros miembros del personal y asegurar que nos contactaran”.

Después de una controversia generalizada sobre la respuesta tardía por parte del personal de seguridad de las escuelas en Uvalde, Texas, y Parkland, Florida, Sack dijo que los agentes que respondieron en St. Louis no perdieron el tiempo para entrar a la escuela y detener al atacante.

“No hubo discusión”, dijo Sack. "No hubo, 'Oye, ¿a dónde vas?'. Simplemente entraron".

La llamada sobre un atacante activo en la escuela secundaria llegó alrededor de las 9:11 a.m., según un cronograma proporcionado por el comisionado. La policía llegó a la escena e hizo la entrada cuatro minutos después.

Los agentes encontraron al atacante y comenzaron a disparar para detenernlo a las 9:23 a.m. Dos minutos después informaron que el sospechoso había sido abatido.

Consultado sobre los ocho minutos entre la llegada de los agentes y el contacto con el atacante, Sack dijo que "ocho minutos no es mucho tiempo" y que los agentes tuvieron que maniobrar a través de una escuela grande con pocas entradas y multitudes de estudiantes y personal que estaban en medio de la evacuación.

La policía encontró al sospechoso “no solo escuchando los disparos, sino hablando con los niños y los maestros mientras se iban”, dijo Sack.

A medida que llegaban llamadas telefónicas de personas escondidas en diferentes lugares, los agentes se desplegaron mientras escotaban a estudiantes y personal a evacuar.

Agentes policiales que se encontraban en una iglesia al final de la calle en el funeral de un compañero también respondieron al tiroteo, dijo el comisionado.

Un equipo SWAT que estaba reunido por un entrenamiento también llegó rápidamente a la escuela para realizar un barrido secundario del edificio, dijo Sack.

Algunos agentes estaban “fuera de servicio; algunos estaban en camisetas, pero tenían sus chalecos (anti balas) puestos”, dijo el comisionado. "Hicieron un excelente trabajo."