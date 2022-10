La NASA anuncia equipo de científicos que estudiarán los misteriosos avistamientos de ovnis

El misterio de los OVNIS será estudiado por equipo científico 1:06

(CNN) -- La NASA seleccionó un equipo de 16 científicos y expertos que profundizarán en los misterios que rodean los fenómenos aéreos no identificados, más conocidos popularmente como objetos voladores no identificados u ovnis. El estudio independiente comenzó el lunes.

El grupo contempla expertos en numerosas disciplinas, que incluyen astrobiología, ciencia de datos, oceanografía, genética, política y ciencia planetaria, así como al astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, expiloto de combate y piloto de pruebas y capitán retirado de la Marina de EE.UU.

La agencia espacial, que anunció por primera vez que formaría el grupo en junio, reveló previamente que el equipo estaría dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York.

El nuevo grupo no buscará necesariamente determinar exactamente qué son los fenómenos aéreos no identificados, que se han visto moverse a través del espacio aéreo militar restringido durante las últimas décadas. Más bien, el equipo buscará analizar exactamente cómo es mejor para la NASA abordar un estudio más profundo del fenómeno.

La agencia espacial ya ha señalado que el número limitado de observaciones de fenómenos aéreos no identificados ha dificultado sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos.

“Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo tanto, el enfoque del estudio es informar a la NASA qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados”, según un comunicado de prensa de la NASA.

Ha habido varios estudios de fenómenos aéreos no identificados realizados por varios brazos del gobierno de EE.UU., incluido un informe del Pentágono que se desclasificó en junio de 2021, aunque ninguno ha dado al público una respuesta clara sobre qué podrían ser los fenómenos aéreos no identificados. Los funcionarios de la NASA han estado pensando en cómo estudiar los fenómenos aéreos no identificados de manera formal durante mucho tiempo, pero querían asegurarse de abordarlo de la manera correcta, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en junio.

Este estudio, que se espera que dure alrededor de nueve meses, también será completamente desclasificado y de dominio público.

“Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera es el corazón de lo que somos en la NASA”, dijo Zurbuchen en un comunicado el viernes. “Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable”.

Específicamente, el equipo buscará datos sobre “eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica”, dijo la agencia.

Los fenómenos aéreos no identificados son de interés, dijo la NASA, desde una perspectiva de seguridad y protección. No hubo evidencia de que los fenómenos aéreos no identificados sean de origen extraterrestre, enfatizó la NASA durante el anuncio inicial en junio.

La búsqueda de vida

Durante mucho tiempo, la agencia espacial ha tenido la tarea de encontrar vida en otros lugares, razón por la cual los programas de astrobiología son parte de su enfoque. El rover Mars Perseverance actualmente está buscando signos de vida antigua que pudo haber existido alguna vez en el planeta rojo, mientras que se están desarrollando futuras misiones para buscar signos de vida en los mundos oceánicos de nuestro sistema solar.

La agencia abordará el estudio de los fenómenos aéreos no identificados como lo haría con cualquier otro estudio científico, tomando un campo pobre en datos y haciéndolo digno de investigación y análisis científicos.

“Muchas veces algo que parecía casi mágico resultó ser un nuevo efecto científico”, dijo Zurbuchen en junio.

Dados los problemas de seguridad aérea y seguridad nacional que se han planteado con los fenómenos aéreos no identificados, los científicos quieren ver las observaciones y establecer si son naturales o necesitan una explicación diferente.

Hablar de los fenómenos aéreos no identificados en un entorno científico tradicional puede ser menospreciado o considerado como algo no relacionado con la ciencia, pero Zurbuchen ha dicho que “se opone con vehemencia a eso”.

“Realmente creo que la calidad de la ciencia no solo se mide por los resultados que la respaldan, sino también por las preguntas que estamos dispuestos a abordar con la ciencia”, dijo a principios de este año.

Al igual que otros paneles estándar de revisión de subvenciones de la NASA, el presupuesto estimado para este proyecto oscila entre decenas de miles de dólares y no más de US$ 100.000, dijo Daniel Evans, administrador adjunto para investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Desde el principio, es difícil anticipar lo que revelará el estudio. “Deberíamos estar abiertos a la idea de que estamos viendo varios fenómenos diferentes”, dijo Spergel a principios de este año.

“Creo que debemos abordar todas estas preguntas con un sentido de humildad”, dijo Spergel. “He pasado la mayor parte de mi carrera como cosmólogo. Puedo decirte que no sabemos qué constituye el 95% del universo. Así que hay cosas que no entendemos. Espero que este estudio nos ayude a comprender mejor estos fenómenos. Pero al final del día, podemos concluir que todavía no entendemos muchos aspectos de ellos y tal vez tengamos una hoja de ruta sobre cómo progresar”.

Ross Levitt contribuyó a este informe.