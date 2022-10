Seis cosas que podemos aprender de Taylor Swift

Consejos de la doctora Taylor Swift a los graduados de 2022 2:04

(CNN) –– Con una composición prolífica de canciones y etapas marcadas, la música de Taylor Swift le ha dado al mundo una mirada íntima sobre el crecimiento de una mujer joven.

Sus letras, discursos, videos e incluso su documental de 2020, "Miss Americana", han narrado la historia de una joven que intenta descubrir su lugar en el mundo a través de la aprobación y los aplausos, hasta convertirse en una mujer con una fuente más sostenible de felicidad.

Y ahora, con el lanzamiento de su más reciente álbum "Midnights", los fanáticos de Taylor Swift están invitados a observar las luchas y lecciones que la artista indaga en esta nueva etapa de su vida.

Yo tenía 12 años cuando comencé a escuchar la música de Swift. Lloré porque Drew nunca vio más allá de la sonrisa falsa de ella en los pasillos de la secundaria. Revoloteé entre las ensoñaciones del amor joven. Procesé con ella el desamor de las relaciones pasadas, tratando de encontrar dónde pudimos o no tener la culpa. Luché con la realidad y la ficción detrás de las reputaciones.

Durante los 16 años que Swift ha estado bajo los reflectores, he sido una de las jóvenes que sintió que ella ––a través de sus tropiezos y victorias–– me estaba cantando directamente. En todo este tiempo, estas son las 6 cosas que he aprendido de Taylor Swift sobre vivir mejor.

(Una nota para los demás seguidores, mis compañeros Swifties: sé que he dejado algunas cosas por fuera. No me culpen, tenía un límite de palabras que impuso el editor).

Reconcíliate con tus inseguridades

Tomemos como ejemplo el video de la canción "Anti-hero", de su más reciente álbum "Midnights", aunque esta no es la primera vez que Taylor Swift comparte sus inseguridades y defectos.

"Soy yo. Hola. Soy el problema, soy yo”, canta la artista en una escena donde se encuentran dos versiones de ella, que pueden entenderse como sus facetas pública y privada.

Entonces, disfrutan tomando alcohol hasta que se sienten mal, huyen de los fantasmas de personas con las que no volvieron a hablar y rompen guitarras mientras bailan. Incluso conocen a una tercera versión (gigante) que destaca sus inseguridades sobre ser lo que ella llama "un monstruo en la colina demasiado grande para pasar el rato".

El juego y el caos terminan cuando las tres versiones de Taylor se reúnen para compartir una botella de vino y reflexionar mientras el sol cae.

Hay paz cuando sus diferentes personalidades se unen, y las cosas que pueden no gustarle de una se complementan con las demás. Soy rápida para darme cuenta de las partes de mí misma que no me gustan, pero esa escena captó perfectamente el objetivo por el que lucho: aceptar las múltiples facetas que tengo.

Priorizar una relación positiva con tu cuerpo

"Siempre hay algún estándar de belleza que no estás cumpliendo", dijo Swift en su documental “Miss Americana”. "Si eres lo suficientemente delgada, entonces no tienes ese cu** que todos quieren. Pero si pesas lo suficiente para tener un trasero, entonces tu estómago no es lo suficientemente plano", añadió.

Al señalar esa hipocresía, Swift describe la evolución en la relación con su cuerpo y los antecedentes de trastornos alimenticios que tuvo. En medio de un aluvión de fotos y comentarios sobre su cuerpo en tabloides y en redes sociales, la artista habló de un período en el que hizo mucho ejercicio y poco a poco se mataba de hambre para alcanzar un estándar ideal.

Canciones de Taylor Swift hacen parte de una clase en Universidad de Texas 0:52

El video de "Anti-hero" también toca este tema cuando Swift mira hacia una báscula sin números, que solo tiene la palabra "fat" ("gorda"). La imagen desató conversaciones entre el público: algunos la consideraron gordofóbica, mientras que otros la vieron como una expresión de los pensamientos intrusivos que generan los antecedentes de trastornos alimentarios.

"He aprendido con los años que no me hace bien ver fotos mías todos los días", dijo Swift. "Ahora me he dado cuenta de que si comes, tienes energía y te vuelves más fuerte, puedes hacer todos estos espectáculos y no sentirlos", añadió.

"Estoy mucho más feliz con quien soy", expresó Swift en el documental. "Es simplemente algo que hace mi vida mejor: el hecho de que soy talla 6 en lugar de talla 00".

Recupera tu poder

Cuando el hombre al que Taylor Swift acusó de agredirla en 2013 la demandó en 2015, ella lo contrademandó por un dólar (y ganó). Cuando tuvo un problema por la manera en que los servicios de transmisión les pagaban a los artistas, simplemente sacó su música de ahí. Cuando estuvo envuelta en una disputa sobre la propiedad intelectual de sus canciones, transformó la necesidad de regrabar su trabajo en una serie de eventos muy esperados. Cuando "Taylor Swift está cancelada" fue tendencia en Twitter, ella convirtió la experiencia en un álbum.

Swift tiene experiencia en demostrar cómo se construye un palacio sobre los escombros de un golpe devastador. Sí, es una celebridad muy poderosa con muchos más recursos que una persona promedio, pero yo me he sentido empoderada al verla defenderse a sí misma y, con frecuencia, también a otras personas que enfrentan situaciones similares con menos privilegios.

Incluso con el tiempo que se tomó para alejarse del ojo público durante los últimos años y proteger su privacidad con su novio Joe Alwyn, Taylor Swift demuestra que está bien encontrar maneras de protegerse y, cuando sea posible, dar un golpe de defensa.

Pon tus valores por encima de lo que digan de ti

Participar en la conversación política es una elección que Swift ha calificado de difícil.

Durante mucho tiempo guardó silencio sobre sus posturas, en una actitud aparentemente neutral que recibió muchos elogios de figuras públicas. En su documental dijo que con este silencio pretendía que la vieran como una “niña buena”.

Pero en su música de ahora se pregunta si ha sido demasiado buena. Aunque ha recibido críticas con respecto a que su activismo llega demasiado tarde, hemos tenido una Taylor Swift más empoderada durante los últimos años: una que respalda a los candidatos, promueve las organizaciones LGBTQ y utiliza su plataforma para aumentar la participación electoral.

La vimos entre lágrimas durante su documental cuando le informa a su equipo que va a hablar de sus posturas por primera vez. Está claro que su confianza en este aspecto ha crecido desde entonces: la Swift que ahora observamos respondiendo a la reacción violenta de sus mensajes políticos es una más completa y cómoda.

Sigue tu propio camino

Las canciones más desgarradoras de Taylor Swift aluden a sentirse una extraña, a no saber con quién hablará en la escuela y a no estar a la altura de los arquetipos de cuentos de hadas convencionales.

Mientras tanto, la Taylor más feliz evita el "debería". Su "y vivieron felices para siempre" es suyo y solo suyo: mientras el público espera ansiosamente el matrimonio entre Swift y Alwyn, ella celebra lo que describe como un amor comprometido pero privado en la nueva canción "Lavender Haze".

“Últimamente, me he centrado menos en hacer lo que dicen que no puedo y más en hacer lo que me dé la gana", dijo en su discurso de aceptación del premio Mujer de la Década de Billboard en 2019.

Añade un poco de ligereza

También me recuerdo a menudo reírme un poco de mí misma, como lo hace una de las artistas más grandes del mundo al caricaturizarse persiguiendo a los hombres o al dedicar un video musical completo a su incapacidad para bailar. Aprendí de Swift a no tomarme la vida demasiado en serio y a ser la primera en reírme de mis errores.

Puede ser peligroso adorar a las celebridades como infalibles y limitadas a la dimensión que vemos en la esfera pública. Pero creo que podemos aprender de ella sin retratarla como perfecta. Muchas jóvenes que crecieron junto a Taylor Swift han aprendido mucho mientras ella comparte su crecimiento con nosotros.