WhatsApp sufre un gran apagón

(CNN) -- WhatsApp sufrió una grave interrupción el martes, lo que impidió que los usuarios de todo el mundo enviaran o recibieran mensajes en la plataforma.

La aplicación de mensajería más popular del mundo comenzó a tener problemas alrededor de las 3 a.m. ET. A partir de las 4:50 a.m., el servicio volvió para algunos usuarios, pero parecía permanecer irregular en otros lugares.

Hubo cerca de 70.000 informes de interrupciones en la plataforma, según datos de Down Detector, que rastrea las interrupciones del servicio en todo el mundo.

La causa de la interrupción no quedó clara de inmediato. WhatsApp es propiedad de Meta, el gigante tecnológico mundial anteriormente conocido como Facebook (FB).

En un comunicado, un portavoz de la compañía le dijo a CNN Business que había reanudado el servicio.

“Sabemos que la gente tuvo problemas para enviar mensajes en WhatsApp hoy”, dijo el representante. "Hemos solucionado el problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente".

En una publicación en Twitter, Down Detector dijo que los informes de los usuarios indicaban que WhatsApp había estado “teniendo problemas” desde las 3:17 a.m. ET.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más importante del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios. Hasta el 31% de la población mundial la usa, según un análisis de 2022 realizado por la plataforma de inteligencia digital Similarweb.

Muchos usuarios en India, el mercado más grande de WhatsApp, publicaron en otras redes sociales que habían tenido problemas para comunicarse a través de la aplicación. El país tiene 400 millones de usuarios de WhatsApp.

— Manveena Suri y Swati Gupta de CNN contribuyeron a este informe.