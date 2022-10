La tendencia de dormir con la boca sellada con cinta popularizada en TikTok puede ser peligrosa

Peligrosa idea en TikTok sobre dormir tapándose la boca 0:39

(CNN) -- La plataforma de redes sociales TikTok ha contribuido a difundir otra idea potencialmente peligrosa: cerrar los labios con cinta adhesiva para impedir que respires por la boca durante la noche.



"Si se padece apnea obstructiva del sueño, sí, esto puede ser muy peligroso", afirma el Dr. Raj Dasgupta, especialista del sueño y profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

La apnea obstructiva del sueño, que consiste en el colapso total o parcial de las vías respiratorias, es uno de los trastornos del sueño más comunes y peligrosos: se cree que más de mil millones de personas de entre 30 y 69 años padecen esta enfermedad, según un estudio de 2019 publicado en la revista académica Lancet Respiratory Medicine.

Millones más están sin diagnosticar, dicen los expertos.

"Hay pruebas limitadas sobre los beneficios de sellar la boca con cinta y yo tendría mucho cuidado, e incluso hablaría con un proveedor de atención médica antes de intentarlo", añadió Dasgupta.

Sin embargo, ninguno de los videos de TikTok que vio CNN mencionaba que la práctica pudiera ser perjudicial de alguna manera.

Una mujer joven alega los beneficios del sueño reparador como razón para sellar sus labios cada noche.

"Me tapo la boca con cinta adhesiva todos los días. ... Dormir bien es realmente importante contra el envejecimiento y verte y sentirte lo mejor posible".

A pesar de los inconvenientes de perder dolorosamente el vello facial o de dañar los tejidos blandos alrededor de la boca, otro video de TikTok recomienda "cinta adhesiva para papel normal y corriente".

"Sé que hay un montón de cintas adhesivas de lujo para la boca en el mercado, pero no las necesitas. Solo necesitas este cuadradito de aquí a través del labio".

Todo esto podría considerarse una tontería, salvo que un video parece engendrar otro a medida que la gente acepta el reto. Una mujer ni siquiera recuerda por qué empezó a taparse la boca por la noche:

"La verdad es que no lo sé. Lo vi en TikTok y no recuerdo cuáles eran los beneficios. ¡Pero me ayuda a seguir durmiendo!".

Peligros de respirar por la boca

Como ocurre con muchas cosas "descubiertas" por los presentadores de TikTok, respirar por la boca no es nada nuevo. La gente lleva años buscando formas de cerrar la boca por la noche, y con razón. La respiración bucal puede provocar ronquidos y sed excesiva por la noche, así como sequedad de boca y mal aliento por la mañana. Con el tiempo, respirar de esta manera está relacionado con enfermedades de las encías y con la maloclusión, en la que los dientes superiores e inferiores no están alineados.

En la infancia, cuando se inicia la tendencia a respirar por la boca, esta afección puede llevar a los menores a desarrollar una "cara de respiración bucal", es decir, una cara estrecha con la barbilla o la mandíbula retraídas, según la Clínica Cleveland. Los niños también corren el riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño, que se ha relacionado con dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento en la infancia.

El periodista James Nestor permitió que los científicos le taparan la nariz con silicona y cinta quirúrgica durante 10 días para ver qué efecto tendría sobre su salud la respiración bucal. Como describe en su libro "Breath: The New Science of a Lost Art", el impacto fue sorprendentemente rápido. Desarrolló una apnea obstructiva del sueño, su presión arterial, su pulso y su ritmo cardíaco se dispararon y sus niveles de oxígeno en sangre cayeron drásticamente, sumiendo su cerebro en una turbia neblina.

"No teníamos ni idea de que fuera a ser tan malo", dijo Nestor a CNN en 2020. "Los ronquidos y la apnea del sueño fueron tan severos, y aparecieron tan rápidamente, que todo el mundo se quedó bastante sorprendido".

Por qué es mejor respirar por la nariz

Respirar por las fosas nasales es más saludable, dicen los expertos. Los finos pelos de la nariz, llamados cilios, filtran el polvo, los alérgenos, los gérmenes y los residuos ambientales. La respiración nasal también humedece el aire que entra, mientras que el aire seco que se respira por la boca puede irritar los pulmones, afirma Dasgupta.

"La respiración nasal puede reducir la presión arterial al aumentar el óxido de nitrógeno, un compuesto del cuerpo que puede ser útil para mantener la presión arterial bajo control", añadió.

Además, respirar por la nariz es relajante, por lo que a menudo se recomienda, junto con el yoga y la meditación, como forma de favorecer el sueño.

Comprueba primero si tienes apnea del sueño

Sin embargo, si decides que quieres probar la tendencia, no te pegues la boca horizontalmente como si fueras el rehén de un asesino en serie; incluso los usuarios de TikTok lo recalcan. Se supone que basta con un poco de cinta adhesiva colocada verticalmente sobre los labios.

Sin embargo, un pequeño estudio realizado en marzo descubrió que las personas que lo hacían simplemente sustituían la respiración bucal por el "soplido de la boca", en el que los participantes en la investigación introducían y sacaban aire de la boca a cada lado de la cinta.

En general, el "mensaje más importante" es que primero se evalúe la apnea obstructiva del sueño antes de intentar dormir con la boca tapada, dijo Dasgupta.

"Una vez que se descarta por completo la apnea obstructiva del sueño, entonces podemos llamarle ronquido", dijo.

"Además, hay muchas otras opciones para tratar los ronquidos además de sellar la boca con cinta, como las tiras nasales, los dilatadores nasales y los ejercicios de boca (y) garganta y lengua".

Evita también dormir de espaldas, una posición que favorece la apertura de la boca y la caída de la lengua hacia la garganta. Empujar el aire más allá de esa obstrucción es lo que provoca los ronquidos.

La respiración bucal suele estar relacionada con las alergias, los resfriados y la congestión nasal crónica. Un tabique desviado, que es el cartílago que separa las fosas nasales, también puede ser una causa: un tabique torcido puede bloquear las vías respiratorias. Los pólipos nasales pueden hacer lo mismo, dice Dasgupta.

Los niños pueden tener las adenoides agrandadas, unas glándulas situadas detrás de la nariz que están diseñadas para proteger de las bacterias y los virus. Se reducen con la edad, por lo que no es una causa común de la respiración bucal en los adultos, según la Clínica Cleveland.

Todos estos problemas médicos subyacentes pueden tratarse con una visita a un otorrinolaringólogo o a un especialista del sueño que pueda crear un plan de tratamiento personalizado para ti.

"Estos problemas deben abordarse y evaluarse primero antes de aplicar la cinta adhesiva en la boca. En mi opinión, cerrar la boca con cinta adhesiva no es probable que ayude a dormir mejor", afirma Dasgupta.

Jen Rose Smith contribuyó con este reportaje.