Los ejecutivos de Skechers escoltaron a Kanye West fuera de su edificio, dice la compañía

Atletas abandonan agencia de Kanye West por sus comentarios antisemitas 0:56

(CNN) -- La compañía de calzado deportivo Skechers informó en un comunicado el miércoles que dos de sus ejecutivos escoltaron a Kanye West fuera de uno de sus edificios de Los Ángeles.

La compañía dijo que West, quien cambió legalmente su nombre a Ye, “llegó sin previo aviso y sin invitación”. Dijo que estaba involucrado en una “filmación no autorizada” y fue escoltado “después de una breve conversación”.

“Skechers no está considerando y no tiene intención de trabajar con West”, dijo la compañía en su declaración del miércoles. “Condenamos sus recientes comentarios divisorios y no toleramos el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio”.

La visita de West a Skechers se produce un día después de que Adidas terminara su asociación con el artista con “efecto inmediato”. Adidas puso la “colaboración bajo revisión” a principios de octubre después de que él usara en público una camiseta con la inscripción “White Lives Matter”. La Liga Antidifamación definió la frase como un "eslogan de odio" utilizado por grupos de supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan.

Recientemente, durante una diatriba contra los judíos en el podcasr Drink Champs, West dijo: “Puedo decir mierda antisemita y Adidas no puede abandonarme”. También amenazó en Twitter con "ir DEFCON 3 a la gente judía".

publicidad

Otras empresas que terminaron sus contratos con West en los últimos días son Gap, Foot Locker y TJ Maxx.