El premio mayor de Powerball alcanza los US$ 700 millones: es el quinto más grande de su historia

El premio mayor de Powerball aumentó a US$ 700 millones antes del sorteo en la noche de este miércoles.

(CNN) –– Este podría ser un buen momento para comprar un boleto de Powerball.

El premio mayor de la lotería aumentó a US$ 700 millones y ahora es el quinto más grande de la historia de Powerball, informó la empresa en un comunicado. También es el octavo premio mayor de lotería en EE.UU. de todos los tiempos, añadió Powerball.

Hasta el momento, se han realizado 35 sorteos seguidos sin que nadie se lleve el gran premio, explicó el comunicado. El siguiente sorteo se realizará alrededor de las 11 p.m., hora de Miami, este miércoles.

Sin embargo, desafortunadamente para los compradores de boletos, las probabilidades de ganarse el premio mayor son de apenas 1 en 292,2 millones. Si alguien resulta ganador, puede optar por recibir 30 pagos durante 29 años o un pago global, según el comunicado de prensa.

El valor en efectivo del premio será de alrededor de US$ 335,7 millones, dice Powerball.

El mayor premio de Powerball de todos los tiempos fue de US$ 1.586 millones en enero de 2016, según el comunicado. Luego les siguieron los botines de US$ 768,4 millones en 2019, US$ 758,7 millones en 2017 y US$ 731,1 millones en 2021.