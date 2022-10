Colombia vs España: cuándo y dónde ver la final del Mundial femenino sub-17

Colombia, a todo ritmo en el Mundial femenino sub-17 0:26

(CNN Español) -- La selección femenina sub 17 de Colombia tendrá una oportunidad histórica de alcanzar el campeonato mundial de la FIFA este 30 de octubre al enfrentar a España en la final de la Copa Mundo femenina de esa categoría.

Tras vencer a Nigeria en un dramático juego definido en penaltis (6-5), las colombianas clasificaron en un hecho histórico, a una final de la Copa Mundo. Es la primera vez que una selección de fútbol de Colombia, en cualquiera de sus categorías, llega a esta instancia.

No estamos llorando, se nos metió una final del Mundo en el ojo 🥹 💛💛💙❤️#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/OG5b2xuYBb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2022 publicidad

España, entre tanto, logró la clasificación a la final de la Copa Mundo tras vencer 1-0 a Alemania en el último minuto de juego, llegando a una final por segunda vez consecutiva. La selección femenina sub 17 de España ganó el Mundial 2018 que se disputó en Uruguay.

📹 RESUMEN | #U17WWC ▶️ ¡Esta fe mueve montañas! Revive los mejores momentos de la clasificación de España para el Campeonato del Mundo. 👉🏼 https://t.co/7lHOhErXJx#KickOffTheDream pic.twitter.com/mkozkhCjs6 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 26, 2022

Ahora, Colombia tendrá una revancha contra España, pues los dos equipos se enfrentaron en este torneo en la etapa de grupos, ambos en el Grupo C, partido que España ganó por la mínima diferencia.

En tanto, Nigeria y Alemania se enfrentarán en el partido por el tercer puesto.

¿Cuándo se juega la final del Mundial femenino sub 17?

La final del Mundial femenino sub 17 se jugará este 30 de octubre en el estadio Dr. DY Patil Stadium de Nueva Bombay, a las 8 p.m., hora local, 11:00 a.m., ET.

10:00 — Hora Colombia, México.

12:00 — Hora Argentina

¿Cómo ver la final?

En Colombia, la final Colombia-España se trasmitirá a través del Canal Caracol.

En España la final podrá verse a través de Gol Play.

En EE.UU. el partido final podrá verse a través de la señal de Telemundo, FuboTV.

En México, podrá verse por TUDN App, tudn.tv, ViX.